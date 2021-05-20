未料欧盟会制裁中国 王毅捍卫投资协定

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅周二 (5月25日) 在北京以视频方式出席慕尼黑安全会议。他表示，欧盟某些人「把经贸问题政治化，这不可接受，也绝对行不通」。

他再次强调欧中投资协定「不是单方面的照顾和恩赐」，双方若搞政治对抗和经济脱钩，「不符合欧方利益，也不可能长久」。

他还表示 :「中方认为合作是中欧关系的大方向，双方是伙伴而非对手。」

王毅提到，当布鲁塞尔就新疆问题对中国官员实施制裁时，北京感到震惊，质疑一个战略伙伴「怎么会采取这种行动」。

他也再次否认新疆种族灭绝指控，指其「违背事实和常识，挑战智商和良知」。

布鲁塞尔于3月将被指控在新疆侵犯人权的中国官员列入黑名单并予以制裁，北京抗议并随后进行反制裁。

根据路透社，王毅指，制裁使中国人想起了「被欧洲帝国主义欺负」的过去，并强调北京必须维护主权和尊严，并反击「虚假信息」。

(路透社等)

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