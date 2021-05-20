 未料欧盟会制裁中国 王毅捍卫投资协定 | 经济纵横 | DW | 26.05.2021

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经济纵横

未料欧盟会制裁中国 王毅捍卫投资协定

欧洲议会日前高票通过冻结欧中投资协定，直到北京取消制裁欧盟相关单位和人士。王毅强调，双方是伙伴而非对手。

China Peking Außenminister Wang Yi

王毅在慕尼黑安全会议上驳斥各种对中国的指控，还说要「践行真正的多边主义，警惕『伪多边主义』」。

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欧洲议会高票通过了「关于中国对欧盟实体以及欧洲议会议员制裁」决议案，同意冻结《欧中投资协议》。这标志着欧洲正在重新确认基本自由、言论自由、学术自由和捍卫人权等议题，并对中国形成政治和外交上的压力。

欧洲议会就欧中投资协议进行了一项投票，决定冻结这项协议。决议指出，如果要恢复审议欧中投资协议，北京方面必须先取消对欧盟政治和外交人员的制裁措施。对该协议持批评态度的议员表示，欧洲其实并不怎么需要这份投资协议。

欧洲议会将在20日投票决定欧中投资协定是否遭到冻结，有媒体透露，协议要通过繫于中国取消先前制裁，不过北京的回应让人并不乐观。

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅周二 (5月25日) 在北京以视频方式出席慕尼黑安全会议。他表示，欧盟某些人「把经贸问题政治化，这不可接受，也绝对行不通」。

他再次强调欧中投资协定「不是单方面的照顾和恩赐」，双方若搞政治对抗和经济脱钩，「不符合欧方利益，也不可能长久」。

他还表示 :「中方认为合作是中欧关系的大方向，双方是伙伴而非对手。」

王毅提到，当布鲁塞尔就新疆问题对中国官员实施制裁时，北京感到震惊，质疑一个战略伙伴「怎么会采取这种行动」。

他也再次否认新疆种族灭绝指控，指其「违背事实和常识，挑战智商和良知」。

布鲁塞尔于3月将被指控在新疆侵犯人权的中国官员列入黑名单并予以制裁，北京抗议并随后进行反制裁。

根据路透社，王毅指，制裁使中国人想起了「被欧洲帝国主义欺负」的过去，并强调北京必须维护主权和尊严，并反击「虚假信息」。

(路透社等)

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