 未接种禁入公众场所 中国多地强硬做法惹议 | 科技环境 | DW | 14.07.2021

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科技环境

未接种禁入公众场所 中国多地强硬做法惹议

中国多个地方政府传出不接种恐影响出行的消息，变相「强制接种」成为隐忧。随着中国疫苗施打破14亿剂次，要达成「年底前完成群体免疫」的目标，年轻人及未成年族群成了关键。

Weltspiegel 31.03.2021 | China | Impfungen in Qingdao

（德国之声中文网）中国浙江、江西、陝西、安徽、广西等多个省市近日皆传出有地级政府發布官方消息，通知民众应尽快接种新冠疫苗，否则可能影响出行。部分地方政府表示将于15日起开始在公共场所查验疫苗接种纪录，且将于7月底、8月初开始禁止未接种民众进出规定场所。

根据浙江省宁波市宁海县卫生和计划生育局官方微信公众号，该县疫情防控办公室7月11日发布通知：25日起，原则上不允许未接种新冠疫苗人员（禁忌症者除外）进入医疗机构住院部、养老院、学校（幼儿园、托儿所、校外培训机构）、图书馆、博物馆、监所等重点场所。

中国《澎湃新闻》报导，江西省鄱阳县新冠肺炎疫情防控应急指挥部7月13日也发文指出，8月1日起原则上不允许未接种新冠病毒疫苗人员进入超市、医院、学校、车站、景区景点等重点公共场所，农村集市摊主未接种疫苗不允许出摊。政府并强调：「加快疫苗接种、形成全民免疫屏障刻不容缓。」

Chinas Impfstoff Sinopharm

中国疫苗施打剂次已突破14亿。​​图为中国国产的国药疫苗。

此外，广西、安徽、江西等地，皆传出有地方政府提醒各级学生皆应儘快接种疫苗，「否则影响入学」。

然而该项禁令是否意味着中国地方政府正推行强制疫苗接种？《央视网》採访浙江宁波宁海县委外宣中心，对方表示，针对未接种人群，只动员其进行接种，并不要求重点场所实施禁入。而该县疫情防控办公室也更新了防疫通知，内容删除了「未接种不得进入重点场所」的文字。

在疫苗接种上，中国一项採取鼓励但不强制接种的政策。4月时中国国家卫生健康委员会（国家卫健委）新闻發言人米锋曾在记者会上表示：「个别地方政府在接种工作中出现了简单化，甚至一刀切的情况，强制要求全员接种，必须坚决予以纠正。」

未成年人成「群体免疫」关键

根据国家卫健委最新数据，截至7月13日，中国疫苗接种已突破14亿剂次，已达成在6月底前完成全国疫苗复盖率40%的目标。然而为了更快速地达成群体免疫，中国现在正努力推广18岁以下青少年的疫苗接种。

DW.COM

全球疫苗免疫联盟GAVI七月12日宣布，中国疫苗生产商科兴和国药将向Covax（新冠疫苗实施计划）提供超过一亿剂新冠疫苗。

在严重的第三波疫情冲击下，南非卫生部本周六宣布已批准了中国科兴疫苗。南非新冠病殁总数已达到6万。同一天，中国外长王毅发出呼吁，为应对全球挑战，当务之急是加紧构建抵御病毒的“免疫长城”。

中国的「春苗行动」为海外公民打疫苗，同时纳入台湾人及海外华人，国台办称已经有上千名台湾人接种中国疫苗，真实情况为何？海外华人买单吗？

《南华早报》报导，目前一共有11个省份要加速为12岁至17岁族群进行疫苗接种。7月时将以15至17岁族群为优先，8月开始施打12至14岁的族群。广西省政府表示，预计将在10月底以前完成12岁至17岁族群的两剂接种。

中国的国药及科兴疫苗皆已获得紧急使用授权，包括幼儿在内的3岁以上民众皆可施打。科兴董事长尹卫东于6月时曾表示，该公司自今年初启动未成年人临床试验，且一期和二期试验均已完成，受试者达数百人，结果显示 3 岁至 17 岁族群接种疫苗的效果，与 18 岁以上成人无异。

面对变种病毒威胁，中国希望能在年底前达成80%至85%的复盖率来达成群体免疫。但随着重点年龄层逐渐施打完毕，疫苗推广的难度也将逐渐上升。

（综合报道）

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