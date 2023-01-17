“未富先老”的黑龙江: 中国未来的缩影？

（德国之声中文网）王凤琴（音）在毛泽东时代曾饱受饥饿之苦，所以每当儿子回村看望她时，都会很高兴地做上一顿丰盛的晚餐。五道岗是中国的一个东北村庄，那里的人口正在迅速减少。

王凤琴今年70岁，已经退休，是个农民。她在厨房里切白菜，做饭的灶用的还是木柴引火。在休息片刻王凤琴回忆起和儿子打电话通常都会这样开头，“回家吃饭吧，妈妈还能给你们做得起顿饭。”

但除了吃饭，每月2000元的退休金很难支撑她的生活开销。王凤琴说，去医院检查越来越严重的腹痛都要花上1000元。

中国领导层目前面临的一个难题是养老金体系碎片化、资金不足等问题亟需改革，比如黑龙江政府需要从富裕地区调拨资金来支付王凤琴那只能算是微薄的养老金。

随着中国14亿人口数量的下降和老龄化，养老金预算压力急剧增加，部分原因是1980年至2015年实施的独生子女的政策。

中国养老金体系已经出现裂痕

财政部数据显示，中国31个省级行政区中，有11个存在养老金预算赤字，其中黑龙江省的赤字最大，占其GDP的-2.4%。中国社科院预测养老金体系将在2035年耗尽资金。

“如果不改变养老保险制度，这是不可持续的，”澳大利亚维多利亚大学政策研究中心高级研究员彭修建说。

彭修建表示，目前是较富裕的省份来填补这一缺口，“但他们不可能一直这么做，所以这是整个国家的问题。”

黑龙江省政府、中国最高国家规划机构国家发展和改革委员会以及人力资源和社会保障部未回复置评请求。

黑龙江省与俄罗斯接壤，拥有3000公里的边境线，其为中国其他地区可能出现的人口问题提供了一个警示案例。

路透社采访了该省的十几名居民，其中绝大部分是老年人；也采访了人口统计学家、学者和经济学家。他们向记者描述了该地区的困境——不断增长的老年群体，其中许多人连基本生活都难以负担。

黑龙江的鼎盛时期要追溯回毛泽东时代，当时国有工业企业在此开采丰富的煤炭、矿产和木材资源。

1976年毛泽东去世后，经济向私企开放。随着资源逐渐枯竭，中国的工业中心南移，资金和人才也随之南迁。

2022年，被称为中国“铁锈地带”三省之一的黑龙江人均收入为5.09万元，低于全国8.57万元的水平。去年官方数据显示，该省四分之一人口年龄在60岁以上，而全国这一比例为20%。

官方数据显示，在截至2021年的十年里，黑龙江总人口减少了17%，总人口仅略高于 3000万，而劳动力人口缩减了约三分之一。

王凤琴说，她1976年搬来时，村里还有400户人家，现在已经减少到只有70户左右。

黑龙江是中国出生率最低的省份，2021年仅有10多万新生儿出生，死亡人口则高达46万。这里的人均养老金收入为每年38792元，属于全国最低水平，约为北京和上海的一半。

和中国其他地区一样，这里的农村养老金最低的情况只有每月100元。

“那点钱能买什么？”王占陵（音）问道。他今年71岁，住在距离五道岗以南约100公里的泉盛村。他仍在务农，也做一些杂活，比如填补坑洼，以赚取更多的收入。

“我的身体已经不行了，但还是得糊口，”他一边说，一边把一堆堆玉米秸秆捆在一起，用来给房子取暖，当时温度已远低于零下。

碎片化的养老金制度

中国的养老金体系主要在省一级管理，由在职劳动力缴款来支付退休人员的养老金。

中国在2018年设立了一个专项基金，将养老基金从广东等富裕省份转移到面临赤字的省份，但经济学家认为这只是权宜之计。

包括麦格理(Macquarie)首席中国经济学家胡伟俊(Larry Hu)在内的许多专家建议实行全国统一养老金制度，由更有资源的中央政府提供支持，而不是资金短缺的地方政府。

胡表示，这可能需要改变中国的户籍登记制度，即户口。

户口制度可以追溯到上个世纪50年代的饥荒时期，分“农业户口”和“非农业户口”两大类。毛泽东当时在农村推行人民公社。那时候口粮配给与人们的户籍挂钩，如果“农业户口”试图从农村迁移到城镇地区从事非农业工作，必须向相关部门申请。

如今，中国有数亿劳动者在家乡以外的地方打工。但他们只能在自己的户籍所在地享受社保服务，那里无论从教育到医疗服务的水平都低于大城市，因此他们不愿缴纳社会保险费。

许多雇主也不为这些外来务工者缴纳保险，因为他们签订的是临时合同，通常也都不是正式合同。

经济学家表示，一个统一的养老金制度将有助于就业形式规范化，允许资金跨省流动，并能鼓励参保。

"那些没有城市户口的人往往在40多岁或者50岁出头就回到农村。户口制度改革可以显著延长他们的工作年限" ，胡伟俊说。

全球老龄化的后果 白头偕老 100年前，能够活到75岁已属罕见。那时75岁的老人可以算作老寿星。但是今天，很多这一年龄段的退休老人身体健壮，享受着幸福的晚年。在当今的德国，百岁老人是30年前的5倍还多。

全球老龄化的后果 人口老龄化加剧 全球人口日趋老龄化。2010年，65岁以上的老年人占世界人口的7.7%。据联合国的估计，到2050年，这一比例将翻番，增加到15，6%。 出生率下降和人均寿命提高是导致出现老龄化趋势的主要原因。尤其是发达国家未来老年人口将增加。

全球老龄化的后果 老年人越来越充满活力 人到晚年仍然身体健康充满活力，良好的医疗保障和生活水平日益提高是原因之一。发展中国家的情况也是如此。大多数老年人生活在发展中国家。

全球老龄化的后果 妇女少要孩子 未来几年，人口老龄化趋势将继续存在，因为年轻家庭的孩子数量越来越少。其主要原因是当今的女性越来越重视财政独立。而孩子和事业往往难以调和。

全球老龄化的后果 女孩子要上学 妇女愿意少要孩子的另一个原因是她们希望孩子能够过上更好的生活。尤其是在贫困国家，妇女们宁愿将女孩子送到学校读书，也不愿让他们在家照看幼小的弟妹。

全球老龄化的后果 糟糕的退休金体系 大多数发展中国家缺乏健全的养老和社会福利系统。而那里曾经极高的出生率将导致几年后老年人也大幅度增加。因此，必须建立起一套能够减轻退休者生活负担的体系。

全球老龄化的后果 护理不能解决一切问题 即便是在德国这样的富裕国家，仅靠良好的护理体系也不能完全解决问题。虽然德国有众多的养老院，但是价格昂贵。由于养老金不断减少，越来越多的老年人生活陷于贫困。

全球老龄化的后果 老年贫困的危险 在当今世界上的贫困地区，许多老年人，特别是妇女常常因生活所迫上街乞讨。许多人一生从事田间劳动，没有养老保险。现在，他们已经无法继续从事繁重的体力劳动。

全球老龄化的后果 老年人的抗议 如今,世界各地许多老年人举行抗议活动,要求享有合理的养老金。尼加拉瓜的老年人要求保障每月养老金至少90美金。

全球老龄化的后果 活到老干到老 联合国要求世界各国努力为老年人创造有意义的工作机会。目前的退休规定必须改变。即使在今天，许多老年人仍然经营着小企业或小生意，才能保障生活。 作者: Christian Ignatzi



退休年龄问题

另一个紧迫的问题是中国的退休年龄。中国目前法定退休年龄为男性60岁；女性干部为55岁；女性工人为50岁，是世界上最低的退休年龄之一。

然而中国的人均预期寿命已从1960年的约44岁上升到2021年的78岁，高于美国，预计到2050年将超过80岁。

中国国家卫健委预计，到2035年，60岁以上人口将从2.8亿增加到4亿多，相当于英国和美国目前人口的总和。

目前，每位退休人员的养老金由五名在职人员缴纳养老保险支付。这一比例是10年前的一半，到2030年将达到4:1，到2050年将达到2:1。

西安交大人口与发展研究所教授姜全保表示，中国老龄人口不断增长，寿命进一步延长、未富先老，未来养老基金的支付压力将进一步加大。

一些改革措施最早可能在3月即将召开的全国人大会议上宣布，但具体内容尚不清楚。

2021年国务院总理李克强在政府工作报告中提出，将逐步延迟法定退休年龄。但尚未实施。去年，中国在经过四年试点后推出了个人养老金制度。

任何改革都可能引起不满，比如一些省份最近在削减医疗福利——武汉和大连市的数百名老年人走上街头抗议这些举措。

香港科技大学社会科学与公共政策教授巴斯滕（Stuart Gietel-Basten）研究造成低生育率的原因及其影响。他说，提高退休年龄可能会引发抗议。

“养老金改革从来都不受欢迎，”吉特尔-巴斯滕说，因为它涉及到“要么多缴纳，要么少领取，要么工作更久，或者三者兼而有之，没有人会喜欢这样。”

“养孩子太贵了”

黑龙江省会哈尔滨市的经济和人口占全省的三分之一。 三年新冠疫情解封后这里终于再次迎来游客，或聚集在前东正教教堂圣索菲亚教堂（现为博物馆）前，或穿梭于宁静的购物大道上。重型卡车在积雪的环城公路上留下黑色的轮胎印记，为城内及周边的工业机械厂和农业仓库提供服务。

虽然仍在蓬勃发展，但哈尔滨近年来的经济增长一直落后于中国的整体增长率。

二月中旬，一个寒冷的清晨——人们在市中心斯大林公园（Stalin Park）看到的更多的是哈尔滨的过去，而不是未来。

数十个60多岁的男人在公园的健身区晨练，有的在做俯卧撑有的在举重，一边相互加油打气。而一旁的儿童游乐场几乎空无一人。

69岁的退休艺人马卫国（音）认为其原因在于：“养孩子太贵了。”

马卫国和他的户外健身伙伴在经济上要比其农村的同龄人好，但他们在城里的花销也更大，所以还是会有这样的抱怨。

“我的退休金足够吃喝，但看病就不够了，”78岁的退休教师张志东（音）说，他每月退休金超过3,000元。

人口学家表示，收入需要提高，生育率才能恢复。和养老金一样，工资并没有跟上中国出口创造的财富。

王凤琴有两个儿子，都住在离五道岗15公里的鹤岗市，月收入在3,000元左右。46岁的大儿子是一名卡车司机，44岁的小儿子是一名消防员。

他们每人都有一个孩子。王女士说他们“都不敢”再多生一个。

“怎么养得起？”她说，“孩子一上学就是巨大的开销。”

（路透社）

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