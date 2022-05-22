 未列美「印太經濟框架」 台灣表示遺憾 | 经济纵横 | DW | 23.05.2022

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经济纵横

未列美「印太經濟框架」 台灣表示遺憾

在美國正式啟動「印太經濟框架」前夕，白宮國安顧問蘇利文證實，台灣將不在首批參與的國家名單中，而對此，台灣表示遺憾，卻也重申會繼續爭取加入。中國則是對框架提出質疑。

USA Japan Biden Fumio Kishida Videokonferenz

美國總統拜登預預計23日與日本首相岸田文雄會晤時，會正式宣布啟動印太經濟框架。

（德國之聲中文網）各界預期美國總統拜登週一（5月23日）將公布一份加入「印太經濟框架」（IPEF）的國家名單，就在前一天，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）證實，台灣將不會在該名單中。

蘇利文表示：「我們正在尋求在高科技與芯片供應上，深化我們與台灣的經濟伙伴關係。但我們首先會以雙邊關係的形式追求這一目標。」

對於相關消息，台灣外交部22日晚間發布聲明，表示遺憾，但也重申台灣作為重要經濟體，並在全球供應鏈中扮演關鍵角色，絕對有參與「印太經濟框架」的資格。台灣外交部在聲明中說：「美國務卿布林肯 （ Antony Blinken）也公開強調，IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門。因此，我國政府未來仍將持續積極爭取參與。」

另一方面，中國外長王毅22日在中國外交部官網發布的消息中，評論了美國的「印太經濟框架」，表示中國樂見有利於加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀，並質問該框架應該屬於哪一類？他說：「首先要劃出一個大大的問號，看透其背後隱藏的圖謀。」

他補充道：「中國是亞太區域合作的倡導者、推動者和維護者。我們沒有地緣政治的私心，只有團結合作的誠意。我們無意與任何國家打什麼擂台，只是希望與地區各國共同發展。試圖拿一個什麼框架來孤立中國，最終孤立的將是他們自己。編出一些規則來想排斥中國，必將被時代發展所拋棄。」

Jake Sullivan

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）證實，台灣將不會在參與印太經濟框架的國家名單中。

美國智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）22日在推特上指出，美國此舉是一種權衡，也無疑是一個艱難的決定。如果中國被排除在外，而台灣被包括在內，一些國家就會拒絕加入。她表示：「當務之急是盡可能讓更多印太地區國家加入。希望台灣能夠在未來的某一天加入。」

白宮官員：印太經濟框架著重美國人最重視的議題

美聯社在報導中指出，「印太經濟框架」旨在讓美國與亞洲主要經濟體在供應鏈、數字貿易、清潔能源和反腐敗等問題上更緊密地合作，而美國總統定於23日會見日本首相岸田文雄時正式宣布啟動該框架。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）負責經濟事務的高級副總裁古德曼（Matthew Goodman）向美聯社表示，一些太平洋地區的簽署國將對該框架感到失望，因為預計該協議不包括擴大美國市場准入的條款。

DW.COM

结束对韩国为期三天的访问行程之后，美国总统拜登即将启程前往日本。访日期间，拜登将推出“印太经济繁荣框架”计划，并将出席美日印澳“四方安全对话”（Quad）领导人峰会。

美國總統拜登預計兩週後出訪日韓。日本駐美大使9日在一場活動中稱，美國總統出訪預料會與華府正式啟動「印太經濟框架」的時間吻合。對此，美國駐日大使重申，該框架不會成為經濟競爭。

台灣多次表達加入美方「印太經濟框架」的期待，但顯然這個議題除了經濟考量，還有政治上的顧慮。中國方面又是如何看待美方這個新的經濟戰略？

他說：「我認為很多伙伴會看一看這份清單，然後說，這是一個很好的問題清單，我們很高興參與其中。但是，他們也會質疑自己是否會透過參與這個框架得到任何實質好處。」

與此同時，白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）說，「印太經濟框架」的著重的是一些「對美國家庭來說最重要的議題」，如避免商店裡貨架是空的。他週日在接受美國有線電視CNN「國情咨文」節目訪問時表示：「這個框架將幫助我們為供應鏈建立更有彈性的預警。我們可以解決這些類型的問題。」

(綜合報導)

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