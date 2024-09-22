未关麦被直播 拜登称中国在“考验”我们

9月21日，"四方安全对话"峰会在美国总统拜登就读过的威尔明顿的一所高中举行。在官方直播中，拜登称“中国继续表现得咄咄逼人，在整个地区考验我们”。多家通讯社报道说，这番话原本属于闭门讲话，但因为会场忘记关掉麦克风而意外流出。

（德国只是中文网）"我们相信，习近平正试图专注于国内经济挑战，尽量减少中国外交关系中的动荡，而且在我看来，他也希望为自己争取一些外交空间，以积极追求中国的利益。中国继续表现得咄咄逼人，在整个地区考验我们，在南中国海、东中国海、南亚和台湾海峡都是如此。在我们关系的各个领域都是如此，包括经济和技术领域。"--在美国特拉华州威尔明顿市（Wilmington）9月21日举行的"四方安全对话"闭门峰会上，美国总统拜登对坐在圆桌旁的澳大利亚总理阿尔巴尼斯、印度总理莫迪、日本首相岸田文雄以及美国国务卿布林肯这样说道。他的这番话在官方直播中被播出。据法新社、路透社等报道，当时，在自己的高中母校主持四方对话的拜登已结束开幕致辞，记者已被要求离开会议室，拜登并不知道麦克风还是打开的。

尽管白宫表示四方安全对话不针对任何其他国家、北京不应该对此提出异议，但拜登的上述言论显示，他在峰会小组会议上首先就介绍了中国的情况以及其看法。法新社报道写道，"这番话有可能影响峰会宣言，因为该宣言小心翼翼地避免提及中国的名字。”

四方峰会联合声明说了什么？

在峰会后发表的未点名中国的联合声明中，美、澳、日、印领导人对南中国海和东中国海的局势表示深感担忧，"对有争议岛礁的军事化以及在南中国海的胁迫和恐吓行动表示严重关切"，并谴责"危险使用海岸警卫队和海上民兵船只，包括越来越多地使用危险动作"，重申海洋争端必须遵循国际法及《联合国海洋法公约》和平解决。

声明中还未点名地谴责了朝鲜的导弹试射："我们谴责最近在该地区违反联合国安理会决议的非法导弹发射。"

声明称，"我们共同代表着近 20 亿人口和全球三分之一以上的国内生产总值。我们重申坚定致力于建设一个自由、开放、包容和富有弹性的印太地区。......我们强烈反对任何试图通过武力或胁迫改变现状的破坏稳定或单方面行动。"

声明中提到此次四方安全对话达成的新的印太地区海事培训倡议 (MAITRI)，并宣布美、日、澳、印四国的海岸警卫队计划在2025年启动首次四方海上船舶观察使命，以提高合作能力和海事安全，并在未来几年继续在印太地区执行更多任务。声明还宣布四方将在卫生安全、人道主义援助和救灾、基础设施、关键和新兴技术、气候与清洁能源、网络及空间等领域继续展开合作，重申对东盟的坚定支持，承诺与太平洋岛国、印度洋地区加强合作。

四方安全对话机制将继续存在

谈到美国总统大选，拜登对记者表示，无论政治形势如何，四方安全对话都将存在。他说："虽然挑战会来临，但世界将会改变，因为四方安全对话将继续存在。"印度总理莫迪也做出了类似的承诺。"我们想发出的信息是，四方安全对话会继续存在。"莫迪拟将于明年在印度主持四方峰会。

此次四方峰会堪称拜登的告别峰会，充满了个人色彩。除了四方峰会在拜登以前的高中举行外，早些时候，拜登还邀请阿尔巴尼斯、岸田文雄和莫迪到自己在威尔明顿的家，与他们分别进行了一对一的私人会谈。拜登说：""我很高兴你们能到我家来，看看我长大的地方。"

媒体没有获准到拜登家中报道私人会议的情况。

拜登在社交媒体上发布了阿尔巴尼斯、岸田、莫迪分别在他家客厅里做客的照片。照片上，拜登还向他们展示了从阳台上看到的湖景。白宫表示，此次峰会反映了拜登优先考虑国际联盟的方式。

（路透社、法新社等）

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