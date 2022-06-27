 「未來五年」北京常態化防疫？ 官媒急刪四字 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2022

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「未來五年」北京常態化防疫？ 官媒急刪四字

中國真的會在未來五年常態化防疫嗎？為什麼官方媒體要緊急刪改內容？這是中共二十大之前的官員表態，還是純粹是場意外？

中國國家主席習近平（資料照）

中國國家主席習近平（資料照）

（德國之聲中文網）當地官方媒體《北京日報》週一（6月27日）報導，北京市委書記蔡奇承諾，未來五年北京將「堅持不懈」抓好常態化疫情防控，網民隨後紛紛在社交媒體上，表達對疫情防控感到身心疲憊。《北京日報》很快的將「未來五年」四個字從報導中刪去，並表示是人為疏失。

《華爾街日報》報導，在「未來五年」四個字被從文字報導中刪去之前，中國網民在社交媒體上發布了大量含淚哭泣的表情包，以表達他們對新冠疫情防控感到身心疲憊，這些措施已經成為人們日常生活的一部分。

北京中關村的一個新冠檢測點（資料照）

北京中關村的一個新冠檢測點（資料照）

一位網民在微博上寫道，「在我看來，五年已經是保守估計，我已經準備好與它共度餘生了；誰知道我什麼時候會瘋掉。」

《北京日報》的表述各方關注，尤其在社交媒體上引發熱議，部分民眾擔憂中國官方是否會繼續延長防疫措施。但中外媒體隨後發現，在蔡奇演講的影片中，並沒有「未來五年」這一措辭。

官媒稱純屬意外

《北京日報》社長趙靖雲隨後在個人微信，對這次的事件做出了解釋，「未來五年」這四個字確實是報告裡面沒有的，「是我們的記者誤加的」。

但對於誤加的原因，趙靖雲說是為了搶時效，因此該媒體事先拆解了報告重點，預先做了模板文章，他說是「沒過腦子」，「就出了笑話」。

前《環球時報》總編輯胡錫進也在微博發文指出，「這樣的修改是應該的，順應民意」。胡錫進進一步說，「沒有人希望北京未來5年會過得像今年上半年這樣。相信上一輪表現不錯的北京市會不斷探索出更加高效的防疫辦法，給大家一個好的預期，鞏固社會信心。」

北京一位醫療人員正在清理醫療廢棄物（資料照）

北京一位醫療人員正在清理醫療廢棄物（資料照）

學者：百姓已不耐煩

對於趙靖雲和胡錫進的解釋，一位熟悉中國媒體運作的觀察家告訴德國之聲記者，「北京日報的解釋還滿有真實性的，可能就是一個疏失」，「體制內會有這樣的事情」。

不過他也承認，出這樣的問題很奇怪，因為「就算是疏失，在官媒內部稿件也是要三審三校」，「而且從常理來說，黨代會的報告不會因為民意就修改」。

這位觀察家認為，但蔡奇未必會在北京市委書記的位置上再做滿五年，也未必會成功入常，因此這次的事件，並不對中共二十大的人事有什麼指向性意義，「我的朋友們傾向於認為蔡奇不會入常，但對於他什麼時候會離開，說法眾說紛紜，有人認為可能會再政治局委員再做一屆，然後就退休了」，他說。

另一位不願具名的中國學者向德國之聲表示，這次的事件顯示了撰稿的人沒有仔細思考，「就是把一大堆政治正確的東西往上加」。

他解讀，「這種內容，過去大家覺得沒什麼」，但疫情到了第三年了，「老百姓普遍身心俱疲，所以對這個很敏感，造成了負面預期。」

「而且敏感背後，反應出老百姓已經有點不耐煩了」，這位學者說。

高官爭搶入常

《法廣》報導，隨著中共二十大臨近，爭取進入中共最高領導機構中央政治局，甚至有望進入政治局常委會的各省市第一把手，近期紛紛輪流向中國國家主席習近平表示效忠。

香港南華早報報導，在中共二十大的最後準備階段，中國各地的高級官員對中國國家主席習近平贊不絕口，用「燈塔」、「指南針」、「支點」等詞來形容他的地位。在過去的兩個月裡，至少有九名省委書記在中共黨刊上寫了長文歌頌習近平，並宣誓效忠於他。

在中央黨校刊物《學習時報》頭版發表的一篇文章中，河南省委書記樓陽生甚至還呼籲，要「牢記領袖指示」。

「領袖」是對數十年前中共領袖毛澤東，及其繼任者華國鋒時代常用的稱呼，但自1970年代後期以來已很少使用。

中國南京大學政治學者顧素表示，高層官員的稱讚顯然是在為習近平的個人崇拜服務，因為它在中共二十大之前的安排是不同尋常的。「在關鍵時刻，他們表達了對習近平的想法，這相當於表達了對他的忠誠，」顧素說。

顧素說，在習近平上任之前，無論領導人是否被更換，「個人都沒有這麼強烈的表達，這應該是個例外」。

（綜合報導）

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