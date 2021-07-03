 期待落空！G20环境部长会议未达成气候共识 | 科技环境 | DW | 24.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

期待落空！G20环境部长会议未达成气候共识

在意大利召开的G20环境部长会议上，各国无法就更高的气候保护目标达成共识。与会的德国官员表示，仍要继续说服新兴国家，“中国、印度、俄罗斯等国对矿物能源有着非常不同的看法”。

Italien Neapel | G20 Treffen | John Kerry

二十国集团环境部长会议未就更高的气候目标达成共识

(德国之声中文网) 二十国集团的环境、气候、能源部长尽管在会议上重申了2015年巴黎气候协定的目标，但是却没能就加强气候保护达成共识。在会议闭幕共同声明中，没能出现此前外界期待的"2030年前实现升温不超过1.5度"之承诺。

DW.COM

德国西部地区正在经历一场百年不遇的洪水灾害。媒体报道称，迄今至少已有上百人丧生，死亡人数仍有可能进一步攀升。这种极端天气同全球气候变化有什么关系吗？

北美西部过去几天热浪滚滚，最高气温几达50摄氏度。一项最新研究结果显示，历史上，如此极端高温可能一千年才出现一次。    

《南极条约》旨在保护南极地区免受资源开采等人类干扰。然而，气候变化正在使这一保护设想落空。

中美决定携手应对气候危机的消息引起德媒关注。《南德意志报》发表评论指出，两国终于要在保护气候上进行更密切的合作。但促使他们走出这一步的动力并非是拯救地球。《法兰克福汇报》的一篇文章将目光投向中国的疫苗外交，指出这种策略或许会适得其反。

7月16日，中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易市场。尽管这一交易制度仍有许多缺陷，但至少可以证明，可持续性发展的问题已经在中国被提上议事日程。

意大利生态转型部长辛加拉尼(Roberto Cingolani)在会后表示，多个国家的与会代表都拒绝了这一更高的目标。辛加拉尼强调，现在的目标依然是：与工业时代前相比，升温幅度控制在2摄氏度以下；并且继续努力将升温幅度控制到1.5度。

德国环境部国务秘书(相当于副部长)弗拉斯巴特(Jochen Flasbarth)也参加了此次会议。他透露，谈判进行得十分艰难。令他尤其感到遗憾的是，各国没能在煤炭以及煤炭补助问题上达成共识。

弗拉斯巴特指出，针对新兴国家尚有许多说服工作要做，新兴国家迄今为止的主要立场都是要求发达工业国加大对气候保护的投入。"此外，中国、印度、俄罗斯等国对矿物能源有着非常不同的看法。"

弗拉斯巴特也强调，此次峰会依然存在一些积极迹象。比如，二十国集团首次将自己定义为"责任共同体"，认为应当共同抵御气候变化、让1.5度之目标"依旧可行"。

联合国气候秘书处执行秘书埃斯皮诺萨(Patricia Espinosa)指出，全球80%的碳排放都由G20国家造成，若没有G20国家的努力，1.5度之目标就无从谈起。她还呼吁，各国在今年11月的苏格兰格拉斯哥联合国气候峰会上应当展现出更为坚决的姿态。

(德新社、路透社等)

 © 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • People ride bikes side by side in Hamburg

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    无车出行

    别开车啦，坐公交或者骑自行车吧——哪怕一周只骑一天。交通运输的二氧化碳排放量占总排放量的五分之一，其中最大的贡献者是汽车和公交。根据能源需求解决方案研究中心(CREDS)的数据，无车出行平均每人每年可节省2.04吨二氧化碳当量。

  • A plane flying through the sky

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    少坐飞机

    当你长途旅行时，多乘坐火车，少坐飞机。航空业产生的碳排放量占全球总排放量的2.5%。根据CREDS的数据，每人每年少坐一次长途返程航班，可节省1.68吨二氧化碳当量。如果你无法避免坐飞机，那就多向可持续发展项目捐款来“赎罪”吧。

  • Cows stand in a row in a pasture

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    少吃肉

    少吃红肉，改吃白肉，最好吃素。食品生产的碳排放量约占全球排放量的四分之一——其中肉类和乳制品行业是主要贡献者。2018年的一项研究发现，生产一公斤牛肉会排放60公斤的温室气体。同样的食物产量，家禽的排放量为6公斤，豌豆的排放量仅为1公斤。

  • Food discarded in a dumpster

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    减少浪费

    根据联合国的数据，全球生产的粮食中约有三分之一被丢弃或浪费，造成了高达10%的碳排放。这些食物垃圾被填埋和腐烂时，又会产生强效温室气体甲烷。因此，你可以只买你需要的食品，吃不完放到冰箱下顿再吃。

  • A man waters flowers on his balcony with a watering can

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    种花种草

    还是要剩饭？那就埋起来堆肥，然后用来在阳台或者花园里种些花花草草。你不需要太多的空间，一样可以种植蔬菜，这样就可以减少碳排放了。种点昆虫友好型植物，还能招蜂引蝶。

  • A woman walks past an H&M store where clothes are on display

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    不赶快时尚

    少买衣服，也是对环境的贡献。一定要买，那就逛逛二手店。根据联合国的数据，时尚行业产生的碳排放量约占全球排放量的10%。其中一个主要的罪魁祸首就是 "快时尚"——廉价而新潮的衣服，刚刚买来就发现已经不再流行了。


相关内容

Titel: Faktencheck Serie Klimamythen zusätzliches Stichwort: Klimawandel zusätzliches Copyright: Marc Löricke

事实核查：中国对气候变化究竟负有多大责任？ 03.07.2021

目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。

14.04.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Brüsewitz: Windräder drehen sich vor dem von der aufgehenden Sonne orangerot gefärbten Morgenhimmel. In Norddeutschland beginnt der Tag mit Temperaturen unter null Grad. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Fit for 55: 欧盟委员会提交气候保护法草案 15.07.2021

新出台的欧盟气候法草案计划在2030年前，将有害气体排放量减少55%。他们为此提出的口号是“Fit for 55”。不过，可以肯定的是，实现这一目标并不容易。

TOPSHOT - Swedish climate activist Greta Thunberg takes part in a Fridays For Future protest in front of the Swedish Parliament (Riksdagen) in Stockholm on September 25, 2020. (Photo by JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

瑞典环保少女与中国官媒的口水战 24.05.2021

瑞典环保人士5月初抨击中国的碳排放超过所有发达国家总和，遭致了多家中国官媒的反击。不过，有一家官媒转载的一篇网络文章，反击力度明显过火：网民认为文章在揶揄通贝里的身材“碳排放不小”。

广告

经济纵横

澳大利亚达尔文港

报告揭秘：中国在澳投资跌至金融危机前水平

一份最新报告显示，中国对澳大利亚投资额下跌至2008年金融危机前水平，投资项目数量相较之前也出现锐减。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  