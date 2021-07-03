期待落空！G20环境部长会议未达成气候共识

(德国之声中文网) 二十国集团的环境、气候、能源部长尽管在会议上重申了2015年巴黎气候协定的目标，但是却没能就加强气候保护达成共识。在会议闭幕共同声明中，没能出现此前外界期待的"2030年前实现升温不超过1.5度"之承诺。

意大利生态转型部长辛加拉尼(Roberto Cingolani)在会后表示，多个国家的与会代表都拒绝了这一更高的目标。辛加拉尼强调，现在的目标依然是：与工业时代前相比，升温幅度控制在2摄氏度以下；并且继续努力将升温幅度控制到1.5度。

德国环境部国务秘书(相当于副部长)弗拉斯巴特(Jochen Flasbarth)也参加了此次会议。他透露，谈判进行得十分艰难。令他尤其感到遗憾的是，各国没能在煤炭以及煤炭补助问题上达成共识。

弗拉斯巴特指出，针对新兴国家尚有许多说服工作要做，新兴国家迄今为止的主要立场都是要求发达工业国加大对气候保护的投入。"此外，中国、印度、俄罗斯等国对矿物能源有着非常不同的看法。"

弗拉斯巴特也强调，此次峰会依然存在一些积极迹象。比如，二十国集团首次将自己定义为"责任共同体"，认为应当共同抵御气候变化、让1.5度之目标"依旧可行"。

联合国气候秘书处执行秘书埃斯皮诺萨(Patricia Espinosa)指出，全球80%的碳排放都由G20国家造成，若没有G20国家的努力，1.5度之目标就无从谈起。她还呼吁，各国在今年11月的苏格兰格拉斯哥联合国气候峰会上应当展现出更为坚决的姿态。

(德新社、路透社等)

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