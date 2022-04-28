 期待拜登到访 韩国新总统宣誓就职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2022

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时政风云

期待拜登到访 韩国新总统宣誓就职

随着就职典礼结束，韩国新总统尹锡悦面对两大外交考验：朝鲜可能的核试验和美国总统拜登来访。

Südkorea I Präsident Yoon Suk Yeol legt bei seiner Amtseinführung einen Eid ab

尹锡悦5月10日宣誓就任韩国总统

DW.COM

美国总统拜登将于5月访问亚洲盟友韩国和日本，这是他上任以来首次出访亚洲。白宫方面称，拜登此行旨在加强与盟友关系，推进对“自由和开放的印太地区”的承诺。外界认为，拜登将与日、韩磋商朝鲜和中国议题。

南韓總統大選結果出爐，在野黨「國民力量」候選人尹錫悅擊敗執政黨「共同民主黨」候選人李在明當選。未來五年，這個亞洲第四大經濟體有哪些挑戰要面對?

（德国之声中文网）61岁的尹锡悦周二（5月10日）宣誓成为韩国第20任总统。外交政策成为他需倾力投入的首要大事。原因是，朝鲜上周末刚实施今年以来的第15次导弹试验，而且明显在准备从事5年来的首次核爆炸。  

无论如何，遏制朝鲜的核武器和导弹计划是尹锡悦和拜登会晤时重点议题。两位政治家还将磋商韩美如何更密切参与 "自由和开放的印度洋-太平洋 "战略。尹锡悦希望通过密切与华盛顿的关系， 消除前任文在寅在韩国作为盟友的可靠性问题上给盟友带来的疑虑。  

交班前夕，文在寅再度替自己的与朝鲜和解战略辩护。在周一（5月9日）的告别演说中，他强调："和平是我们生存和繁荣的先决条件。" 尽管新近受到来自平壤的个人侮辱，上个月，他仍给朝鲜领导人金正日发出一封 "友谊信 "，重申两人在2018年的三次会晤的精神，呼吁以对话时代取代对抗时代。

Vereidigung Südkoreas Präsident Yoon

在宣誓就职的路上

核教令内涵延伸   

不过，文在寅的辨语听来已然落伍。在4月底的一次展示有最新型导弹的阅兵式上，朝鲜独裁者金正日宣布了一项内涵延伸的核教令，据此，朝鲜核武器不仅用于自卫，而且可用于先发制人打击。5月6日，在和军人合影时，金正日强调，军队要 "全面加强战力，毁灭敌人"。

德国阿登纳基金会驻首尔代表托马斯·吉村（Thomas Yoshimura）指出，"这一信息既发向本国人民，亦着眼于（韩国总统）换届。" 数月来，平壤当局测试了若干新武器系统，其中有该国迄今最大的洲际弹道导弹火星-17、一种潜射弹道导弹和一种高超音速导弹。这位德国朝鲜问题专家分析说："经由其'焰火'，朝鲜无论如何都确保了它将在（韩国）新总统议事日程上保有一突出位置。 "

Nordkorea Militärparade Kim Jong Un

金正恩不会放弃核军备

指责前任 

竞选期间，尹锡悦便表示会对朝鲜持更强硬立场。他指责前任文在寅对金正恩唯唯诺诺，损害了韩美军事同盟关系。在3月9日的一次竞选会上，尹锡悦承诺，一旦当选，将教导平壤的那个独裁者"如何规矩行事，恢复理智。"   

在上周六的一次采访时，尹锡悦多少表现出一些政治家风度，声称，若有 "切实 "结果，他愿与朝鲜领导人会面。不过，他强调："如果不能给朝鲜无核化方面带来任何实质性成果，或不能在经济上帮助朝鲜，那么，一场政治秀无助于改善朝韩关系。"

重新评估威胁   

预定担任总统安全顾问的金成汉（ Kim Sung-han ）宣布，新政府走马上任首天起便将重新评估朝鲜构成的威胁。他强调，国家未来政策应基于自强和先进防卫能力。  

在韩国，与自由派总统相比，保守派总统传统上倾向于在朝鲜问题上采取强硬路线。2008年至2017年，两位保守派前任总统虽向朝鲜提出经济合作项目，但均将之同无核化进展挂钩。平壤领导人未回应相关提议。迄今，无论是胡萝卜还是大棒，都未能促成金正恩放弃其核武军备。分析人士相信，金正恩将核武器和导弹视为他的生命保险，这就是为什么他在任何情况下都无意放弃它们的原因。  

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