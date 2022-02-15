期待岁月静好 最终“隐入尘烟”

2022年柏林电影节主竞赛单元唯一华语影片的身份，让《隐入尘烟》颇为受人瞩目。聚集柏林的国际影评人如何看待这部中国农村题材的影片？而在中国有机会在公映之前便先睹为快的那些观众又有何看法？
（德国之声中文网）广袤的沙漠和贫瘠的土地、就地取材用泥土砖头砌成的房屋、大片大片金黄色的麦田、浓重的西北方言… 作为本届柏林电影节中唯一一部入围主竞赛单元的中国影片，《隐入尘烟》全景式的展现了中国西北农村的样貌，从自然环境到人际关系，从大时代的背景到小社会的人情，导演李睿珺用暖色调、慢节奏的镜头语言，讲述了一对相依为命的有情人在一个无情的社会里消亡的故事。
贵英是个身有残疾而无法生育、并且过了适婚年龄的女性；马家的四儿子马有铁是个大龄单身汉。故事在柏林电影节的大多数观众或许并不熟悉的那片中国土地上徐徐展开：不是高楼大厦而是破屋茅庐；不是横贯东西的高架桥和飞驰的汽车而是泥泞的乡间小道和空洞旷野之中的骡子。片中出现的人物都是中国总理李克强曾提到过的那6亿每月收入不足1000元的人群。
贵英和马有铁通过在中华大地上千百年来的传统—包办婚姻走到了一起。李睿珺导演是使用意象的高手，当海清饰演的贵英第一次来到马家时，她站在风雪之中，望向黑漆漆的门洞，门里是独自坐在角落里的马有铁，而她看到的只有一片漆黑，仿佛她无法掌控的命运和无法预知的未来。
一张表情生硬的结婚照，很好地诠释了两个完全陌生的人被硬凑在一起的尴尬。但随着冰雪消融， 春天到来。两人的关系也逐渐变暖。有铁是个名副其实的暖男，对贵英的照顾无微不至，而贵英是个心地善良却命运悲惨的女人。曾如荒漠一般的生命，有了润物细无声如春雨般的滋养，渐渐有了生命力。
有铁从邻居那里借来了鸡蛋，被两人放在打了孔的纸箱里孵化。在一个春夏之交的夜里，终于孵出了小鸡。麦田要丰收了，两人一砖一瓦盖得的房子，也初具规模了……
报道柏林电影节已经有二十多年的资深记者, 原籍埃塞俄比亚的马哈里-塞吉德（Mahari Seghid）几乎看了每一部送选柏林电影节的中国电影。他评价说，《隐入尘烟》是一部非常中国式的影片，但也展现了平时媒体上所看不到的中国的一面。片子里对于乡村生活的呈现也让在埃塞俄比亚乡村长大的他感同身受。
《隐入尘烟》是一部慢节奏的电影，在德国影评人法比安·瓦尔梅耶（Fabian Wallmeier）看来，这131分钟的电影所包含的信息量并不大。他认为，电影表达了是简单的快乐和简单的爱情。
然而，已经不是欧洲电影节新鲜人的李睿珺导演选入柏林电影节主竞赛单元的这部影片想要触及的话题远远比“爱情”更多，那些不得不轻描淡写却怎么都躲不开的话题：中国城市化的进程、拆迁、中国底层女性的命运、农村贫困之恶…… 不管是出于审查抑或是出于对电影整体风格的协调，这些不能大张旗鼓书写的话题，都随主人公一起，仿佛烟尘，浮动在背景之上。
这部平淡的影片全部的起伏几乎都集中在最后，导演虽然在片中大量使用了温和的大地色，像有铁和贵英所期望的静好岁月，但结局注定了电影的基调必然是悲剧，就像片子里温良的主人公，即使以德报怨，在冷漠的大环境之下，最后也只得隐入尘烟。
资深影评人大卫·鲁尼（ David Rooney）将这部片子称之为中国新现实主义抒情片，并看到了故事展开的根基：中国农村无节制的城市化和农村社区的消失造成了无数“鬼城”，但他明确指出，即使不了解这个政治社会底色，也并不影响观影。那么这部片子就可以被当做一首不急不缓而催人泪下的人性挽歌来看待。而这恐怕是不少欧洲影评人的视角：远离喧嚣的田园牧歌、沉默的少数人对幸福追求的尝试……本身就对中国乡村环境不甚了解的欧洲人很可能看不到这平淡背后被深藏的隐疾。
《隐入尘烟》定档2月25日在中国进入院线，而在豆瓣上有一些因为各种机会得以先睹为快的中国网友已经抢先写下观后感，其中有些人的想法，与国际影评人不谋而合。如网友双晚表示：“从一个了解电影语境的中国观众角度出发，这种将逆来顺受浪漫化的温吞做法背后，又有多少结构性的顽疾被草草略过？这片土地有太多值得且亟需被讲述的故事，它们绝不该隐入尘烟。”
另一位网友德令哈则对于片中女性角色的分量提出质疑：“包办婚姻背景下，女性的命运却不是主题。甚至女性角色的存在是为了烘托和塑造一个和土地亲密依存的温情男人。” 海清饰演的女性角色确实如同中国女性给人的刻板印象一样，安静怯懦，没有意愿也没有能力为自己发声，因此在片子里的存在感也比男主人公要弱。
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第69届柏林电影节“熊归何处”已经有所定论。华语电影在张艺谋《一秒钟》缺席的情况下，仍然表现不俗。而评委会主席在闭幕式上，尽最大的可能表现了对这种缺席的不满。