 期中选举出炉 民主党重夺众议院控制权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2018

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时政风云

期中选举出炉 民主党重夺众议院控制权

美国期中选举开票结果出炉，美国媒体报导共和党成功成为参议院的多数党，而民主党则在八年内首次夺下众议院的控制权。

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Stimmabgabe in Louisville, Kentucky (Reuters/J. Sommers)

(德国之声中文网) 美国期中选举結果出來，美国媒体CNN报导，共和党继续主导参议院，而民主党则在八年来首次夺下众议院的控制权。此次选举结果，将让民主党在特朗普剩下的任期内，有能力与他抗衡。

CNN分析，民主党此次能获胜，主要是多名候选人成功拿下几个主要城市的重点选区，替民主党的胜选奠定基础。然而在参议院的选情方面，共和党在田纳西州与德州击退民主党对手，并阻止了民主党议员在北达科他州与印第安纳州连任，因而让共和党继续掌控参议院。

此外，在几个瞩目的州长选举，共和党成功在佛罗里达州与乔治亚州击退民主党候选人，让共和党一举拿下至少21州的州长宝座。在选举结果大致底定后，白宫宣布特朗普今晚 (11月7日) 将不会发表演说。但特朗普透过推特发文，强调﹕「今晚是个成功的选战，感谢各位。」

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Nancy Pelosi (Reuters/J. Ernst)

美国期中大选结果出炉，民主党成功夺下众议院控制权，而共和党则继续掌控参议院。

投票率高 票站状况百出

不过此次選舉也是狀況不斷。週二一早 (11月6日) 乔治亚州便传出有机器故障与投开票所大排长龙的现象。根据美国媒体NBC News的报导，乔治亚州一间小学的投票机器一早便出现电池没电的窘境，而选民也抱怨工作人员人数过少，导致投票队伍移动「龟速」，有些选民等了将近4个半小时才完成投票。在北卡罗莱纳州则发生投票所没有冷气，导致机器过热，无法正常读取票的情况。

USA Midterm-Wahlen 2018 (Reuters/M. Almeida)

週二 (11月6日) 的民调显示，美国总统特朗普与健保是多数选民投票时最在意的议题。另外，不少选民则认为经济与移民也是相当重要的指标性话题。华盛顿邮报 (Washington Post) 民调显示，因连月的工资上涨及就业率提升，八成受访的选民认为美国经济状况良好。对于期中选举，十个受访者有八个感到激愤，只有两个感到爱国。

根据美国媒体报导，今年的期中选举比起往年，选民更加热烈的参与，有35州都回报提前投票的人数远远超越2014年。根据分析，民主党必须在众议院多赢得23个席次，才有机会成为多数党。而外界普遍预测因为民主党在10个州 (2016年都投给特朗普) 面临连任挑战，共和党有望在参议院的选举中，赢得较多席次，延续在国会的小幅优势。

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Kapitol in Washington (Reuters/J. Ernst)

消息指出，美国总统特朗普因为共和党可能在众议院失去多数党的优势，而对即将卸任的议长莱恩相当不满。

另一方面，CNN也报导有消息指出，特朗普因为共和党可能在众议院失去多数党的优势，而非常不满即将卸任的众议院议长莱恩 (Paul Ryan)。他无法谅解莱恩在移民议题上与自己意见相左。但也有一种说法是特朗普团队对于先前共和党竞选募资的成果非常失望，如果今晚的结果不如预期，就会认定两者有因果关系。

此次的期中大选被视为是对特朗普施政两年的满意度調查，也被许多人看作是2020总统大选的前哨战。特朗普于过去几週巡迴各州，不断对选民强调若民主党掌控众议院，美国将有大量的非法移民入侵，且犯罪率也将提高。

杨威廉/罗法 （综合报导）

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