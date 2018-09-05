朝鲜70年 牌局呈僵局

（德国之声中文网）外国会缜密观察，朝鲜当局本周日（9月9日）如何庆祝建国70周年。官方宣传机器将重又欢呼跻身于核国家和导弹强国之林？穿越首都平壤的大规模阅兵队伍中会展示远程导弹吗？或者，领袖金正恩会放弃此类挑衅，而更愿意庆祝数月前启动的众多建筑项目？

对金来说，此次庆日正处于困难节点。他有意振兴经济，但严厉的国际制裁却使经济受困。和美国改善关系有助于松绑，但新加坡历史性会晤3个月后，金未能与美国总统特朗普就下一缓和步骤达成一致。

朝鲜半岛内部对话渠道有效

金、特双双"失望"

本周三（9月65日），金正恩在会见一名韩国特使时表示了对目前这一停滞状态的失望。他称，朝鲜实施了"去核化的首批必要步骤"。他所指应该是一核试验场的关闭及一导弹发射基地的拆除。据悉，金正恩表示，他的良好意愿应被认可。这指的是所希望的朝美间战争状态的终结。

两国的确在新加坡声明中就建立新关系达成了共识。有消息称，特朗普在新加坡时甚至向金承诺，很快会签署关于朝鲜战争正式结束的声明。

然而，特朗普只是暂时中止了美韩联合军演。末几，情报机构报称，朝鲜仍在继续生产裂变材料、制造导弹。8月初，美国政府对朝鲜两名高官颁布制裁令；最后，8月底，特朗普宣布取消蓬佩奥国务卿的平壤之行，理由是，"无核化没有足够进展"。据说，朝鲜情报系统负责人金英哲曾向华盛顿传达这样的信息：蓬佩奥应在朝鲜之行中"有所进贡"。然而，美国要求朝鲜该首先走出具体的裁核新步伐。

金在中国- 习暂不回访

北京、首尔施压

僵局如此。不过，未来数星期有可能出现变化。中韩两国都加大了对金的压力，要求他做出妥协。中国主席习近平便谢绝了朝方对他出席周日庆典的邀请，转派中国人大委员长栗战书赴平壤。分析家们相信，这是北京发出的一个信号，提醒朝鲜不要奢望经济制裁会提前松弛。

鉴于和美国正发生激烈贸易冲突，中国也有意避免造成与朝鲜过于亲近的印象。特朗普曾指控中国，暗中放松对朝制裁，并将之作为贸易谈判中的施压筹码。中国虽驳斥了这一指控，但也不愿火上浇油。中国最高领导人已有13年未入朝鲜。只有在由此会明显获得好处的情况下，习方会打出这张牌。

韩国总统文在寅也热盼平壤和华盛顿相互接近，从而能实现他雄心勃勃的朝鲜半岛经济计划。然则，只有当联合国取消对朝鲜经济制裁时，拟议中的新铁路线及其它经济援助才成为可能。因此，在与金举行的第三次高峰会谈时，文同样会要求他做出更多让步。据称，无核化是9月18至20日举行的平壤峰会的核心议题。

释放进展意愿信号

那位朝鲜领导人刚走出向美国靠拢的一小步：本周三，他表示，愿"在特朗普总统的首个任期内"实现裁核。这是金首次说出无核化时间框架。特朗普对此表示了乐观。他推文道："我们可以共同实现"。不过，这位美国总统身周围尽是对朝强硬派人士，为首的便是国家安全事务顾问博尔顿。同时，金正恩身边的外交官和高干们也属于相信美国什么损招都会使的老派阀。金特两人在新加坡的面对面会晤未能填平这一猜忌深坑。