全世界为数不多的社会主义国家之一，也是少有的几乎处于孤立状态的国家。

朝鲜现任最高领导人是金正恩。金正恩的父亲、祖父分别是前任最高领导人。朝鲜经济落后，政治孤立，中国是其为数不多的盟国，也是朝鲜最重要的经济援助国。朝鲜的军费开支占国家财政支出大部分，该国同时发展核武，并多次进行核弹爆炸试验，挑衅国际社会。