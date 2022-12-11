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全世界为数不多的社会主义国家之一，也是少有的几乎处于孤立状态的国家。
朝鲜现任最高领导人是金正恩。金正恩的父亲、祖父分别是前任最高领导人。朝鲜经济落后，政治孤立，中国是其为数不多的盟国，也是朝鲜最重要的经济援助国。朝鲜的军费开支占国家财政支出大部分，该国同时发展核武，并多次进行核弹爆炸试验，挑衅国际社会。
正在台湾访问的一名日本自民党高级官员周日发表讲话称，由于来自中国和朝鲜的威胁与日俱增，日本必须立即提升军费。
金正恩力求武器现代化。正因此，联合国禁止成员国与其进行研究合作。然而在过去很长一段时间，相关合作在柏林并未停止。
据朝中社报道，作为对金正恩发来贺电的回应，习近平在信中写道，北京准备与朝鲜合作，以“促进本地区乃至世界的和平、稳定、发展和繁荣”。
朝鮮領導人的妹妹金與正警告美國與其他國家，若在聯合國安理會推動制裁朝鮮，將會加劇目前的危險局面。
美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。
在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。
繼朝鮮週五發射導彈後，日本防衛省官員表示，日本和美國在日本海空域舉行聯合軍演。日方指週五一枚導彈據信已落入日本經濟海域，日相岸田文雄強烈譴責。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
受殖民历史影响，日韩两国的关系长期以来一直都较为紧张。此次金边东盟峰会期间，日韩两国领导人的会晤也许会给双边关系带来新的转机。
东盟峰会最后一日，美国总统拜登与日韩领导人就朝鲜问题进行磋商。但各界关注的重点已经放在即将来临的巴厘岛拜习会上。拜登表示，美国将与中国激烈竞争，但会确保不演变为冲突。
美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
周二，平壤驳斥了美国有关朝鲜正在向俄罗斯输送武器弹药的说法，并称美国散布谎言，玷污朝鲜国际形象。俄罗斯发动侵乌战争后，朝鲜是国际社会仅有几个支持莫斯科立场的国家之一。
朝鲜军方周一（11月7日）表示，其最近的一连串导弹试验是为了“无情地”攻击韩国和美国的关键目标，如空军基地和作战指挥系统，这些导弹可能包括具有核打击能力的武器。美朝对此做出严厉警告。
在朝鮮發射創紀錄數量的導彈和中國加大力度施壓台灣之際，日本週日（11月6日）時隔20年舉辦了國際海上閱兵，全球其他12個國家參與。日相岸田文雄再次譴責朝鮮，並劍指中俄。
美国官员和专家都承认，对朝鲜的制裁未能阻止其发展核武器计划，但是在如何进行下一步行动上存在分歧——应该强化制裁还是接受朝鲜作为拥核国家的事实？惩罚被认为帮助金正恩洗钱的中国各大银行有用吗？
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