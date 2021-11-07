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朝鲜

全世界为数不多的社会主义国家之一，也是少有的几乎处于孤立状态的国家。

朝鲜现任最高领导人是金正恩。金正恩的父亲、祖父分别是前任最高领导人。朝鲜经济落后，政治孤立，中国是其为数不多的盟国，也是朝鲜最重要的经济援助国。朝鲜的军费开支占国家财政支出大部分，该国同时发展核武，并多次进行核弹爆炸试验，挑衅国际社会。

Soldiers from North and South Korea verify the removal of guard posts on each side of the Demilitarized Zone, December 12, 2018. South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

朝鲜半岛：正式结束战争，还是再燃战火？ 07.11.2021

美韩高级官员在华盛顿就如何恢复与平壤的对话举行了会谈，谋求正式宣布朝鲜战争结束。然而专家认为，朝鲜半岛的紧张局势正在加剧，爆发一场战争比结束上一场战争的可能性更大。
North Korean citizens visit Mansu Hill in Pyongyang, where statues of former North Korean leaders -- the country's founder Kim Il Sung (L) and his son Kim Jong Il -- stand, on Oct. 10, 2020, the 75th anniversary of the founding of the Workers' Party of Korea. (Kyodo) |

中俄携手 望联合国放宽对朝鲜制裁 02.11.2021

受新冠疫情及国际制裁影响，朝鲜经济陷入危机，并有粮食短缺的风险。中国及俄罗斯希望在联合国安理会推动放宽对朝鲜制裁，但要获得他国支持，有一定难度。
In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un speaks during an exhibition of weapons systems in Pyongyang, North Korea, Monday, Oct. 11, 2021. Kim reviewed the rare exhibition and vowed to build an “invincible” military, as he accused the United States of creating regional tensions and lacking action to prove it has no hostile intent toward the North, state media reported Tuesday. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩减重成功  甩掉20公斤但身体无恙 28.10.2021

朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。
''USA'' is formed by lighting on the Taipei Grand Hotel, to thank the U.S. who will give Taiwan 750,000 doses of COVID-19 vaccine after the COVID-19 alert rose to level 3 , in Taipei, Taiwan, Sunday, June 6, 2021. Taiwan is desperate for vaccines after a sudden outbreak that started in late April caught authorities by surprise. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

朝鲜抨击美国支持台湾 称其“企图扼杀两个社会主义国家” 23.10.2021

朝鲜外务省副相朴明浩批评美国派遣军舰驶过台湾海峡并向台湾提供武器系统升级和军事训练，认为台海问题完全是中国的内部事务；美国 "轻率地插手 "这一问题，有可能触动 "朝鲜半岛的微妙局势"。
N. Korea confirms test-launch of new SLBM In this photo released Oct. 20, 2021, by North Korea's official Korean Central News Agency, a new type of a submarine-launched ballistic missile (SLBM) is test-fired from waters the previous day. The South Korean military said on Oct. 19 that North Korea fired what appears to be an SLBM toward the East Sea from waters east of Sinpo, a city on the North's east coast. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-10-20 07:36:12/

朝鲜证实试射新型弹道导弹 美呼吁对话 20.10.2021

朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。
A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

韩国称朝鲜试射疑似潜射弹道导弹 19.10.2021

来自韩国的消息称，朝鲜再度进行了导弹试验。专家们表示，这可能是一次潜射弹道导弹试验。
A poster advertising The Battle at Lake Changjin, a film about Chinese soldiers fighting American troops during the Korean War, is on a wall at a movie theater in Beijing on Oct. 8, 2021. (Kyodo)

爱国主义大片《长津湖》 引韩国人愤怒 15.10.2021

以朝鲜战争中一次惨烈战役为主题的中国英雄大片《长津湖》有望成为今年票房最高电影。但批评者抨击它是旨在煽动中国观众民族主义情绪的宣传片。

金正恩吁改善民众生活 西装配凉鞋引关注 12.10.2021

朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党庆祝成立76周年之际，敦促官员们在面对“严峻”经济形势时，专注于改善民众生活。而他西装搭配凉鞋的装扮也颇为吸睛。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 26.03.21 ***Medical personnel prepares AstraZeneca COVID-19 vaccine at the general practice of Doctor Claudia Schramm as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Maintal, Germany, March 24, 2021. REUTERS/Kai Pfaffenbach

世卫组织开始向朝鲜输送防疫物资 10.10.2021

世界卫生组织表示，他们正在通过中国大连港，向朝鲜运送防范新冠疫情的救助物资。这一消息也引起了有关朝鲜是否已经放松边境封锁的猜测。
***Public Domain***U.S. Marines move forward after close-air support flushes out the enemy from hillside trenches. Billows of smoke rise from the target areas. Duplicate image under SDAN HD-SN-99-03091

历史上的长津湖战役 06.10.2021

1950年11月底、12月初，在朝鲜半岛北部的长津湖地区，中国军队与美军为首的联合国军之间爆发了一场激烈的战斗。极寒天气下，美军完全撤离了半岛北部，而中国军队同样也没有完成全歼美军陆战一师的战略目标。
04.10.2021/Fumio Kishida (M) bekommt nach seiner Wahl zum japanischen Premierminister im Unterhaus des Parlaments Applaus. Kishida wurde in einer Parlamentsabstimmung formell zum neuen japanischen Premierminister gewählt und löste damit Yoshihide Suga ab. +++ dpa-Bildfunk +++

共同应对中朝 华盛顿向日本新首相重申安保承诺 05.10.2021

日本新任首相岸田文雄当地时间周二（10月5日）同美国总统拜登首次通电话后表示，日美双方确认将努力增强同盟关系及区域合作，应对来自中国和朝鲜不断加大的安全挑战。
PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - FEBRUARY 09: (EDITORS NOTE: Alternate crop of #916122914) Kim Yo Jong, sister of North Korean leader Kim Jong Un, arrives at the opening ceremony of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at PyeongChang Olympic Stadium on February 9, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Photo by Patrick Semansky - Pool /Getty Images)

朝韩恢复通话 金与正是“和平使者”？ 04.10.2021

近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。
N. Korea says it tested newly developed hypersonic missile This photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency on Sept. 29, 2021, shows what the North claims to be a new hypersonic missile being launched from Toyang-ri, Ryongrim County of Jagang Province the previous day. The report came after South Korea's Joint Chiefs of Staff said on Sept. 28 North Korea fired one short-range missile into the East Sea. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-29 07:27:16/

朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国 29.09.2021

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
This Tuesday, March 2, 2021 satellite image provided by Maxar Technologies shows a steam plant, left, and North Korea’s main atomic complex, right, in Yongbyon, North Korea. Smoke was observed emanating from the plant’s smokestack at various times from late February and early March. North Korea may be trying to extract plutonium to make more nuclear weapons at the complex, recent satellite photos indicated, weeks after leader Kim Jong Un vowed to expand his nuclear arsenal. (Satellite image ©2021 Maxar Technologies via AP)

专家报告：朝鲜正在扩建宁边核设施基地  18.09.2021

有专家评估说，最近的卫星图像显示，朝鲜正在扩大其宁边核设施的铀浓缩厂，将会把核武器材料的生产能力提高25%。 
N.K. leader's sister slams S. Korea for military drills with U.S. Kim Yo-jong, North Korean leader Kim Jong-un's sister and currently vice department director of the ruling Workers' Party's Central Committee, is pictured as she visits Ho Chi Minh mausoleum in Hanoi, in this file photo dated March 2, 2019. Kim threatened on March 16, 2021, to scrap a military peace agreement with South Korea and break up a Workers' Party organ tasked with inter-Korean dialogue as she lambasted the South for conducting military exercises with the United States. (Yonhap)/2021-03-16 09:41:42/

朝鲜半岛紧张加剧 金与正威胁摧毁双边关系 16.09.2021

朝鲜导弹试验正值中韩高级官员举行会谈之际。韩国军方指出，这是平壤一周内的第二次试射导弹。 随后，韩国方面也以水下弹道导弹试射回应。金正恩妹妹金与正也亲上火线回应。
N. Korea's long-range cruise missile test This combined photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on Sept. 13, 2021, shows a long-range cruise missile being fired from a launcher and flying in the sky, as Pyongyang test-fired new long-range cruise missiles on Sept. 11 and 12. The missiles traveled for 7,580 seconds along an oval and pattern-8 flight orbits in the air above the territorial land and waters in North Korea and hit targets 1,500 km away, according to the KCNA. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-13 07:33:17/

朝鲜官媒：试射远程巡航导弹 精准命中目标 13.09.2021

朝鲜上周末成功测试一枚远程巡航导弹，金正恩并未到场观摩。分析称，这可能是朝鲜第一种具有核能力的武器，背後代表什麽意义？
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