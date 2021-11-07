为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
全世界为数不多的社会主义国家之一，也是少有的几乎处于孤立状态的国家。
朝鲜现任最高领导人是金正恩。金正恩的父亲、祖父分别是前任最高领导人。朝鲜经济落后，政治孤立，中国是其为数不多的盟国，也是朝鲜最重要的经济援助国。朝鲜的军费开支占国家财政支出大部分，该国同时发展核武，并多次进行核弹爆炸试验，挑衅国际社会。
美韩高级官员在华盛顿就如何恢复与平壤的对话举行了会谈，谋求正式宣布朝鲜战争结束。然而专家认为，朝鲜半岛的紧张局势正在加剧，爆发一场战争比结束上一场战争的可能性更大。
受新冠疫情及国际制裁影响，朝鲜经济陷入危机，并有粮食短缺的风险。中国及俄罗斯希望在联合国安理会推动放宽对朝鲜制裁，但要获得他国支持，有一定难度。
朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。
朝鲜外务省副相朴明浩批评美国派遣军舰驶过台湾海峡并向台湾提供武器系统升级和军事训练，认为台海问题完全是中国的内部事务；美国 "轻率地插手 "这一问题，有可能触动 "朝鲜半岛的微妙局势"。
朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。
来自韩国的消息称，朝鲜再度进行了导弹试验。专家们表示，这可能是一次潜射弹道导弹试验。
以朝鲜战争中一次惨烈战役为主题的中国英雄大片《长津湖》有望成为今年票房最高电影。但批评者抨击它是旨在煽动中国观众民族主义情绪的宣传片。
朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党庆祝成立76周年之际，敦促官员们在面对“严峻”经济形势时，专注于改善民众生活。而他西装搭配凉鞋的装扮也颇为吸睛。
世界卫生组织表示，他们正在通过中国大连港，向朝鲜运送防范新冠疫情的救助物资。这一消息也引起了有关朝鲜是否已经放松边境封锁的猜测。
1950年11月底、12月初，在朝鲜半岛北部的长津湖地区，中国军队与美军为首的联合国军之间爆发了一场激烈的战斗。极寒天气下，美军完全撤离了半岛北部，而中国军队同样也没有完成全歼美军陆战一师的战略目标。
日本新任首相岸田文雄当地时间周二（10月5日）同美国总统拜登首次通电话后表示，日美双方确认将努力增强同盟关系及区域合作，应对来自中国和朝鲜不断加大的安全挑战。
近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。
根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
有专家评估说，最近的卫星图像显示，朝鲜正在扩大其宁边核设施的铀浓缩厂，将会把核武器材料的生产能力提高25%。
朝鲜导弹试验正值中韩高级官员举行会谈之际。韩国军方指出，这是平壤一周内的第二次试射导弹。 随后，韩国方面也以水下弹道导弹试射回应。金正恩妹妹金与正也亲上火线回应。
朝鲜上周末成功测试一枚远程巡航导弹，金正恩并未到场观摩。分析称，这可能是朝鲜第一种具有核能力的武器，背後代表什麽意义？
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式