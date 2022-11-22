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全世界为数不多的社会主义国家之一，也是少有的几乎处于孤立状态的国家。
朝鲜现任最高领导人是金正恩。金正恩的父亲、祖父分别是前任最高领导人。朝鲜经济落后，政治孤立，中国是其为数不多的盟国，也是朝鲜最重要的经济援助国。朝鲜的军费开支占国家财政支出大部分，该国同时发展核武，并多次进行核弹爆炸试验，挑衅国际社会。
美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。
在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。
繼朝鮮週五發射導彈後，日本防衛省官員表示，日本和美國在日本海空域舉行聯合軍演。日方指週五一枚導彈據信已落入日本經濟海域，日相岸田文雄強烈譴責。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
受殖民历史影响，日韩两国的关系长期以来一直都较为紧张。此次金边东盟峰会期间，日韩两国领导人的会晤也许会给双边关系带来新的转机。
东盟峰会最后一日，美国总统拜登与日韩领导人就朝鲜问题进行磋商。但各界关注的重点已经放在即将来临的巴厘岛拜习会上。拜登表示，美国将与中国激烈竞争，但会确保不演变为冲突。
美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
周二，平壤驳斥了美国有关朝鲜正在向俄罗斯输送武器弹药的说法，并称美国散布谎言，玷污朝鲜国际形象。俄罗斯发动侵乌战争后，朝鲜是国际社会仅有几个支持莫斯科立场的国家之一。
朝鲜军方周一（11月7日）表示，其最近的一连串导弹试验是为了“无情地”攻击韩国和美国的关键目标，如空军基地和作战指挥系统，这些导弹可能包括具有核打击能力的武器。美朝对此做出严厉警告。
在朝鮮發射創紀錄數量的導彈和中國加大力度施壓台灣之際，日本週日（11月6日）時隔20年舉辦了國際海上閱兵，全球其他12個國家參與。日相岸田文雄再次譴責朝鮮，並劍指中俄。
美国官员和专家都承认，对朝鲜的制裁未能阻止其发展核武器计划，但是在如何进行下一步行动上存在分歧——应该强化制裁还是接受朝鲜作为拥核国家的事实？惩罚被认为帮助金正恩洗钱的中国各大银行有用吗？
联合国安理会成员在朝鲜问题上出现严重分歧。因为中俄反对，联合国安理会无法对平壤采取任何行动。美驻联合国大使指责中俄为朝鲜辩护，中国驻联合国大使张军反驳说，朝鲜频发导弹与美韩重启大规模联合军演有关。与此同时，朝鲜周六再次启动了发射键。
七国集团的外长们在德国西部小城明斯特结束了为期两天的峰会。在会后的一份联合声明中，G7外长们重申台湾海峡和平与稳定的重要性，并呼吁和平解决两岸问题。
朝鲜已经在2022年创下了试射飞弹的历史纪录，迫使美国承认其核武大国地位。美国方面则表示，正在密切观察朝鲜何时进行下一轮核爆试验，并称中俄有劝退朝鲜相关试验的能力。此外，韩国方面周五表示，“发现180多条朝军机航迹”，韩军出动战机应对。
朝鲜周四发射了三枚导弹。韩国和日本方面的官员表示，其中一枚应为洲际弹道导弹。不过，这枚远程导弹被认为以发射失败告终。
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