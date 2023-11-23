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全世界为数不多的社会主义国家之一，也是少有的几乎处于孤立状态的国家。
朝鲜现任最高领导人是金正恩。金正恩的父亲、祖父分别是前任最高领导人。朝鲜经济落后，政治孤立，中国是其为数不多的盟国，也是朝鲜最重要的经济援助国。朝鲜的军费开支占国家财政支出大部分，该国同时发展核武，并多次进行核弹爆炸试验，挑衅国际社会。
北韓11月23日宣佈終止與韓國的《九一九軍事協議》，將立即重啓「三八線」附近的軍事設施。此前一天，韓國方面宣佈停止履行該協議部分條款，重啟軍事偵察活動，以回應北韓違反制裁決議發射偵察衛星。
朝鲜知会日本，该国将于11月22日和12月1日之间发射卫星。与此同时，美国航母卡尔文森号抵达韩国釜山进行访问。
据爱丽舍宫消息，马克龙在与习近平通电话时，强调对俄朝军事合作"深感忧虑"。而在加沙地带冲突上，他呼吁习近平对人道救援巴勒斯坦平民作出"更显著"的贡献，并发挥对阿拉伯国家的影响力。
朝鲜外务省周六抨击美国国务卿布林肯有关朝鲜与俄罗斯关系的言论，称这些言论「只会使朝鲜半岛的政治和军事紧张局势升级」，呼吁美国适应朝鲜-俄罗斯关系的新现实。
美国国务卿布林肯周四警告说，朝鲜与俄罗斯之间的军事联系“不断增加且危险”。他呼吁中国克制平壤。
七国集团外长峰会周三在东京闭幕，会后发布联合声明，同声谴责哈马斯并支持以色列自卫权。与此同时，G7外长共同呼吁在加沙地带实施“人道主义暂停”。七国集团还谴责朝鲜向俄罗斯输送武器。
从安哥拉到香港，朝鲜正在迅速关闭其海外大使馆和领事馆，其原因是该国经济陷入困境，同时转变外交战略，更多地与中国和俄罗斯结盟。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问朝鲜，拜会了朝鲜领导人金正恩，批评了美国。这次访问被认为是为普京的访问打前站。卫星图像显示，自8月下旬以来，朝俄两国之间至少有六次海上运输。
韩国统一部就多个人权组织的说法称，中国东北三省的多数朝鲜居民被遣返的消息似乎属实，韩方已就此向中国提出抗议。人权组织称，被遣返者将面临朝鲜当局的监禁或被处以极刑。
历时两周的亚运会周日在杭州闭幕。东道主中国获得了创纪录的201枚金牌，成为本次亚运会的最大赢家。
平壤周三透露，决定驱逐非法入境的美国陆军二等兵金，称他此前非法进入朝鲜是因对美军内部「非人虐待和种族歧视感到不满」。晚些时候，美国官员透露，该士兵已经在中国被移交给美国关押。
中国官媒央视周一报道，平壤近四年来重新向外国人开放边境，入境者需要隔离两天。不过中国外交部周二表示，目前没有通过外交渠道收到朝鲜关于恢复开放边境的通报。
韓國官員24日透露中國國家主席習近平在會晤韓國總理韓德洙時，表示將認真考慮訪韓事宜。韓方也積極和中方進行協商，希望能促成習近平自2014年至今的首場訪韓行。學者向DW表示，習近平主動提及訪韓，或許是想藉由打出「韓國牌」，隔空向朝鮮展現態度。
据俄媒报道，朝鲜领导人周日搭乘防弹列车离开俄罗斯，结束为期6日的访问行程。金正恩此行主要聚焦军事事务，这也加剧了西方国家对俄罗斯和朝鲜可能无视制裁达成军火交易的担忧。
亚运会组委会宣布，朝鲜有191名运动员已报名参加下周在杭州举行的亚运会。种种迹象显示，朝鲜即将结束过去三年与国际体坛的隔绝状态。
正在俄罗斯访问的朝鲜领导人金正恩参观了俄海军太平洋舰队的一艘先进战舰，还视察了战略轰炸机以及高超音速导弹。西方分析人士担心，俄罗斯会以提供先进武器为条件，换取朝鲜为其侵略乌克兰提供紧缺的弹药。
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