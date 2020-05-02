 朝鲜黑客-金正恩的强力武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2020

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时政风云

朝鲜黑客-金正恩的强力武器

朝鲜引起外界关注的不仅只有核试验、发射导弹以及美朝峰会破裂，还有对各国发动的大量黑客袭击。专家估计，金正恩政权为此投入了数十亿美元。如今朝鲜黑客的手法越来越纯熟。

Nordkorea | Diktator Kim Jong-un beim Treffen der Zentralen Militärkommission (Reuters/KCNA)

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一场黑客袭击导致约1000名生活在韩国的脱北者个人数据泄露。这等规模的黑客袭击此前还闻所未闻。 (28.12.2018)

本周在新加坡，特朗普和金正恩举行了举世瞩目的历史性峰会，得到不少好评。然而，这两位领导人有很多重要的话题没有涉及，其中之一就是来自平壤的黑客攻击。 (16.06.2018)

上周一场席卷全球的电脑病毒造成数十万台电脑瘫痪。有专家认为，这个名为WannaCry的讹诈病毒来自朝鲜。 (21.05.2017)

勒索病毒“WannaCry”的背后是哪个势力，迄今不为外界所知。而朝鲜对自己成为受怀疑对象极为不满。而在勒索的最后期限结束前，法国IT专家发布了修复工具。 (20.05.2017)

（德国之声中文网）韩国公共广播机构韩国广播公司（KBS）的6000台电脑一度瘫痪，一处核电厂的资料被窃取，黑客试图攻击韩国政府网站。这是韩国去年遭遇网络袭击的三个案例，皆是出自朝鲜的手笔。

位于首尔的高丽大学网络安全研究所专门培训专业人才。许多毕业生日后会在军方或政府任职，负责抵御外部网络袭击。该研究所的网络安全研究负责人、法学家权汉勇（音）表示："分析发现，半数的网络袭击是由朝鲜所发动。我们能利用特定的模式和方法推导出这个结论。多数的攻击可以追溯至中国，这是朝鲜发动网络袭击的典型模式。"

权汉勇指出，网络袭击的方式在过去一段时间里发生明显变化。更清楚地说，袭击者的目标出现转变。他表示："过去黑客袭击主要是瘫痪各大机构，一方面是凸显对方的弱点，另一方面是为了展现自己的实力。如今已经演变为组织性犯罪。恐怖组织或一个国家在网络上对另一个国家进行威胁。此类威胁不断加剧，我们必须作出应对。"

权汉勇推断，每年来自朝鲜的黑客袭击约达5000件，但迄今没有准确统计数据。据他分析，朝鲜的目的主要是金钱。朝鲜新闻分析机构"朝鲜风险集团"（Korea Risk Group）信息部主管维森塞（Nils Weisensee）则认为，朝鲜的目的不止于此。多年来从事黑客研究的维森塞表示，朝鲜的黑客袭击越来越着眼于收集数据：

"窃取信息是间谍行动的一部分，这些组织会尽可能收集许多敏感数据，因为朝鲜的情报机构可以直接利用这些数据。另一方面，这些数据也可以被用于计划新一波的袭击。" 维森塞介绍道，朝鲜黑客的手法相当明目张胆，谎称是某机构的高层人员，取得对方信任后便要求下载文件。

"这样的袭击成本更低，因为通过人际往来制造骗局能更快地欺骗对方并创造安全破口。"

维森塞预测，未来的黑客袭击的次数将大幅提升，因为现代人拥有的网络电子设备不断增加，遭到攻击的可能性也越高。

"我可以想象，在10年或20年后，比起核电厂遭遇火箭袭击，我们会更担忧它遭到网络攻击。"

众所周知，朝鲜拥有训练有素的电脑专家。高丽大学的权汉勇表示，从前朝鲜的年轻人会先在本国接受培训。"然后最优秀的人才被送往中国，在当地设立空壳公司。他们只提供黑客最基本的生活物资，例如米饭和泡菜。然后黑客会从当地试图渗透其他国家，主要是韩国。如果袭击成功而且被媒体报道，就能得到一笔奖金。"

Symbolbld Cyberkriminalität (Imago/photothek/T. Trutschel)

根据一份今年度的联合国报告，金正恩政权目前正与来自东欧国家的一些团体合作，并且活跃于东南亚。维森塞表示，要揭露黑客的行踪就如同拼图一般，重要的是电脑专家和各地域的专家必须巧妙联系。

"在恶意软件中经常有一些文字片断。现在问题来了：这是韩文的单字还是词组？是否是朝鲜会使用的说法？这类的分析并不是那么容易。"

此外，还要判断以下问题：黑客组织是否是故意留下错误线索？为何会针对这家机构进行袭击？背后可能有地缘政治缘由。

维森塞表示，朝鲜在新冠危机中所承受的压力是否比遭到制裁时更大，会否因此增加黑客袭击，目前都难以判断。他更担心的是："可能会出现一种情况，那就是平壤失去对这些电脑专家及电脑犯罪者的控制力。"

如此一来，这些训练有素的朝鲜黑客只会基于自身利益考量行事。在金正恩神隐数周生死不明的期间，电脑专家们刚刚经历了这种状况。

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