朝鲜驱逐非法越境的美国士兵 美官员：已被美国关押

（德国之声中文网） 两名美国官员周三（9月27日）对美联社表示，两个多月前越境进入朝鲜的美国士兵特拉维斯·金（Travis King）已经被美国关押。

此前，朝鲜已经表示将驱逐23岁的特拉维斯·金。这一宣布令一些观察家感到惊讶，他们原本以为朝鲜会拖延拘留这名美国大兵的时间，利用他进行政治宣传，或者作为政治筹码借此迫使华盛顿在某些方面做出让步。

韩国世宗研究所的分析师郑相昌（Cheong Seong-Chang）表示，最终，朝鲜显然认为特拉维斯·金根本不值得留下，可能是由于为他提供食宿、指派警卫和翻译的成本太高，而他也无法提供任何重要的美国军事情报。

即将被遣返时逃往朝鲜

7月18日，23岁的美国现役军人特拉维斯·金本因违规行为将被从南韩遣返美国，但他却逃离并越境进入朝鲜。

美国官员表示，特拉维斯·金2021年1月加入美军，之后随美军驻扎在韩国，期间因在韩国与人发生争执而在拘留所关押了47天，事发之前才刚获释。

特拉维斯·金成为近五年来第一位被证实在朝鲜被拘留的美国人。未经许可穿越朝韩边境的情况极为罕见。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 条条大路不通朝鲜 朝鲜半岛处于分裂局面已经有65年。1953年，持续三年的朝鲜战争结束后，两国边境设立非军事区（DMZ）。248公里长的边境地带从东北方向西南方延伸，宽约4公里。画面中，韩国士兵正在非军事区附近道路巡逻。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 铁丝网外的景象 非军事区内不允许驻扎军队，负责管辖这里的是双方共同派员组成的停火委员会。没有该委员会的许可，任何人都不得进入非军事区。海岸边的射击岗哨就是为了起到吓阻作用。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 三座兵营 停火委员会总部位于非军事区内的板门店。1951年到1953年底，朝鲜战争停战协议就是在这里谈判完成的。用混泥土标出的非军事区分界线就从三座蓝色兵营的中线穿过，同时也是朝韩边界线的一部分。三座兵营各有一扇门面对朝鲜和韩国一边。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 一栋房子，两个国家 中间的这座兵营对朝鲜和韩国的游客交替开放。进入房间一方的士兵会在面对另一方的门前进行警戒。虽然非军事区一般不得穿越，但在这座面积不大的房子里是例外。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 眺望北方 非军事区内经常发生冲突、袭击和死亡事件。不过韩国还是从国内外对于非军事区的浓厚兴趣中获益不少：临近高城郡的统一观察站能够远眺北方，游客纷至沓来。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 旅游胜地 这里的观景平台上可以俯瞰非军事区，深受游客喜爱。2015年，韩国共迎接132万游客，其中许多人都通过望远镜观察了一番朝鲜风貌。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 270公斤重的爱国主义 机井洞是位于非军事区的一个朝鲜村落。此前平壤政府在这里架设广播喇叭，向南方播送政治宣传。机井洞的标志性建筑是高达160米的铁塔，这也是世界第四高的旗杆，顶端飘扬着一面重达270公斤的朝鲜国旗。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 色彩缤纷的心愿 在非军事区内，许多韩国民众通过各种方式表达实现永久和平的心声。位于非军事区附近坡州市的临津阁和平公园里，人们在铁丝网上扎上色彩缤纷的彩带，祈祷和平统一。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 爱与和平 在韩国统一观察站附近，人们也在希望寻找解决冲突的方案：用特大号字体、各国文字书写的“爱”与“和平”。 作者: Merlin Bartel



更多阅读：为什么去朝鲜？美国士兵脱逃事件发酵

可能将面对严厉处罚

周三，朝鲜官媒朝中社的报道称，朝鲜当局已完成了对特拉维斯·金的审问，他之所以非法进入朝鲜，是因为对美军内部「非人虐待和种族歧视感到不满」，并对「不平等的美国社会感到失望」。

美联社指出，平壤方面此前也有过类似的表态，但无法核实其真实性。

虽然已经被朝鲜驱逐出境，但特拉维斯·金的麻烦并没有结束。有美国官员透露，该士兵被朝鲜驱逐出境到中国，并且已经在中国被移交给美国关押。美联社报道指出，他被美国政府宣布为擅离职守，可能要在军事监狱服刑、被没收军饷、被开除军籍。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。