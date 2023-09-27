朝鲜驱逐非法越境的美国士兵 美官员：已被美国关押

（德国之声中文网） 两名美国官员周三（9月27日）对美联社表示，两个多月前越境进入朝鲜的美国士兵特拉维斯·金（Travis King）已经被美国关押。
此前，朝鲜已经表示将驱逐23岁的特拉维斯·金。这一宣布令一些观察家感到惊讶，他们原本以为朝鲜会拖延拘留这名美国大兵的时间，利用他进行政治宣传，或者作为政治筹码借此迫使华盛顿在某些方面做出让步。
韩国世宗研究所的分析师郑相昌（Cheong Seong-Chang）表示，最终，朝鲜显然认为特拉维斯·金根本不值得留下，可能是由于为他提供食宿、指派警卫和翻译的成本太高，而他也无法提供任何重要的美国军事情报。
即将被遣返时逃往朝鲜
7月18日，23岁的美国现役军人特拉维斯·金本因违规行为将被从南韩遣返美国，但他却逃离并越境进入朝鲜。
美国官员表示，特拉维斯·金2021年1月加入美军，之后随美军驻扎在韩国，期间因在韩国与人发生争执而在拘留所关押了47天，事发之前才刚获释。
特拉维斯·金成为近五年来第一位被证实在朝鲜被拘留的美国人。未经许可穿越朝韩边境的情况极为罕见。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
条条大路不通朝鲜
朝鲜半岛处于分裂局面已经有65年。1953年，持续三年的朝鲜战争结束后，两国边境设立非军事区（DMZ）。248公里长的边境地带从东北方向西南方延伸，宽约4公里。画面中，韩国士兵正在非军事区附近道路巡逻。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
铁丝网外的景象
非军事区内不允许驻扎军队，负责管辖这里的是双方共同派员组成的停火委员会。没有该委员会的许可，任何人都不得进入非军事区。海岸边的射击岗哨就是为了起到吓阻作用。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
三座兵营
停火委员会总部位于非军事区内的板门店。1951年到1953年底，朝鲜战争停战协议就是在这里谈判完成的。用混泥土标出的非军事区分界线就从三座蓝色兵营的中线穿过，同时也是朝韩边界线的一部分。三座兵营各有一扇门面对朝鲜和韩国一边。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
一栋房子，两个国家
中间的这座兵营对朝鲜和韩国的游客交替开放。进入房间一方的士兵会在面对另一方的门前进行警戒。虽然非军事区一般不得穿越，但在这座面积不大的房子里是例外。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
眺望北方
非军事区内经常发生冲突、袭击和死亡事件。不过韩国还是从国内外对于非军事区的浓厚兴趣中获益不少：临近高城郡的统一观察站能够远眺北方，游客纷至沓来。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
旅游胜地
这里的观景平台上可以俯瞰非军事区，深受游客喜爱。2015年，韩国共迎接132万游客，其中许多人都通过望远镜观察了一番朝鲜风貌。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
270公斤重的爱国主义
机井洞是位于非军事区的一个朝鲜村落。此前平壤政府在这里架设广播喇叭，向南方播送政治宣传。机井洞的标志性建筑是高达160米的铁塔，这也是世界第四高的旗杆，顶端飘扬着一面重达270公斤的朝鲜国旗。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
色彩缤纷的心愿
在非军事区内，许多韩国民众通过各种方式表达实现永久和平的心声。位于非军事区附近坡州市的临津阁和平公园里，人们在铁丝网上扎上色彩缤纷的彩带，祈祷和平统一。
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非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地
爱与和平
在韩国统一观察站附近，人们也在希望寻找解决冲突的方案：用特大号字体、各国文字书写的“爱”与“和平”。
作者: Merlin Bartel
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可能将面对严厉处罚
周三，朝鲜官媒朝中社的报道称，朝鲜当局已完成了对特拉维斯·金的审问，他之所以非法进入朝鲜，是因为对美军内部「非人虐待和种族歧视感到不满」，并对「不平等的美国社会感到失望」。
美联社指出，平壤方面此前也有过类似的表态，但无法核实其真实性。
虽然已经被朝鲜驱逐出境，但特拉维斯·金的麻烦并没有结束。有美国官员透露，该士兵被朝鲜驱逐出境到中国，并且已经在中国被移交给美国关押。美联社报道指出，他被美国政府宣布为擅离职守，可能要在军事监狱服刑、被没收军饷、被开除军籍。
（综合报道）
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朝鲜关押（过）的美国公民
总统亲自接机
美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩预计的会晤举行前夕，美国国务卿蓬佩奥访朝之行取得了外交成果。朝鲜方面释放了三名关押多年的韩裔美国公民：金东哲（Kim Dong Chul）、金学松（Kim Hak Song）和金盛德（Kim Sang Duk）。 三人5月10日凌晨抵达美国，特朗普和夫人梅拉妮娅亲自接机。
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朝鲜关押（过）的美国公民
因“反对朝鲜的敌对行为”入狱
2016年，美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）赴朝旅游，因被指控窃取朝鲜政治宣传标语被判劳教15年。美国政府多次利用外交手段寻求瓦姆比尔获释未果。2017年6月，在朝被囚禁18个月后，瓦姆比尔得以获释返回美国，而他当时已经昏迷，抵达美国后立即送院治疗，并于6天后病逝。瓦姆比尔的家人和美国部分官员指责朝鲜方面在关押期间对瓦姆比尔进行了不人道的对待，导致其身心健康严重受损直至不治身亡。朝鲜方面驳斥上述指责。
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朝鲜关押（过）的美国公民
因“颠覆政权和间谍罪”入狱
韩裔美国公民金东哲（Kim Dong Chul）是牧师，2015年被指“颠覆朝鲜政权和从事间谍活动”在朝鲜被判10年劳教。朝鲜方面指控他在朝鲜收到一个来自韩国的存有包括军事机密的U盘。金东哲在参观罗先朝韩经济合作区时被捕。本周四（5月10日）金东哲是三名获释的美国公民之一。
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朝鲜关押（过）的美国公民
涉嫌“推翻朝鲜政权”
2013年，当时44岁的韩裔美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）被朝鲜当局判处15年劳役。他在此前一年带领一支旅游团前往朝鲜城市罗先时遭到逮捕。朝鲜最高法院称，裴俊浩是一名传教士，试图以旅游业作掩护，组织颠覆朝鲜政权的活动。裴俊浩2014年获释后接受媒体采访说，他劳教期间，每天被强制干重体力活8小时，身体状况极差。
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朝鲜关押（过）的美国公民
“非法入境”“企图实施间谍行为”
2013年，美国公民马修·米勒（Matthew Miller）在平壤机场撕毁美国护照，扬言要在朝鲜寻求政治避难。马修被捕并以“非法入境和企图从事间谍活动”罪名被判6年劳教。对于米勒行为的初衷，外界只能进行猜测。媒体得知的信息是，米勒随团到朝鲜旅游，进入朝鲜后，选择独自跟随朝鲜导游出行。在后来接受CNN采访时，米勒说，在进入朝鲜前就“准备违反那里的法律，也深知后果”。朝鲜法庭宣判时认为米勒“蓄意违法，想体验朝鲜鉴于生活，实际上是调查该国的人权状况”。2014年，米勒在美国政府的营救下获释。
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朝鲜关押（过）的美国公民
“杀害朝鲜平民的美国老兵”
2013年，当年已85岁的、参加过朝鲜战争的美国老兵梅里尔·纽曼（Merrill Newman）在朝鲜被关押1个月。当年纽曼随旅游团进入朝鲜，观光结束准备坐飞机经北京返回美国时被捕。朝鲜方面指控纽曼“假扮观光客，实际上从事敌对行为”，并指其在朝鲜战争中杀害朝鲜平民。之后，朝鲜方面宣布将纽曼驱逐出境，并强调是因其宣读了“真诚的悔过书”以及考虑其年龄和健康状况，作出的“人道主义决定”。
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朝鲜关押（过）的美国公民
前总统亲自营救
2009年，华裔美国记者凌志美（Laura Ling）和韩裔美国记者李丽娜（Euna Lee）涉嫌非法入境在朝鲜被扣留，并最终被判处12年劳教。两个月后，美国前总统克林顿赴平壤，与时任朝鲜最高领导人金正日会面并进行了外交营救，两名美国女记者获得特赦，得以同克林顿一起离开朝鲜返回美国。
作者: Wesley Rahn