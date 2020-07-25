朝鲜首报新冠疑似病例 全球感染人数超1600万

（德国之声中文网）法新社援引周日朝鲜官方媒体报道称，朝向当局声称发现了该国首例疑似新冠病毒感染病例，并随后宣布对边境城市开城实施封锁。

报道援引朝鲜中央通讯社称，领导人金正恩周六召集紧急政治会议，以启动"最大的紧急情况系统并发出顶级警报"，以遏制新冠病毒的蔓延。

法新社报道称，朝鲜的医疗基础设施被认为完全不足以应对任何流行病。

有关疑似感染者的身份，朝向方面表示是一名3年前的"非法过境"的男子。这位据信24岁的男子在韩国需要面对强奸的指控后，于7月19日返回朝鲜。

法新社指出，朝鲜和韩国的边界地带布满雷区和哨所，很少有人能穿越这一全世界安保力度最严的边界。但同时有韩国军方人士表示，确实有一名男子最近很有可能越过边境返回朝鲜。

尽管新冠大流行病已经席卷全球，但平壤此前一方面坚称没有一例感染病例，另一方面却早早关闭了边界。

朝韩边境城市开城实施紧急状态

"致命的和破坏性的灾难"

朝鲜中央通讯社报道称，在与韩国接壤的开城市发现了这位疑似患者，任何与其有亲密接触的人都将被"严格隔离"。该社补充称，这是一个"危险的情况……可能导致致命的和破坏性的灾难"。

报道援引朝鲜最高领导人金正恩，后者称"可以说这个恶性病毒已经进入朝鲜"。本周五，官员们先行采取了"完全封锁开城的预防措施"。

今年1月下旬，随着新冠病毒在邻国中国大范围扩散，朝鲜下令关闭了边境，并加强了严格的管制，促使成千上万人陷入孤立状态。分析人士向法新社表示，被孤立的国家不太可能避免传染。

中国和朝鲜有1400公里的边界。冬季的边防尤为疏松，因为冰冻的河流使人们能够更容易的穿越两国边境。分析人士指出，每天有数十名朝鲜人越境走私黑市商品，他们有可能在朝鲜宣布关闭边境之前就将新冠病毒带入这个与世隔绝的国家。

首尔亚洲政策研究所的研究院高明宣（Go Myong-Hyun）在接受法新社的采访时表示："毫无疑问，朝鲜的新冠病毒是从中国进口的"，他指出当时两国边境交通繁忙，同时中国的病例总数很高。但是平壤方面则更愿意强调这个病例来自南方，并称叛逃者是"危险人群"。

韩国目前每天大约有40至60例新增新冠感染病例，绝大多数属于境外输入病例。

韩国目前每天大约有40至60例新增新冠感染病例

全球感染超1600万约三分之一来自7月

就在朝鲜这个所谓全球最后少数几个没有新冠病例的国家之一也出现疑似感染病例时，全球感染这一致命病毒的总人数于本周日超过了1600万的水平。法新社对各国官方的数字加以统计后发现，本周日全球新冠病毒感染人数为16050223，其中至少有645184人死于这一病毒。

截至目前，全球新冠感染病例有超过一半来自美国、拉丁美洲和加勒比地区。有大约420万名感染者，超过14万6千名死者的美国仍然是受新冠病毒影响最严重的国家。紧随其后的是拉丁美洲和加勒比地区，该地区目前大约有430万感染病例，超过18万2千名死者。随后是欧洲，有大约310万感染病例和超过20万7千名死者。

更让人担忧的消息是，病毒的传播速度不断加快，在今年7月达到了目前的顶峰。有超过500万感染病例，也就是大约总感染人数的三分之一是在还没有完全过去的这一个月被发现的。同时，各国上报的官方数字极有可能只是实际感染人数的一小部分，因为许多国家缺乏检测手段。

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