朝鲜首度出现金正恩巨幅画像

（德国之声中文网）开国元首金日成及其儿子金正日的巨幅肖像在朝鲜境内随处可见。每一个家庭、办公室以及教室里，都要高高悬挂金日成父子的肖像。而每一座村庄和城镇里，都可以见到这对父子的雕像或巨幅壁画。

尽管有关金正恩活动的报道和图片一直以来都是官方媒体的主要内容，朝鲜也只允许官方媒体的存在。但在社会层面上，并没有展开对金正恩的肖像化宣传，迄今为止，也没有有关为他树立雕像的报道。

分析人士称，本周末古巴总统迪亚斯-卡内尔访问平壤后，这一切有可能正在发生变化。新闻图片显示，金正恩在平壤机场迎接卡内尔到访时，机场建筑物上挂着两位领导人的巨幅画像。

画像上的金正恩面带微笑，戴着半框眼镜，黑色西装上配着一条斑点领带。韩国国立国家统一研究所的楚汉本（ Cho Han-bum）表示："这是朝鲜首次在公共场所展示金正恩的肖像。

今年四月，北京一个高级代表团访问平壤期间，朝鲜中央电视台播报的画面中可以看到劳动党中央党部内并排摆放着金正恩和中国领导人习近平的画像。

楚汉本表示，公开展示金正恩肖像可能意味着他正在进入其执政生涯的"第二阶段"，即集中政治权力和展示个人魅力的阶段。他说："执政第二阶段将集中精力推进对金正恩的个人崇拜。

朝鲜民主主义人民共和国建政以来，金正恩是金氏家族的第三位统治者，2011年，年仅20多岁的金正恩接管了朝鲜最高领导权。

当时，外界普遍认为年轻的金正恩毫无执政经验，很容易被党内老人帮所操控。但金正恩很快就通过残酷的清洗行动打掉了政治异己，树立起自己的权威。

乘自家专机 小金三访习近平 再次聚会在北京 6月19日金正恩在3个月之内第3次访华。美国宣布暂时停止同韩国的军演后，朝方下一步怎么走？开始销毁哪一块的核武力量？不管走出哪步棋，都必须得到中国的可靠保障。李雪主、金正恩、习近平和彭丽媛4人在人民大会堂合影。以前，金正恩行动诡秘，都是回国后才发消息。这回不同，可以看作几次出国之后与时俱进了。

乘自家专机 小金三访习近平 他们俩有话要说 金正恩同习近平之间有很多事情需要商量。美朝峰会前，他们在大连碰头，被认为或为特金会筹备，而峰会结束一周后，是否又到了总结汇报的时候？虽然中国曾被平壤的核武和导弹试验激怒，但它一直是朝鲜最重要的外交和经济支持者。甚至有人说，习近平一直以来给朝鲜下指导棋。

乘自家专机 小金三访习近平 “乘机”首次飞北京 脱下神秘的外衣后，金正恩也改换了交通工具。这回，他是乘高丽航空公司的专机飞往北京的。回顾一下：初访中国时乘坐专列，再访大连时坐的是飞机，之后，坐飞机成了金正恩出访的新常态了。

乘自家专机 小金三访习近平 之前试飞去大连 第一次乘坐飞机出国，目的地大连，任务：会晤习近平。这时离计划中的特金会还有大约1个月的时间。

乘自家专机 小金三访习近平 飞去新加坡 为何是国航？ 金正恩乘专机前往新加坡同特朗普会面，同美国平起平坐对等谈判了，这难道不是金家几十年来梦寐以求的吗？或许美中不足的是，金正恩乘中国国航的飞机而来，而不是高丽航空公司。

乘自家专机 小金三访习近平 神秘装甲列车驶入中国 之前火车是金家的交通工具。今年3月26日，韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。是不是金正恩坐在车上？在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界格外的好奇以及热烈猜测。

乘自家专机 小金三访习近平 从轿车上招手 3月中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便，只要边界对方的中国不阻拦就可以了。

乘自家专机 小金三访习近平 迎送地点：火车站 为尽量保密，金正恩3月26日晚夜黑风高时抵达北京站，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。两天后送行时也是王沪宁领衔中方。

乘自家专机 小金三访习近平 车厢里会谈 像是退回一百年 在专列上，金正恩与前来迎接的宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。这种车厢会议，自动引发返古之幽情。但对于金正恩这个骨子里据说向往西方生活方式的人，追求的一定是真正的现代化。



今年以来，金正恩首度在国际舞台上亮相，先后会晤了中国领导人习近平、韩国总统文在寅，甚至同美国总统特朗普举行了两国历史上的首次首脑会晤。专门从事北朝鲜研究的大学教授杨文静（Yang Moo-jin）教授表示，对平壤来说，宏大叙事和象征意义是非常重要的，"肖像，标语和招贴画是社会主义国家的核心。"

达扬 / 乐然 （法新社）