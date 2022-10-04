 朝鲜飞弹过后 美日韩军演加导弹回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2022

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时政风云

朝鲜飞弹过后 美日韩军演加导弹回应

作为对朝鲜发射飞经日本领空的弹道导弹的回应，美日、美韩均展开军演并发射导弹。联合国秘书长古特雷斯呼吁朝鲜回到谈判桌。

10月4日日本自卫队正在部署爱国者导弹

10月4日日本自卫队正在部署爱国者导弹

（德国之声中文网）日本防卫省周三（10月4日）发布消息称，日本和美国鉴于朝鲜发射飞越日本领土的弹道导弹而紧急展开训练演习。当天，在日本九州以西，日本航空自卫队出动8架、美国海军陆战队出动4架战机参加联合训练。日本防卫省称此次训练的目的是提升自卫队和美军的快速反应。

周三，韩国总参谋部通报，作为回应朝鲜的挑衅，韩国同美国也举行了导弹军演，双方分别发射了数枚美制陆军战术导弹系统（ATACMS）的短程弹道导弹，射程约300公里。韩国军方此外还证实，韩国发射玄武二型巡航导弹（Hyunmoo-2 missile ）未获成功，导弹发射后不久便坠落，但无伤亡。周二在朝鲜飞弹发射10小时之后，韩国起飞战机发射2枚JDAM炸弹。据韩联社报道，炸弹准确击中了目标。

此前，美国总统拜登和日本首相岸田文雄周二就朝鲜发射导弹一事交换了意见。他们均严厉谴责朝鲜发射导弹的行径。白宫稍后发表声明称，两国领袖同意共同展开协调一致的迅速行动以及着眼于未来的长期计划，而这些活动将纳入韩国以及国际社会。

欧盟也称其为“肆无忌惮”，是“刻意挑衅”。联合国秘书长古特雷斯批评朝鲜破坏安理会决议，呼吁平壤同有关各方重返谈判。

美国要求联合国安理会周三就朝鲜发射飞弹召开紧急会议，美国驻联大代表托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）稍后在推特上发帖写道，“我们必须限制朝鲜非法开发先进弹道导弹以及大规模杀伤武器的能力。”英国、法国、阿尔巴尼亚、挪威以及爱尔兰等国代表已表示支持美国，但有外交官指出，中国和俄罗斯反对在安理会框架内公开讨论朝鲜议题。目前尚不清楚，安理会讨论朝鲜问题的会议能否成行、以怎样的形式举行。

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。


美日韩军演vs.朝鲜的导弹

一直以来，联合国安理会禁止朝鲜进行核试验以及试飞弹道导弹。为切断朝鲜进行核武项目的财源，联合国加强了对平壤的制裁。近些年来，中国和俄罗斯建议联合国放松制裁以便实施人道主义救助，他们也希望能够说服金正恩放弃核武，劝其回到陷入僵局的谈判桌旁。

今年年初以来，朝鲜发射了约40枚导弹，美联社认为，但本周二的这枚最具挑衅，它是过去10天之内进行的第5轮。文章评论道，这轮飞弹射击显然是对两次军演的回应：一次是华盛顿同首尔今年8月下旬举行的5年以来最大规模的联合军海；另一次是上周美日韩在朝鲜半岛以东举行的联合海军演习，为此里根号航母特意开往釜山

走進加賀號！直擊美日軍演現場

（综合报道）

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