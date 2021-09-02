 朝鲜阅兵未秀新武器 拖拉机拉大炮亮相 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2021

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时政风云

朝鲜阅兵未秀新武器 拖拉机拉大炮亮相

朝鲜周四举行建政73周年民防阅兵，接受检阅的包括由拖拉机牵引的大炮、消防车以及防疫方队。专家指出，朝鲜正聚焦国内问题，无暇高调秀武器。此外，消息人士透露，多名朝鲜士兵疑似染疫死亡。

金正恩在9日阅兵式上

金正恩在9日阅兵式上

（德国之声中文网）朝鲜周四（9月9日）在平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。朝鲜最高领导人金正恩出席了在金日成广场举行的阅兵式并登上阅兵检阅台。 

韩联社报道称， 接受检阅的军民列队摆出“9·9”、“以民为天”、“富强”等文字和执政党劳动党的党徽图案，阅兵式上还有跳伞、战斗机鸣放礼花、少年团献花等活动。 

近几年来，朝鲜持续推行核武以及弹道导弹计划并因此受到国际制裁。过去朝鲜经常利用阅兵式来展示其国防最新发展。在一月拜登上任前朝鲜举行的阅兵式上，朝鲜展示了自主研发的潜射弹道导弹，朝鲜官媒朝中社还将其形容为“全球最强大的武器”。 

Nordkorea | Militärparade in Pyongyang

朝鲜建政73周年民防阅兵规模不似以往，图为拖拉机机械化方阵

但周四的阅兵式却一改以往风格，朝鲜并未高调展示战略性武器，接受检阅的包括铁道省和高丽航空总局阅兵方队、兴南化肥联合企业方队等。朝鲜官媒公布的照片显示，参与阅兵的有扛着步枪的学生、戴防毒面罩及穿着橙色防护服的紧急防疫方队、保建省方队，以及工农赤卫军的机械化方队等，而现场参与者及民众都没有佩戴口罩。 

此次阅兵展示的最大型武器是由拖拉机牵引的小型火炮。朝中社报道形容其为能在必要时“给侵略者及其走卒予以毁灭性打击的歼敌之火炮武器”。 

阅兵式上不似以往以巨型导弹作为压轴，而是在社会安全军消防队方队进场后终结。在庆祝的烟火施放时，穿着浅灰色西装及同色系领带的金正恩向群众挥手。 

Nordkorea | Militärparade in Pyongyang

金正恩出席阅兵但并未发表演说

强调防疫与团结 

韩联社报道，金正恩并未发表演说，开场时是由劳动党中央委员会书记李日焕致辞。李日焕在致辞时呼吁，“今后也要一如既往地凭借团结一心的力量克服难关，将社会主义建设推向新高潮“。 

外界原本预期朝鲜会在阅兵式上展示导弹和其他重要武器，以便就与美国的外交冻结向拜登政府施压。但此次的阅兵式显示，朝鲜正全神贯注其国内问题，着重于防疫与团结，无暇在外交政策上发出挑衅信息。韩国统一研究院高级研究员洪敏分析指出：“这场阅兵显示出（朝鲜）政府感觉到建立国内团结的必要性，因为民众显然在新冠疫情大流行中遭受痛苦，民怨可能正持续积累。”他也指出，朝鲜在阅兵式上展示民防部队相当不寻常。 

Nordkorea | Militärparade in Pyongyang

朝鲜周四举行建政73周年阅兵

“朝鲜需要强化类似军队的纪律，同时在重建经济及洪灾灾区时动员平民。除了电视转播的阅兵式外，领导层没有太多方法能鼓励和激励民众。” 

洪敏指出，朝鲜必须依赖外界提供新冠疫苗，此时若炫耀战略性武器进而引发摩擦，将给朝鲜造成外交负担。 

2019年金正恩与美国前总统特朗普的河内会晤不欢而散，双方无法就朝鲜去核化、缓和朝鲜半岛局势、放松制裁等议题达成协议。拜登任命的朝鲜问题特使金圣（Sung Kim）多次表示，愿意在“任何地方、任何时间”与朝鲜代表会晤。但朝鲜从未透露任何愿意放弃核武的意愿，并拒绝了韩国恢复朝韩对话的努力。 

Nordkorea | Militärparade in Pyongyang

朝鲜建政73周年阅兵式上穿着橘色防护衣的防疫纵队

据传多名朝鲜士兵染疫身亡 

与此同时，熟悉朝鲜内部消息的人士透露，多名朝鲜士兵疑似感染新冠病毒死亡，平壤当局因此决定加强防疫。自全球新冠疫情爆发至今，严格封锁边境的朝鲜始终表示该国并未出现确诊病例。但由脱北者经营的新闻网站“今日朝鲜”（DailyNK）本周引述多名消息人士称， 朝鲜部队内大批新冠肺炎疑似患者在病房集体死亡，消息传到领导部门后，金正恩因此大发雷霆。报道指出，一名江原道部队内部消息人士对“今日朝鲜”透露，7月和8月间，第二军团指挥部的传染病临时病房中就有45名士兵死亡，目前病房已被封闭。 

据报道，第一和第二军团等驻扎在朝中边境地区的部队死亡人数最多，其后是后方军团和训练所等。其中，新冠肺炎疑似症临时病房死亡人数最多的是第二和第三军团。 

报道引述该名消息人士表示，朝鲜部队当局虽然制定了强有力的防疫措施，但出现了许多死亡人员，所以更是“大惊失色”。“元首（金委员长）也大发雷霆了，所以不得不进一步强调防疫了。” 

（法新社、美联社等） 

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