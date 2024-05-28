朝鲜间谍卫星发射失败

朝鲜称，因运载火箭发生爆炸，该国一项发射间谍卫星的计划以失败告终。美国方面则表示，此次发射行动似乎同朝鲜的洲际弹导弹计划有关联。

（德国之声中文网）朝鲜方面表示，周一，一枚运载火箭在升空数分钟后发射爆炸，这枚火箭原计划将"万里镜-1-1"号卫星送入太空。朝鲜官方媒体援引平壤国家航空航天机构负责人的话报道称："新型运载火箭在第一级运行期间发生爆炸，导致发射计划失败。"报道中称："新研发的液氧及燃油动力系统发生故障是导致此次事故的原因。"



发射行动开始前数小时，朝鲜方面曾发出警告宣布该国将在六月四日之前发射卫星。2023年，朝鲜曾有过两次发射卫星失败的经历，最终于11月取得成功，并将一枚间谍卫星送入太空。

日本NHK电视台发布的一段视频上，似乎可以看到夜空中一枚燃烧的物体。

朝鲜火箭升空过程中发生爆炸。 图像来源: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

邻国纷纷谴责

朝鲜的火箭发射行动受到邻国的强烈谴责。韩国国防部形容这是一次"对韩国及地区安全构成严重威胁的挑衅行动"。日本防卫大臣木原稔也表示，朝鲜的火箭发射行动"对整个世界构成了严峻挑战"。联合国则表示，朝鲜的行为"是对安理会决议的粗暴践踏"。

美军印太司令部在一份声明中称："此次发射行动中所采用的技术，同朝鲜的弹道导弹计划直接相关。"

朝鲜此次火箭发射行动前数小时，中日韩三国政府首脑刚刚举行了时隔四年后的首次高层会晤，目的是商讨签署自由贸易协定的可能性。有专家指出，中国在开展高层面外交活动时，朝鲜却做出挑衅行动，这是一个非同寻常的举措。

有关专家称，朝鲜方面发射间谍卫星的主要目的，是提升针对韩国等国的侦察能力，以便发生战争时可以获取重要数据。

去年九月，朝鲜领导人金正恩同俄罗斯总统普京举行会晤。会晤期间，普京表示俄罗斯可以帮助朝鲜发展卫星技术。



去年九月，朝俄领导人在俄罗斯远东举行会晤。 图像来源: Shamil Zhumatov/Pool Photo/AP Photo/picture alliance

首尔和华盛顿均指责朝鲜当局，正在大量向俄罗斯出口武器。今年年初，韩国宣称，朝鲜向俄罗斯出口了数以千计集装箱的武器，这些武器已被投入乌克兰战场。

本周日，韩通社援引韩国官员的话报道称，一个俄罗斯工程师小组已经抵达朝鲜，以帮助朝鲜筹备卫星发射事宜。

（法新社，美联社，路透社）

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