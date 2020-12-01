朝鲜问题专家:金正恩已接种中国产疫苗

（德国之声中文网）华盛顿智库"国家利益中心"的朝鲜问题专家亨利·卡齐亚尼斯（Harry Kazianis）表示，金正恩以及朝鲜多名高层官员已经接种了疫苗。卡齐亚尼斯同时表示，相关疫苗来自中国哪一家公司，以及疫苗是否有效，目前并不清楚。

卡齐尼亚斯在新闻网站 "19FortyFive" 撰文指出，"得益于中国政府提供的一款试验阶段疫苗，金正恩及其家人以及多名高级官员都已经在过去两至三周内接种了新冠疫苗。"

根据媒体报道，目前至少有三家中国企业在进行新冠疫苗的研发，其中包括北京的科兴生物（ Sinovac Biotech Ltd），天津的康希诺生物（CanSinoBio）以及中国医药集团旗下的国有企业国药控股（ Sinophram）。上述三家企业均未发表其第三阶段疫苗试验的报告，但国药控股公司宣称，该公司已经为近一百万人接种了疫苗。

截至目前，朝鲜方面尚未有官方证实的新冠感染病例。但韩国情报部门"韩国国家情报院"则表示，并不能排除朝鲜已经发生了新冠疫情的可能性，因为该国今年一月底关闭边界之前，曾同疫情发源地中国有过密集的物资交流及人员接触。

微软公司上个月宣称，朝鲜的两个黑客小组曾试图侵入多个国家的新冠疫苗研发网络，但微软并未明确指出受到攻击的具体企业。消息来源则对路透社表示，受到黑客攻击的企业当中包括英国的阿斯利康（ AstraZeneca）。韩国国家情报院上周也表示，他们遏制了一起朝鲜黑客针对韩国新冠疫苗企业的攻击行为。

达扬/李鱼 （路透社）

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