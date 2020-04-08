朝鲜通报零确诊 疫情欲盖弥彰？

（德国之声中文网）要从这个隐秘国度中取得资讯非常困难，关于疫情的数据也一样：可靠的事实不多，只有政治宣传、猜测和谣言。但有一件事可以肯定的——早在欧洲正视疫情之前，朝鲜领导人金正恩在1月底已开始对这无形威胁做出反应。当地国营报纸《罗东新报》描述抗疫为「国家存亡」的问题。

目前朝鲜人的生活陷入停摆，当局禁止出入境、暂停航空和铁路交通，并关闭学校。境内所有外国人都要接受30天隔离，只能在非常有限的范围内行动，连外交官也不能幸免，比如德国2月底就撤走了使馆人员。

朝鲜军方也受到疫情影响。美国驻韩美军司令艾布拉姆斯将军3月13日报称，朝鲜军方「已经封锁了大约30天，最近才开始恢复例行训练」，空军也「24天没有飞行」。艾布拉姆斯说，美军「相当确定」朝鲜也有新冠病例。

朝鲜一个月内发射4次不明飞行物

军事演习暂停30天

目前朝鲜人的生活陷入停摆，当局禁止出入境、暂停航空和铁路交通，并关闭学校。境内所有外国人都要接受30天隔离，只能在非常有限的范围内行动，连外交官也不能幸免，比如德国2月底就撤走了使馆人员。

朝鲜军方也受到疫情影响。美国驻韩美军司令艾布拉姆斯将军3月13日报称，朝鲜军方「已经封锁了大约30天，最近才开始恢复例行训练」，空军也「24天没有飞行」。艾布拉姆斯说，美军「相当确定」朝鲜也有新冠病例。

3月份试射4次

不过金正恩现正向世界发出明确信息：一切都很好。3月份全球致力抗疫之际，朝鲜却在此时摆出架势，比以往试射更多弹道导弹——分别在3月2日、9日、21日和29日发射。

3月22日，在第三次试射后隔天，朝中社报导指美国总统特朗普致函金正恩，提出改善双边关系，还建议合作抗疫。白宫证实有此信件但并未交代细节。

0确诊、509人隔离

导弹频频发射，而境内新冠确诊数字一直保持在零，惹起外界质疑。全球新冠确诊个案近140万宗，中国和南韩均录得多宗病例，但毗邻的朝鲜却一直维持零病例记录。

路透社今日（8日）报道，世卫驻朝鲜代表薩尔瓦多（Edwin Salvador）称，当地截至4月2日已为709人包括11名外国人丶698名朝鲜人进行检测，结果并无确诊病例，但有2名外国人丶507名朝鲜人，共509人须接受隔离。

英国研究人员亞布拉哈米（Andray Abrahamian）推测零感染的可能性「极微」。他在南韩仁川的喬治梅森大學韓國分校安全政策中心任教，过去15年来多次前往朝鲜，他对德国之声表示受疫情影响，朝鲜的信息透明度进一步恶化，「封关意味着进出朝鲜的人比平时少，所以新闻也比平时少」。

1月底封关前料已传入

前美联社驻朝鲜记者Jean H.Lee同意此说法。「不幸的是，此刻当地只有很少外国人，而少数几个人都被隔离了。新冠病毒使当局加剧限制行动自由，所以外国人很难近距离看到医院里的情况。」

她续称不相信朝鲜没有确诊病例，「我觉得很难相信，考虑到他们与中国的边界来往，我觉得很难相信」。

朝中边境绵延1400多公里，双方交流频繁。据朝鲜门户网站38North报导，朝鲜1月底对中国封关，仅开放一个关口用于进口货物。但当时病毒已在中国境内传播了2个月，有可能早已传入朝鲜。

士兵、囚犯死因不明

总部设于南韩、由脫北者成立的媒體《每日朝鲜》（DailyNK）3月9日报导，180名朝鲜士兵「出现可能由新冠病毒引起的症状而死亡」。报导引述据消息人士称，军方医院已在受影响之处进行消毒。至3月25日，该报另一则头条新闻指出，有囚犯因呼吸道疾病死亡。官方公布的死因是 「免疫力弱」，但据《每日朝鲜》报导，该监狱其后曾进行消毒。

《每日朝鲜》负责人对德国之声表示，该报消息来源来自朝鲜各地，而每则消息均获至少两名线人确认。他形容朝鲜爆发疫情有「压倒性」的证据，「总括来说，我们的线人表示当局将许多有新冠症状的死亡病例归类为急性肺炎」。

朝鲜儿童营养不良

医院缺肥皂、自来水

朝鲜拥有2500万人口，如果真有爆发新冠疫情，当地医疗系统将不堪一击，不得不寻找外国支援。前美联社记者Jean H.Lee曾多次到访朝鲜的医院，对上一次到当地是2017年，她说：「朝鲜人民长期营养不良，很容易感染传染病。」

她称朝鲜的医院设备很差，连最简单的用具也缺乏，将无法应对如此大规模的传染病。「全球各国的重要防疫策略都是用肥皂和温水洗手，但在朝鲜，肥皂和自来水都相当匮乏，许多医院和诊所没有足够的肥皂、自来水和消毒剂。」

联合国人道事务协调厅（UNOCHA）3月25日指出，如疫情爆发，朝鲜医疗系统将不堪重负，尤其在农村地区，部分医疗设施连电力也没有，「估计约有900万人无法获得基本医疗服务」。

海外物资抵朝 须接受10天检疫

联合国警告，朝鲜封关及对进口货物实行10天检疫，将导致「进口物资延误和贸易几乎停止」，包括医疗用品也会受影响，预计「大部分国内物资(包括疫苗)将在2020年第二季度耗尽」。

2月26日，俄罗斯外交部宣布向朝鲜发送1500个检测包，无国界医生组织和红十字会等国际求援组织开始运送物资。口罩、手套、检测包和抗生素等医疗用品不在联合国制裁范围内，但任何援助都必须得到联合国相关制裁委员会批准。

据悉，无国界医生运送的物资已于3月28日从中国丹东市发货到平壤，但朝鲜规定所有进口商品须检疫，医疗物资也不例外。国际红十字会联合会发言人范巴伦（Ellie van Baaren）回应德国之声查询时表示正与朝鲜当局沟通，争取优先进口及清关。

但即使物资顺利进关，国际救援机构也无法掌握朝鲜如何分配和使用。至于金正恩如何在境内进行病毒筛查，外界更加不得而知。