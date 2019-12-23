 朝鲜违反联合国制裁 中国驳船成违法帮手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2020

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时政风云

朝鲜违反联合国制裁 中国驳船成违法帮手

联合国对朝鲜实施制裁已久，但是路透社最新取得的报告显示，朝鲜仍然用数种方法违反制裁，其中包括用驳船在海上与中国船只接头。

China Nordkorea Sanktionen (picture alliance/AP/Ministry of Defense )

2018年，日本曾发现一艘船身上印有“闽宁德油078”字样的船只(右)与朝鲜船只(左)疑似违反联合国制裁正在进行走私

(德国之声中文网)路透社周一(2月10日)取得的联合国机密报告显示，朝鲜去年违反联合国制裁，加强自己的核武与导弹计划。

此外，朝鲜还在中国驳船的协助下，非法进口加工过的石油，又出口大约价值3.7亿美金的煤矿。

这份预计送交给联合国朝鲜制裁委员会的报告共有67页，预计下个月便会公开。与此同时，美国正在试图重启与朝鲜的去核化谈判。

联合国制裁独立监督单位在报告中写道："朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）在2019年不但没有停止其非法核武器和弹道导弹计划，甚至还持续加强计划，这违反了安全理事会的决议。"

"尽管该国本身的能力已经十分全面，它仍然非法从外部采购某些零件与技术。"

海上接驳

朝鲜从2006年开始就是联合国制裁的对象。联合国安理会希望切断平壤的核武与导弹计划资金来源，在过去几年之间数度加强了制裁力度。

报告中写道，有一个会员国透露，朝鲜在2019年一月到八月之间出口了370万顿的煤炭，价值约3.7亿美元。报告写道，根据该会员国所称，朝鲜大部分的煤炭出口都是从有朝鲜旗帜的小艇搬运到中国驳船上，然后再由这些中国驳船直接送到中国杭州湾以及长江沿岸设施。

朝鲜的盟国－中国，一直以来都坚称自己严格遵守联合国制裁。中国驻联合国代表也说，尽管中国为了遵守制裁而蒙受巨大损失、受到庞大压力，中国仍然严格遵守联合国的决议，履行其国际义务。

DW.COM

据韩联社报道，韩国总统文在寅表示，虽然他对韩朝对话、朝美对话并不乐观，但也没到悲观的程度。他还通报今年中国国家主席习近平和国务院总理李克强将访韩。 (14.01.2020)

朝鲜领导人金正恩指控美国提出“匪徒般的要求”，宣布不久就将拿出“一种新型战略武器”。 (01.01.2020)

意想不到的影响

尽管联合国的制裁无意伤害朝鲜公民，但是联合国报告指出，尽管数据和证据有限，联合国制裁的影响也很难从其他因素中分离出来，但「毫无疑问地，联合国的制裁对人道处境与救援行动产生了意想不到的影响」。

俄罗斯和中国都提出担忧，制裁可能伤害到朝鲜的老百姓，因此希望可以缓和一些制裁，协助美国和朝鲜打破他们去核化谈判的僵局。但是美国、法国、英国都认为现在不是去除制裁的时机。

朝鲜曾经谴责美国没有在2019年结束以前，展现出其去核化谈判与「残酷、非人道的制裁」中的弹性，因此朝鲜已经不认为自己需要遵守先前停止核武与导弹测试的承诺。

监督员也发现朝鲜对全世界的金融机构与加密货币交易实施黑客攻击。报告称，这些攻击让朝鲜获得不法利益，不但违法了金融制裁，也造成许多金钱上的损失。「这些攻击是低风险、高获益，而且很难被侦测到。随着它变得越来越复杂，会变得很难追踪出它的来源。」

罗法/楊威廉(路透社)

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