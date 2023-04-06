朝鲜进行水下核攻击无人机第二次测试

（德国之声中文网）朝鲜官方通讯社朝中社周六（4月8日）表示，平壤最近进行了第二次武器测试，测试的武器是一种新型的具有核能力的水下爆炸无人艇。

“4 月 4 日至 7 日，朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）国防科学研究所对水下战略武器系统进行了测试。” 朝中社报道说，“‘海啸-2’（ Haeil-2）水下核攻击无人艇模拟水下飞行距离1000公里，试验弹头在水下准确引爆，完美证明了这套水下战略武器系统的可靠性和致命攻击能力。”

从“海啸-1”到“海啸-2”

上个月，平壤宣称它已经测试了一种可以引发“放射性海啸”的水下核攻击无人艇。

Haeil在韩语中是海啸的意思。朝中社说，在 3 月下旬对“海啸-1”（Haeil-1）进行了测试，这就意味着第二次测试的是升级后的型号。

然而，朝鲜官媒关于水下航行器的能力及其准备工作的说法遭到了质疑。

韩国军方表示，有关“海啸-1”的说法“可能被夸大或捏造”。尽管如此，观察人士表示，平壤一再努力宣传试验表明它对这项技术感到满意。

“虽然朝鲜可能在某种程度上夸大了成功的程度，但它们似乎表明了平壤对这项技术的潜在信心，其中一些技术可能是从俄罗斯转移过来的。”韩国尚志大学军事研究教授 Choi Gi-il告诉法新社。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



朝鲜强烈批评美韩联合军演

美国和韩国于3月开始一系列年度春季联合演习，包括五年来的首次大规模水陆演习。在新冠疫情期间，军事演习大量缩减。

本周早些时候，两国举行了联合空中演习，其中至少一架美国B-52H 战略轰炸机，具有核打击能力。

朝鲜对这次演习予以强烈批评，将其描述为入侵的预演。

但是在最近的美韩军演习之前，平壤就一直在扩大其军事试验。不过，最近它的测试频率的确有所加快。

2022年，平壤发射了70多枚导弹，创下了历史记录。按照目前的速度，它在2023年可能会打破这一记录。今年以来，朝鲜在 10 次不同的发射活动中发射了至少 20 枚弹道导弹和巡航导弹。

最近几周，它展示了新的、更小的核弹头，并发射了洲际弹道导弹——这种导弹似乎有能力袭击美国大陆。

一家专注于朝鲜问题的美国智库“北纬38度”（38 North）最近也表示，在朝鲜领导人金正恩下令增加核武材料的生产后，卫星图像显示朝鲜主要核设施的活动水平很高。

（法新社、路透社）

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