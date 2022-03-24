朝鲜还有"更多库存" 美国呼吁更严厉制裁

（德国之声中文网）美国一位高级官员周五(3月25日)表示，朝鲜在成功试射其有史以来最大的洲际弹道导弹火星-17之后，可能还有 "更多库存"。美国政府在联合国安理会呼吁对朝鲜进行更严厉的国际制裁。

周四的发射是朝鲜自2017年以来首次全射程发射洲际弹道导弹。"我们认为这是朝鲜测试和挑衅模式的一部分......很可能还会有更多。"白宫国家安全顾问沙利文告诉与拜登一起乘坐空军一号的记者们。

这枚导弹比朝鲜之前试射的任何导弹都飞得更高，飞行时间也更长，代表着平壤在发展可能能够将核弹头发射到美国任何地方的武器方面迈出的重要一步。

美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)周五在由15个成员组成的安理会会议上宣布推动新的制裁。她说，此举将跟进朝鲜在2017年最后一次试验后实施的制裁。当时安理会确定，未来朝鲜再次发射导弹，将采取进一步措施。

马斯-格林菲尔德说， "这正是现在发生的事情。因此，现在是采取这一行动的时候了。"

然而，中国方面敦促 "审慎和理性"。中国驻联合国代表张军告诉安理会，任何一方都不应该采取任何会导致紧张局势加剧的行动。

俄罗斯警告说，不应该听从华盛顿提升制裁。它认为提升制裁将 "超出切断朝鲜导弹和核计划资金的框架"，并将 "以不可接受的社会经济和人道主义问题威胁朝鲜民众"。

会后，除了俄罗斯和中国之外的安理会常任理事国，英国、法国和美国和其他12个国家发表了一份联合声明，敦促联合国成员国特别是安理成员国采取更多行动。声明说："朝鲜的行为表明它决心继续推进其武器计划，它的挑衅行为不断升级，而安理会却保持沉默。"发表联合声明的国家还包括安理会非常任理事国巴西、爱尔兰和挪威，以及德国、日本和韩国。

金正恩和军方将领在发射地附近观摩

金正恩"亲自指挥"

朝鲜周四发射的大型洲际弹道导弹被称为火星-17，首次亮相于2020年10月，被分析家称为 "怪物导弹"，但此前没有发射成功。

朝鲜官方通讯社朝中社周五报道说，这场发射是在金正恩的 "亲自指挥"下进行的，朝鲜正在准备与美国进行长期对抗。

朝鲜官媒发表的照片显示，金正恩身着他常穿的黑色皮夹克，戴着深色墨镜，在一枚巨大的导弹前大步走过停机坪。在另外的照片中，他与穿制服的军方高层官员一起欢呼和庆祝试射成功。

韩国军方估计，朝鲜周四发射这枚导弹的射程为6,200公里，远远超过朝鲜在2017年11月测试的上一枚洲际弹道导弹火星-15。

这枚导弹落在了日本西部海域，引起了东京的愤怒。但朝中社说这次试验是 "以垂直发射模式 "进行的，以减轻邻国的安全担忧。

试验之后，华盛顿指控俄罗斯 "向朝鲜导弹计划提供敏感物资 "，对朝俄两国的相关机构和个人实施了新的制裁。

微妙的发射时机

美国军事分析家潘达（Ankit Panda）说，这次试验清楚地表明，朝鲜在违禁武器计划上取得了 "重要的实质性进展"。

他告诉法新社："这枚洲际弹道导弹重要性不在于它能走多远，而是它可能携带的东西，也就是多弹头。"

多弹头将有助于朝鲜导弹躲避美国的导弹防御系统。

潘达说："朝鲜人正在大幅提高对美国的威胁，超过了2017年展示的洲际导弹能力。"当时，金正恩和时任美国总统特朗普进行了系列外交活动，远程导弹和核试验被暂停。2019年之后，，谈判陷入僵局。

周四的发射是今年朝鲜近十次武器试验中的一次，标志着朝鲜戏剧性地恢复了远程试验。

朝鲜上周似乎也是火星-17的一次导弹试验发射失败了。前中央情报局分析员、现任兰德公司政策分析员金洙（Soo Kim）告诉法新社："这次试验似乎也是对上周发射失败的'补偿'--大大的补偿。"

此次发射的时机十分微妙。目前，美国正在应对俄罗斯入侵乌克兰，韩国新政府刚刚上任。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（法新社）

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