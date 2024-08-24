朝鲜谴责美国最新核战略计划

朝中社报道称，朝鲜将“以各种方式增强其战略力量，以控制和消除可能因华盛顿修订计划而产生的各种安全挑战”。

（德国之声中文网）朝鲜周六（8月24日）表示将推进其核能力，以回应美国修订其核战略计划的报告。

朝鲜官媒朝中社报道称，朝鲜将“以各种方式增强其战略力量，以控制和消除可能因华盛顿修订计划而产生的各种安全挑战”。

资料照片：朝鲜试射其远程弹道导弹火星12（2017年） 图像来源: KCNA/AP Photo/picture alliance

据《纽约时报》报道，美国总统拜登今年三月批准了一项核战略计划，旨在为应对俄罗斯、中国和朝鲜可能协调一致的核对抗做准备。这项高度机密的计划首次调整了华盛顿针对中国核武库快速扩张的威慑战略。

朝中社称，朝鲜外交部“对美国的行为表示严重关切，并严厉谴责和拒绝”。报道说，朝鲜誓言将推进核力量建设，使其足够且可靠，以坚决捍卫其主权。自二战后朝鲜建国以来，平壤和莫斯科一直是盟友。自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，两国关系更加紧密。

美国和韩国指责朝鲜向俄罗斯提供弹药和导弹以支持其在乌克兰的战争。

朝鲜宣称自己是“不可逆转”的核武器国家，称提供武器给俄罗斯的指控“荒谬”。

今年3月，俄罗斯利用其在联合国安理会的否决权终止了对联合国朝鲜制裁的监督，此前监督员们报告了莫斯科的违规行为。

中国，作为朝鲜的另一个关键盟友，在俄罗斯对乌克兰的侵略中自称为中立方，并表示不会像美国和其他西方国家那样，向任何一方提供致命援助。

但中国是俄罗斯的亲密政治和经济盟友，北约成员国称北京是战争的“决定性支持者”。

自乌克兰冲突开始以来，莫斯科将北京视为经济生命线，两国在西方对俄罗斯实施严厉制裁的情况下，贸易额创下了历史新高。

（法新社）

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