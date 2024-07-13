朝鲜谴责称北约峰会《华盛顿宣言》“非法”

平壤称北约于本周签署的联合声明“是在全球范围内鼓吹煽动新冷战和军事对抗”。北约峰会签署的《华盛顿宣言》指责朝鲜支持俄罗斯入侵乌克兰。

（德国之声中文网）据朝鲜官媒朝中社（KCNA）本周六（7月13日）报道，朝鲜对北约峰会签署的《华盛顿宣言》表示强烈谴责，该宣言指责平壤向俄罗斯出口武器。

朝鲜这个几乎与世隔绝的国家在过去几年里不断加强了其与俄罗斯的军事关系。

据朝中社报道，朝鲜 “最强烈地谴责并拒绝接受”北约联合声明，并称该声明为“非法”。

朝中社援引朝鲜外务省发言人称北约声明“是在全球范围内鼓吹煽动新冷战和军事对抗”，并称当前形势要求“新的力量和新的应对方式”

北约峰会签署的《华盛顿宣言》指责朝鲜支持俄罗斯入侵乌克兰 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

北约峰会《华盛顿宣言》说了什么？

北约成员国本周在华盛顿发表的联合声明指责朝鲜通过“直接向莫斯科提供军事支持”来“助长俄罗斯对乌克兰的侵略战争”。

北约领导人还对中国向俄罗斯提供工业支持表达了“深切关注”。

尽管朝鲜和俄罗斯均一再否认对于前者向克里姆林宫输送武器和弹药的指控，但就在今年六月，朝鲜最高领导人金正恩和俄罗斯总统普京签署了一份规定“若一方受到攻击，承诺互相提供军援”的防卫互助协议。

韩国和美国也在北约峰会期间签署了《美韩朝鲜半岛核威慑与核行动指南》（The U.S.-ROK Guidelines for Nuclear Deterrence and Nuclear Operations on the Korean Peninsula），通过建立全面综合的威慑系统，以应对来自朝鲜的核武和军事威胁。

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朝韩关系降至多年来最低点

韩朝关系降至几十年来的最低点。韩国全面暂停旨在缓解半岛紧张局势的《9.19军事协议》，并在边境岛屿和非军事区恢复了实弹演习，作为对朝鲜多次向其空飘“垃圾气球”的回应。

朝鲜进行了多次短程和远程弹道导弹试射，包括其宣称可以携带超大型弹头的导弹，以应对韩国、美国和日本在该地区举行的联合军演。一些专家指出，俄罗斯使用的导弹与朝鲜试射的导弹相类似，进一步引起了对两国加强军事协作的怀疑。

（法新社、路透社）

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