朝鲜试验“超大型”火箭炮

（德国之声中文网）朝鲜称，在本周二（9月10日）进行的"超大型"多管火箭炮的试射获进展。这个在国际上处于孤立地位国家暗示，这一武器系统还将进行多次发射试验。朝鲜官媒报道说，该国最高领导人金正恩指导了此次试射。

报道称，"党、国家和武装力量最高领袖"指出，该武器系统被证明可投入"战斗行动"，此次试射完全满足了要求，剩下的只有"连发射击试验"。

上月底，朝鲜自称进行了这一超大型多管火箭炮的发射试验。

朝鲜官方发布的一张显示试验的照片

韩国军方周二通报说，朝鲜当天发射了两枚"未被确认的飞行体"。根据该通报，飞行体从平安南道发射升空，飞行330公里后落入海洋。

尽管多个联合国决议禁止朝鲜进行任何弹道导弹试验，但过去数星期里，该国曾一再试射短程导弹。

在周二进行的试射前数小时，朝鲜刚向美国提出建议，就其核武器计划举行新一轮有条件工作会谈。副外相崔善姬明确表示，平壤期待着华盛顿的新建议。

美国总统特朗普称来自平壤的这一信息"有意思"，但暂未表态，是否会在近期会谈。

有关朝鲜去核化的谈判数月来无进展。2018年6月，曾分别讥讽对方是"疯老头"和"小火箭人"的金正恩和特朗普举行了首次历史性双边峰会；今年2月，俩人再度会晤，无果而终。今年6月，俩人首次在朝韩非军事区会晤，就建立地区裁军工作组达成一致。不过，相关会谈迄今未能实现。

凝炼/乐然（德新社、路透社）