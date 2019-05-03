朝鲜试水外交新角色？

(德国之声中文网) 日前俄罗斯总统普京在符拉迪沃斯托克以华丽的排场迎接朝鲜最高领导人金正恩。这个画面与二月在越南的美朝二次峰会形成鲜明对比。当时美国总统特朗普与金正恩于河内会面，但后者提前结束了会谈，谈判宣告破裂。此次在符拉迪沃斯托克，金正恩称特朗普采取的是"具有可疑企图的单方面姿态"，并形容与莫斯科是"战略及传统关系"。

俄罗斯并非唯一一个与朝鲜关系出现进展的国家。与此同时，特朗普孤注一掷的"走极端"外交政策似乎正在失灵。

伊朗外交部长扎里夫(Mohammad Javad Zarif)上周日表示将尽快出访朝鲜，但并未透露访问的进一步细节。不过从战略角度看来，扎里夫宣布出访的时机极为巧妙。

特朗普政府此前试图在高层级峰会上促使朝鲜承诺朝鲜半岛无核化，此举使朝鲜政权在争取国际合法性上更进一步。但美国的努力逐渐因莫斯科与德黑兰的坚定态度相形失色。

制裁带来的"契机"

伊朗朝鲜关系可追溯至八零年代伊斯兰共和国成立初期。在两伊战争期间，平壤曾替德黑兰进行武器中介，此举为两国关系奠定基础。九零年代苏联解体，朝鲜在地区内无法获得天然气供应，为了满足能源需求，朝鲜向石油产量充足而且与之交好的伊朗寻求协助，双边关系因此增温。

朝鲜与伊朗因利而合的外交关系始于各自的物资和能源需求。如今伊朗外长扎里夫在眼前的关键时刻宣布有意出访朝鲜，意在强调与朝鲜的结盟关系。石油是伊朗最重要的出口商品，也是该国的经济命脉。自特朗普出任美国总统以来，伊朗经济不断面临严峻考验：今年四月，美国白宫宣布中止对伊朗石油制裁的豁免。

平壤面临的问题正好相反：由于联合国安理会对朝鲜的原油进口量进行限制，该国政府想方设法规避制裁。美国财政部前顾问伊丽莎白·罗森贝格（Elizabeth Rosenberg）在《外交政策》（Foreign Policy）杂志中写道，伊朗希望提高出口量，目标是那些"受美国执行制裁影响有限"的国家。

她在文中指出："在那些不满美国政策的国家内部，监管机构可能会对易货贸易或走私行动睁只眼闭只眼。若伊朗石油继续在国际市场上流通，观察者可能会认为美国的制裁力度并不大，进而发生试探执法界限或是违反制裁规定的现象。"

特朗普的"极限施压"政策并未使国际社会一致对朝鲜和伊朗施压，双方的灵活应对可能创造出新契机。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 中国 2018年3月的中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。当时特朗普已经宣布同意与金正恩会晤，而这位朝鲜领导人选择先前往中国拜访习近平。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，金正恩也把访问中国作为开启他出国访问的外交"首秀"。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今四访习近平 此后，金正恩又于2018年5月、6月以及2019年1月访华，交通工具也从火车发展到飞机，来访从神秘到半公开。其中一次还在中国度过了35岁（或者36岁）生日。从照片上来看，他与习近平的关系也颇亲密。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 跨过三八线的握手 2018年4月27日，金正恩跨越北纬38度的朝韩军事分界线，与韩国总统文在寅握手。他也成为朝韩停战65年后首位踏上韩国领土的朝鲜领导人。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 板门店其乐融融 跨过“三八线”当天，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为二人参加正式晚宴，看起来其乐融融。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今三次“文金会” 跨越“三八线”后，金正恩又分别在朝韩边境地区和平壤会晤文在寅。在平壤，两人热情相拥、十指紧扣。金正恩还表示，希望在2019年访问首尔。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 新加坡一见特朗普 2018年6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的朝美首脑会议。在这次会晤中，金正恩许诺要实现"去核化"，但没有确定具体的去核进程以及监督措施。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 河内二见特朗普 2019年2月底，美朝峰会进入第二回合：金正恩和特朗普抵达河内举行会谈。两人在河内大都会饭店短暂谈话，此后并肩散步。外界看到，这次峰会不欢而散，双方原定共同进行的午餐会取消，峰会提前结束。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 出访俄罗斯会普京 2019年4月24日，金正恩搭乘私人装甲列车抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克（也称海参崴）。抵俄第二天，金正恩与普京举行了会晤。两人见到对方的时后都笑得很开心，表示要加强双边关系。 作者: 王凡



旧时的好伙伴

莫斯科对于俄朝关系则采用不同的策略，其目标是扩大俄罗斯在东北亚的角色。

在冷战期间，莫斯科是平壤最强力的支持者之一。从1950年至1953年，苏联连同中国一直大力支持平壤。俄罗斯甚至在50年代教授朝鲜科学家开发核武的必要基础知识。

此外，苏联还在冷战时期定期向平壤政府提供救援物资及武装配备，因此成为区域安全的重要担保方。但在1991年苏联解体时，同朝鲜的关系也随之瓦解。俄罗斯总统普京掌权后，利用双边的历史渊源再次与朝鲜建立了新合作关系。

俄罗斯的渴望

俄罗斯近期的动向显示其亚洲政策开始转向，从以往的调和关系转变为确保在地区的政治及经济利益。华盛顿智库"北纬38度"（38 North）研究员布朗克（Stephen Blank）分析，朝鲜和俄罗斯皆能通过强化双边关系受益。俄罗斯考量的是未来的大型基础建设及能源项目，同时也为增进在地区的政治和外交话语权。

"朝鲜希望通过俄罗斯的协助改善经济状况，并且借由其政治支持强化朝鲜的谈判策略，进而获得实质利益。"布朗克表示："另一方面，俄罗斯可以要求朝鲜做出回报，例如同意重启被冻结的项目，并在未来的朝韩谈判中提升俄罗斯角色。"

"我们不应该低估俄罗斯对提升在朝鲜半岛问题上重要性的渴望，以及该国愿意为金正恩提供协助的程度。如此一来，在不断演变的朝韩关系中，俄罗斯始终能占有一席之地。"