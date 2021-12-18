朝鲜试射高超音速导弹 美批违反联合国决议

(德国之声中文网) 根据朝鲜中央通讯社周四 (1月6日)的报道，朝鲜已经成功测试了一枚高超音速导弹，这是朝鲜2022年进行的第一次重大武器试验，但也是朝鲜继去年9月後，第二次试验高超音速导弹。法新社在报导中分析，平壤不顾国际制裁和谴责，希望将这种复杂的武器加入其武器库。

报导分析，高超音速导弹的移动速度比标准导弹快得多，也更灵活，使导弹防御系统更难拦截。朝中社在报道说，平壤周三 (1月5日) 发射的导弹携带了一个高超音速滑翔弹头，并称该弹头可「精确地击中了700公里外的目标」，但并未具体说明这次试验使用的发射器。

朝中社指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性，并评估了应用于分离式高超音速滑翔弹头的新横向移动技术的性能。报导补充道，这次试验还验证了「冬季天气条件下的燃料安瓿系统」。

在朝鲜证实发射导弹前，韩国和日本政府5日已经侦测到朝鲜发射了一枚疑似弹道导弹，该导弹落在朝鲜半岛以东的海域。韩国联合参谋本部通报说，该飞行体从陆基平台发射，落入日本海，疑为一枚弹道导弹。日本政府也表示，北韩显然发射了一枚弹道导弹。日本海岸警卫队警告该地区的船只靠近可疑物体。

高超音速导弹一般被定义为飞行速度超过5倍音速，或5马赫。朝中社的报导没有提到该导弹的飞行速度後，其他国家也尚未公布对其性能的评估。

朝中社去年曾在报导中表示，高超音速导弹是朝鲜当前5年计划中的「最优先」任务之一。在2021年朝鲜测试了不久前研发的「华城-8」高超音速导弹，韩国军方表示，目前仍处于早期开发阶段。

根据其设计，高超音速导弹可以携带常规和核弹头，并有可能改变战略平衡。俄罗斯被普遍视为该技术的世界领导者，而美国也在这方面花费了数十亿美元。据美国国会研究服务部称，中国也已经测试了高超音速滑翔飞行器。

一些专家提醒说，高超音速武器可能只具有有限的优势，而其他专家则警告说，如果朝鲜完全发展了这项技术，将构成严重威胁。

美国谴责

在朝中社报道之前，美国在当地时间周三 (1月5日) 已经谴责了这次发射，敦促平壤坐下来进行谈判。美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price)说：「这次发射违反了联合国安理会的多项决议，对朝鲜的邻国和国际社会构成了威胁。」

在朝鲜领导人金正恩和前美国总统特朗普于2019年会谈破裂后，华盛顿和平壤之间的对话便一直处于停滞状态。在现任美国总统拜登的领导下，美国多次表示愿意会见朝鲜代表，同时表示将寻求无核化。但平壤迄今一直拒绝接受这一提议，指责华盛顿推行「敌对」政策。

自金正恩掌权以来的十年间，朝鲜在国际制裁的代价下，在军事技术方面取得了快速进展。尽管在新冠疫情期间朝鲜面临严重经济问题，但该国2021年花了一整年进行重大武器测试後，2022年初又进行了首次武器试验。

联合国去年10月的一份报告说，不断恶化的经济形势并没有削弱朝鲜的武器发展计划，朝鲜仍继续进行武器开发。人们对朝鲜全面爆发的粮食危机的担忧不断增加，一位联合国人权专家去年10月曾警告说，该国最脆弱的人「面临饥饿的危险」。

观看视频 02:39 執政十年 站在十字路口的金正恩

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。