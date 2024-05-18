朝鲜试射自动导航系统弹道导弹

平壤本周五再次试射导弹。朝鲜官媒朝中社证实了这个消息，并指出这次试射的任务是评估 “自主导航系统的准确性和可靠性”。朝鲜领导人金正恩视察了这次发射行动。

（德国之声中文网）朝鲜官媒朝中社本周六（5月18日）证实，朝鲜前一天（5月17日）试射了一枚配备“新型自主导航系统 ”的战术弹道导弹。报道还指出，金正恩周五视察了这次发射行动，这次试射的任务是评估 “自主导航系统的准确性和可靠性”。

根据韩联社报道，韩国联合参谋本部本周五表示，朝鲜当天向东部海域发射数枚短程弹道导弹。该部门补充指出，朝鲜射弹是严重威胁韩半岛和平与稳定的挑衅行为，韩方对此予以强烈谴责。

法新社报道，朝鲜近几个月试射过巡航导弹、高超音速导弹。就在上个月初，朝中社称，朝鲜成功试射了一枚新型的中长程固态燃料高超音速导弹。高超音速导弹速度快，难被追踪和拦截。固体燃料无须在发射前注入，因此更难被发现和摧毁，使用也更迅速。

就在周五试射之前，金正恩金与正再次否认与俄罗斯进行武器交易。韩国和美国曾指责朝鲜向俄罗斯运送武器。金与正表示，首尔和华盛顿的指控是在 “误导公众舆论”。

朝鲜周五的行动正值俄罗斯总统普京访问中国，普京此行的目的是促进与北京的贸易往来。朝鲜是俄罗斯的盟友之一。世界朝鲜研究中心（World Institute for North Korea Studies）专家安灿一（Ahn Chan-il）认为，朝鲜最新的导弹试射很可能是为了在普京访华期间吸引他的注意。他告诉法新社，平壤希望“朝鲜在俄乌战争中被用作军事后勤基地”。

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（法新社等）

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