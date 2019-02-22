朝鲜试射新型导向武器 金正恩: 意义重大

(德国之声中文网) 根据朝中社报导，朝鲜军方已成功研发并测试一项新型武器。 报导形容该武器为拥有强大弹头的策略性导向武器，但却不愿证实是否为飞弹型武器。 朝鲜领导人金正恩也亲临现场，并在测试后表示成功研发此项系统可大幅提升朝鲜的战斗能力，对朝鲜来说意义重大。

朝中社表示，金正恩亲自指导周三 (4月17日) 的测试，而他们也在不同模式下，对不同目标物进行试射。 此外，金正恩也蒞临朝鲜空军的实弹操演，表示对演习成果感到满意。

白宫保持沉默

周三的试射，是自金正恩与特朗普2月在越南的高峰会以来，朝鲜首次公开测试新型武器。 此前，金正恩曾于去年11月视察另一项策略性武器的测试。 根据当时的消息，该项武器据说能提供朝鲜有如钢墙一般的保护。

朝鲜口中的策略性武器，可能是指之前未测试过的短程导弹，而其中某些类型有装载核武弹头，朝美国领土发射的可能性。 针对昨日朝鲜测试武器一事，白宫表示对相关消息知情，但不愿立即做出回应。

金正恩去年4月曾誓言暂停测试核武及推出洲际型飞弹。 然而，美国智库战略与国际研究中心上周释出卫星图，显示朝鲜主要的核子测试地点仍有新的进展。 外界认为这可能代表朝鲜已重新启动研发核武的制程。

美俄朝齐聚海参崴

美国国务院周三 (4月17日) 表示，美国朝鲜特使毕根 (Stephen Biegen) 下周三与周四将在莫斯科与俄罗斯官员会晤，讨论如何在朝鲜半岛推动去核武计划。 此外，法新社报导毕根可能于下周三与金正恩跟普京见面。 当地媒体报导此次会晤可能在海参崴举行，而日本媒体则报导，俄罗斯外交人员证实金正恩与普京有99%的机率会在下周三 (4月24日) 于海参崴见面。

此外，美国总统特朗普也预计在4月26日于白宫接见日本首相安倍晋三，两人将针对贸易与朝鲜议题进行对话，包含接下来该如何处理美朝关系。

杨威廉/罗法 (法新社/路透社)