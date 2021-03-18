 朝鲜试射导弹 首次挑衅拜登总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2021

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时政风云

朝鲜试射导弹 首次挑衅拜登总统

据韩联社3月24日报道，朝鲜3月21日从半岛西海岸发射了两枚导弹。这也是美国总统拜登上任以来，朝鲜首次被外界获知的导弹试射。3月22日，中国报道金正恩和习近平互致口信。

Nordkorea Raketentest

朝鲜巡航导弹资料图

DW.COM

在拜登1月就职前不久，金正恩谴责美国是朝鲜「最主要的敌人」，还在阅兵式上公布了一枚新的潜射弹道导弹。现在朝鲜正式对美国新政府喊话。

国际原子能机构1日发布报告，称朝鲜的一些核设施仍继续运行。此消息立即引起美国担忧。华府称，朝鲜此举可能是为了引起华府注意，并藉此要求美国减轻对朝鲜的制裁。

这看起来不是好迹象：在距离白宫权力交接仅有数天的时候，朝鲜领导人金正恩对华盛顿示强。

(德国之声中文网)韩联社援引匿名消息人士称，韩国军方侦测到了此次巡航导弹试射。此前，法新社也援引匿名美国官员消息称，朝鲜在3月21日试射了两枚"并非弹道导弹"的短程导弹。

韩国军方联合参谋本部则表示，无法立即证实此消息，但强调正与美国合作，密切监视朝鲜军方动向。

朝鲜上一次导弹试射还要追溯到2020年4月。

美国试图淡化事态

就在本月早些时候，美国与韩国刚刚举行了联合军演。上星期美国国务卿布林肯(Anthony Blinken)和国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)访问日本和韩国时，也都提到了朝鲜问题。但是美国方面依然试图淡化这则消息。法新社援引的匿名美国官员说，此次试射"只是常规的军火测试"，并未违反联合国安理会决议。

拜登总统本人也对媒体表示，根据五角大楼的评估，这只是"常规行动"，朝鲜方面的动向并没有新的变化。

朝鲜副外相几天前则指责美方"沉迷于朝鲜威胁论"，认为美国要求半岛无核化是"无端言辞"。她说，除非美国放弃敌视朝鲜政策，否则双方不会有任何对话和接触。

习近平金正恩互致口信

Machthaber Kim besucht China

习近平和习近平在2019年1月曾于北京会晤

3月22日，中国国家主席习近平与朝鲜劳动党总书记金正恩互致口信。习近平表示，中方愿同朝方和有关方一道，坚持半岛问题政治解决方向，维护半岛和平稳定。金正恩则表示，朝方坚信，朝中友好关系将按照时代要求和两国人民的志向、意愿、根本利益，得到升华发展。

两人的口信分别由中共中央对外联络部部长宋涛和朝鲜驻华大使李龙男转达。宋涛和李龙男当天在北京进行了会晤。习近平在口信中还说，"当前，百年变局与世纪疫情叠加作用，国际和地区形势深刻演变。"

近期，中美两国经历了"艰难而直接"的阿拉斯加会谈，美国还在新疆等中国人权议题上对中国追加了制裁措施，两国关系正趋于紧张。

文山/乐然/(路透社、法新社)

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