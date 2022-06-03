朝鲜试射多枚导弹 美韩密切关注

(德国之声中文网) 韩国军方指出，朝鲜6月5日试射的8枚导弹飞行距离在110-670公里之间，最大高度则分布在25-80公里之间，速度达到了3至6马赫。

韩国联合参谋本部主席元仁哲上将与韩美联合司令官拉卡梅拉(Paul J. LaCamera)上将就朝鲜试射导弹举行了视频会议，重申了联合防御立场。韩国外交部则说，此前美国总统朝鲜问题特使金圣在访问首尔时也和韩国官员讨论过朝鲜试射导弹问题，韩美双方都对平壤在疫情爆发期间继续研发武器"深表遗憾"。

韩国总统府披露，尹锡悦总统在与国家安全官员开会讨论朝鲜试射导弹问题时，对平壤当局今年以来平均每九天一次的发射频率表示惊叹，并强调要在韩美同盟的框架内加强韩国自身的防御力量。

日本防卫大臣岸信夫则说，朝鲜试射的8枚导弹都没有落入日本专属经济区。日本首相岸田文雄呼吁尽力收集有关朝鲜试射导弹的信息，并确保飞机、船只的安全。

美军印太司令部则发布声明表示，已经获悉了朝鲜试射导弹，但经过评估认为该事件不会对美国人员、领土或盟友构成 "即时威胁"。

此前一天，美国"里根号"航母刚刚结束了与韩国在菲律宾海的演训。这也是2017年11月依赖首次涉及航母的美韩联合军演。长期以来，平方方面一直谴责美国与东亚盟友的联合军演是"入侵演习"，并经常以导弹试射作为回应。2016年、2017年，朝鲜还曾经模拟对韩国港口、驻日美军设施进行核打击。

联合国半瘫痪 朝鲜趁机推进武器研发

这也是朝鲜今年以来的第18轮导弹试射。目前，联合国安理会在乌克兰战争等诸多议题上都产生了重大分歧，朝鲜则明显利用这一对其有利的国际环境来推进武器研发。就在几天前，俄罗斯和中国刚刚在联合国安理会否决了一项美国递交的提案，该提案要求就朝鲜5月25日的弹道导弹试射施加额外的制裁。

而在3月，朝鲜试射了一枚洲际弹道导弹，其飞行距离、飞行高度都大于以往任何型号的朝鲜导弹。专家认为，这型导弹的射程或可覆盖美国本土的全部地区。

除了远程弹道导弹，朝鲜近年来还在大力研发威胁韩国、日本的短程导弹。金正恩一再表示，在受到威胁或挑衅时，朝鲜会主动使用核武器。分析人士认为，这意味着一种更为激进的核战略，将使邻国更为担忧。

韩国以及美国官员近期表示，有迹象表明，朝鲜正在加紧位于该国东北部丰溪里的核试验场的核爆试验准备工作。朝鲜上一次核试验还要追溯到2017年9月。当时平壤声称试爆了一枚能够装入洲际导弹的氢弹。

美国总统特使金圣6月3日在美韩日三方会议上表示，华盛顿正在与亚洲盟友密切协调，"为所有突发事件做准备"。美国宣称，如果朝鲜进行新的核试验，将招致更多的国际制裁，但联合国安理会进一步采取措施的可能性并不大。

金正恩将核武库视作最有力的生存保障

金正恩无意让步

分析人士指出，金正恩屡屡试探边界的策略旨在迫使美国承认朝鲜是一个有核国家，并且从实力地位出发迫使美国在谈判中就经济、安全等问题做出让步。尽管朝鲜面临日益严峻的经济形势以及肆虐的新冠疫情，但是平壤并没有显露出放弃核武库的意愿。金正恩将其视作最有力的生存保障。专家认为，朝鲜显然试图将半岛无核化谈判转化为与美国的相互裁军谈判。

华盛顿和平壤之间的核谈判自2019年以来一直停滞不前，原因是在解除西方主导对朝鲜的严厉制裁以及朝鲜的裁军步骤方面存在分歧。

(美联社等)

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