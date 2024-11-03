朝鲜试射先进导弹后 美日韩举行空中演习

美日韩三国周日举行了联合演习，由日本、韩国的战斗机护送美国战略轰炸机执行任务。韩国军方称，这是三国空军今年第二次执行旨在应对来自朝鲜军事威胁的演习。

（德国之声中文网）在朝鲜最近进行洲际弹道导弹试射后，美国与日本、韩国于本周日(11月2日)进行了联合演习，并派出一架B-1B战略轰炸机前往朝鲜半岛附近。这是美国战略轰炸机今年以来第四次飞抵该区域。

《韩联社》引述韩国军方称，此次演习“旨在反制朝鲜上月31日发射‘火星-19’洲际弹道导弹，应对日趋升级的朝鲜核导威胁，并展现韩美同盟一体化的延伸威慑执行力和韩美日在安全合作方面的坚定意志和力量”。

除了美国的B-1B轰炸机，韩国的F-15K、KF-16战斗机以及日本的F-2战斗机皆参与了这场位于韩日防空识别区（ADIZ）重叠空域的演习。

它们护送B-1B轰炸机前往朝鲜半岛以南的指定地点，韩国联合参谋本部的声明称，演习展示了“迅速、精准的打击模拟目标的压倒性能力”。声明补充，这也是今年第二次进行旨在应对平壤军事威胁的美日韩三边空中演习。

朝鲜试射先进导弹

就在三天前，平壤向东部海域发射一枚‘火星-19’洲际弹道导弹，据称是朝鲜最强大、最先进的固体燃料洲际弹道导弹（ICBM）之一。专家称，这枚导弹可覆盖美国本土的目标。

据平壤以及实时跟踪该导弹的韩国、日本军方称，该导弹比朝鲜以前发射的任何导弹飞得更高，在空中停留的时间也更长。朝鲜官媒《朝中社》称赞它为“世界上最强大的战略导弹”。并且称朝鲜领导人金正恩对发射成功“表示非常满意”。

这次朝鲜试射洲际弹道导弹，被认为是试图在本周美国总统大选前吸引美国的注意力。平壤称已派遣数千名士兵赴俄罗斯，以支持其对乌克兰的战争，使得国际社会对朝鲜的谴责与日俱增。

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（美联社、法新社、韩联社）

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