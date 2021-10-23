朝鲜证实试射新型弹道导弹 美呼吁对话

（德国之声中文网）朝鲜官媒朝中社周三（10月20日）证实朝鲜19日举行了新型潜射弹道导弹试射。该报导称，名为「８·２４英雄舰」的潜艇继五年前成功发射第一枚潜射战略弹道导弹後，再次成功试射潜射弹道导弹。

朝中社报导称，新型潜射弹道导弹采用侧面机动及滑翔跳跃机动等许多升级的制导技术，将提升朝鲜国防技术及增强朝鲜海军水下作战能力。报导并未提及金正恩，意味他并未亲自视察试射。

法新社指出，朝鲜《劳动新闻》公布的照片显示，黑白色导弹从平静的水域中冒出，带着火光和烟雾，以及一艘浮出水面的潜艇。报导引述分析人士称，这些照片似乎是平壤上周在一个国防展览上展示的导弹之一。

分析并指若朝鲜证实有潜射导弹能力，代表朝鲜的武器达到一个新的水平，使朝鲜能在朝鲜半岛以外的地方进行部署，并在其军事基地受到攻击时具有二次打击能力。

不过，朝鲜使用与5年前相同的「８·２４英雄舰」进行试射，也显示朝鲜的发射能力进展有限。

根据核子威胁倡议（Nuclear Threat Initiative）2018年的分析，这艘实验船「似乎只能够发射一枚弹道导弹」，并且每隔几天就必须浮出水面，限制了其作战用途。

五角大厦和分析师则指出，朝鲜2019年最后一次试射潜射导弹很可能是从水下平台所发射的。

法新社称，周二（19日）的试射是在朝鲜的新浦市附近进行，新浦是朝鲜较大的海军港口，卫星图像显示此间也有潜艇停泊。

随着朝鲜和韩国都在加强其武力，朝鲜半岛的恐怕正在酝酿一场军备竞赛。韩国9月也进行了首次水下发射弹道导弹试验，并称从一艘3000吨级的潜艇上发射的一枚国产导弹在飞行了设定距离后，成功击中指定目标。

美朝对话的急迫性

与此同时，美国与朝鲜的对话仍处于停滞状态。早前，美国、韩国和日本都谴责了这次试射行动。一位知情的韩国人士告诉法新社，这枚导弹飞行了约590公里（365英里），最高的高度约为60公里。

美国白宫强调，该试射行动违反了多项国际法，并对区域安全造成威胁。美方希望朝鲜克制其挑衅行为、回归谈判桌，并指出这突显出与平壤进行对话的急迫性。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）在记者会上说：「我们的提议仍然是在任何地方、任何时间、没有先决条件的情况下进行会晤。」

在导弹试射后不久，外交官们告诉法新社，联合国安理会将于周三（20日）就朝鲜问题举行紧急闭门会议，这也反映了国际社会的关注。

根据安理会决议，平壤被禁止发展核武器和弹道导弹，并因此受到多项国际制裁。但朝鲜解释，它需要武力来抵御美国可能的入侵。

自上个月以来，平壤先後试射了远程巡航飞弹、铁路机动飞弹以及一枚高超音速飞弹。在19日试射新型弹道导弹之前，朝鲜最近一次试射飞弹是在9月30日，该国官媒称朝鲜已成功试射一种新型防空飞弹。

（朝中社、法新社等）

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