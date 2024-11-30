朝鲜誓言挺俄 泽连斯基暗示可结束“热战”但有前提

俄国防部长本周五出访平壤，朝国防部长赞扬朝俄关系，并称俄入侵乌克兰“是正义的”。泽连斯基暗示，战争可以在部分领土仍处于俄罗斯控制下的状态中结束，被占领土可在之后通过外交途径收复，但前提是北约为乌克兰其他领土安全提供保障。

（德国之声中文网）俄罗斯国防部长贝洛乌索夫（Andrey Belousov）本周五（11月29日）出访平壤，朝鲜国防部长盛赞朝俄关系，并称俄罗斯入侵乌克兰的战争“是正义的”。泽连斯基暗示，战争可以在部分领土仍处于俄罗斯控制下的状态中结束，被占领土可在之后通过外交途径收复，但前提是北约为乌克兰其他领土安全提供保障。

朝鲜领导人金正恩承诺与莫斯科建立更紧密关系

朝鲜领导人金正恩周五会见了俄罗斯国防部长贝洛乌索夫（Andrey Belousov），并呼吁进一步加强双方本已密切的军事伙伴关系。

金正恩谴责美国允许乌克兰使用美制武器深度打击俄罗斯，称这是对冲突的“直接军事干预”。朝中社援引金正恩的话表示：“美国及西方国家让基辅当局用他们提供的远程武器袭击俄罗斯领土”，俄罗斯应采取行动让“敌对势力付出代价”。

金正恩表示朝鲜“将坚定支持俄罗斯联邦捍卫其主权和领土完整，抵抗帝国主义霸权行动。” 图像来源: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

金正恩补充道，朝鲜“将坚定支持俄罗斯联邦捍卫其主权和领土完整，抵抗帝国主义霸权行动。”

自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，朝俄两国加强了防务合作。今年6月，两国签署了战略军事伙伴关系协议。

据报道，朝鲜已向俄罗斯派遣了数千名朝鲜士兵参与战斗。

泽连斯基表示若得到北约安全保障可以结束战争的“热战阶段”

乌克兰总统泽连斯基呼吁北约为当前由基辅控制的地区提供安全保障，以“结束战争的热战阶段”。

目前，约五分之一的乌克兰领土处于俄罗斯控制之下。泽连斯基暗示，如果与北约达成协议，以确保乌克兰其他地区的安全并停止战斗，他愿意等待之后通过外交手段收复被占领土。

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泽连斯基向英国天空新闻台（Sky News）表示：“如果我们想要结束战争的激烈阶段，应将乌克兰控制下的领土置于北约的保护伞下。”

“这是我们需要尽快做的，之后乌克兰可以通过外交途径收回自己的另一部分领土。”但泽连斯基坚称，任何加入北约的提议都必须将乌克兰全部国际公认领土包括在内，而不仅仅是对乌克兰部分领土发出加入的邀请。

德国总理肖尔茨重申对乌克兰的支持

德国总理肖尔茨与泽连斯基通话，重申德国将继续支持乌克兰。肖尔茨表示，德国将继续与欧洲及国际伙伴密切协调，为乌克兰提供军事支持。

肖尔茨表示愿意与泽连斯基保持联系，“也是为了寻找实现公平与正义的可能途径，”以结束俄罗斯对乌克兰的持续入侵。

泽连斯基表示，肖尔茨在通话中谈到了此前与俄罗斯总统普京通话的细节。泽连斯基在Telegram上发帖表示对德国帮助与支持的感谢。特别是在防空武器方面。他说：“很明显，只有武力和外交力量才能迫使战争发起者实现和平。而这种和平只能通过实力来实现。”

俄罗斯前市议员因批评乌克兰战争被追加判刑

俄罗斯持不同政见者、前莫斯科市议员阿列克谢·戈里诺夫（Alexei Gorinov）2022年因公开批评俄罗斯入侵乌克兰而被判7年监禁。

本周三（11月27日），戈里诺夫再遭“散布恐怖主义”罪名指控而出庭受审。本周五（11月29日），弗拉基米尔市一家法院以“为恐怖主义辩护”的罪名对其做出追加三年监禁的判决，并下令将其转移至最高安全级别监狱。

法院指控戈里诺夫“发表呼吁莫斯科结束乌克兰战争的演讲，并说服其他囚犯接受‘恐怖主义意识形态’。”

法院称，戈里诺夫在监狱医院录制的视频中表示：“让我们停止这场没有人需要的屠杀——我们不需要，乌克兰公民也不需要。”

据俄罗斯独立新闻门户网站Mediazona报道，戈里诺夫在判决宣布后表示：“我支持和平，而你喜欢战争。” “我的罪恶感是，作为我国的一名公民，我任由这场战争发生，却没能阻止它。”

德国外长将访华，讨论乌克兰问题

中国外交部发言人毛宁本周五（11月29日）宣布，应中国外长王毅邀请，德国外长贝尔博克将于12月2日至3日访问中国。德国外交部发言人亦宣布此信息并表示乌克兰战争等问题将被讨论。

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西方国家领导人指责中国通过向俄罗斯提供军民两用物资以支持其战争。自2023年起俄罗斯从中国的进口量激增。

自俄乌战争爆发以来中国未对俄罗斯实施制裁，而是呼吁双方通过谈判解决战争问题。

反地雷组织呼吁乌克兰拒绝美国提供的地雷

国际反地雷组织（International Campaign to Ban Landmines，缩写ICBL）主席塔玛尔·盖贝尔尼克（Tamar Gabelnick）表示，美国向乌克兰提供“反步兵地雷”（又称“杀伤人员地雷”Anti-personnel mine）的提议，将使全球反地雷条约面临危机。乌克兰是《禁止杀伤性地雷公约》（Anti-Personnel Mine Ban Convention）的164个签署国之一，而美国并未加入该条约。

在柬埔寨暹粒召开的公约签署会议上，盖贝尔尼克表示，希望乌克兰政府“坚决拒绝”美国这一提议。乌克兰国防官员叶夫赫尼·基夫希克（Yevhenii Kivshyk）表示，将把国际社会的关切传达给政府。尽管泽连斯基总统称美国的地雷对抵御俄军攻击“非常重要”，但国际反地雷组织警告，这将加剧平民痛苦，并增加战后清除地雷工作的难度。

德国前总理默克尔：基辅应考虑外交途径结束战争

德国前总理默克尔呼吁乌克兰及其盟友在对乌克兰继续提供军事支持的同时，考虑外交解决方案结束战争。

默克尔在接受德国ZDF电视二台参访时强调：“俄罗斯绝不能赢得这场战争”，并表示，俄罗斯入侵乌克兰时是对国际法的“公然侵犯”。但她同时也指出“必须始终考虑外交解决方案”。

默尔克表示，在其2005至2021年担任总理期间，致力于阻止与莫斯科紧张局势的升级。她认为，基辅及其盟友需共同决定何时是进行谈判的“合适时机”。并表示支持现任总理肖尔茨在乌克兰问题上的政策，并强调柏林是基辅最坚定的支持者之一。

“我支持国际社会为帮助乌克兰所作的一切努力，”但默克尔同时指出，乌克兰要在军事上击败俄罗斯并不容易。

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（法新社、美联社、德新社、路透社等）

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