 朝鲜羞辱拜登年迈体衰，警告美韩协议带来“严重危险” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朝鲜羞辱拜登年迈体衰，警告美韩协议带来“严重危险”

朝鲜领导人金正恩胞妹及其外交政策最高官员金与正警告说，美韩最新协议威胁到地区和平，拜登“应该为一场过大的风暴余波”做好准备。

Kim Yo-jong

（德国之声中文网）据朝鲜官方媒体周六（4月29日）报道，朝鲜领导人金正恩胞妹及其外交政策最高官员金与正警告说，美韩最新协议只会导致“更严重的危险”。

韩国总统尹锡悦本周早些时候赴华盛顿向美国总统拜登寻求安全保证。

两国领导人在周三举行峰会之后，拜登表示，朝鲜只要对美国或其盟国进行任何核攻击，都将导致其政权终结。

金与正表示，此次峰会只会坚定朝鲜增强核武器能力的决心，核威慑“应该进一步完善”。

韩国总统尹锡悦本周早些时候赴华盛顿向美国总统拜登寻求安全保证

韩国总统尹锡悦本周早些时候赴华盛顿向美国总统拜登寻求安全保证

拜登 "应该为一场过大的风暴余波做好准备"

美国重新表达对首尔的支持，其中一个关键因素是承诺将美国核潜艇停靠韩国港口，打破了 40 多年来没有如此行动的惯例。

两国还承诺在朝鲜发生核攻击时进行双边总统磋商的计划，建立一个核磋商小组并改善信息交流。

据朝鲜官方媒体朝中社报道，金与正是其兄长金正恩手下的最高外交政策官员。她表示，最新的美韩协议反映了对朝鲜“最具敌意和侵略性的行动意愿”，威胁地区和平与安全。

她还猛烈抨击拜登，称他“老糊涂”， “过于失算和不负责任地勇敢”。

然而，她说，平壤不会只是跟他打嘴仗，他“应该为一场过大的风暴余波做好准备”。

  • 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

    美国扩大在亚太地区的军事部署

    美军可进入更多菲律宾军事基地

    美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

  • 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

    美国扩大在亚太地区的军事部署

    美防长：加强联盟以应对中国非法主张

    在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

  • 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

    美国扩大在亚太地区的军事部署

    增加朝鲜半岛部署的军事设备

    美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

  • 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

    美国扩大在亚太地区的军事部署

    调整美军在冲绳岛驻军

    2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

  • 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

    美国扩大在亚太地区的军事部署

    重开驻所罗门群岛大使馆

    美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

  • 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。

    美国扩大在亚太地区的军事部署

    向台湾出售武器

    美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。


朝鲜半岛紧张局势加剧

近几个月来，朝鲜的武器展示和美韩军演针锋相对地你来我往。

拜登与尹锡悦的会晤是在朝鲜半岛紧张局势加剧的情况下进行的。

自2022年年初以来，朝鲜无视制裁破纪录试射了约100枚导弹。人们普遍预计金正恩将在未来几个月内加大赌注，继续显示朝鲜的核实力。

韩国还扩大了与美国的军事训练，并召集核科学家增加武器级材料的生产。

（美联社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

客座评论: 尹锡悦选边站，中韩关系改善难

政治学者邓聿文指出，尹锡悦上台后，一改文在寅政府在美中之间采取相对平衡的做法，选择疏远中国、加入华盛顿的反中阵营。这不能仅归咎于领导人的个人偏好，而是韩国国内以及韩中关系出现了某些趋势性的变化。

朝鮮證實試射新型導彈 專家：未來或繼續試射

朝鮮官媒朝中社14日報導，該國13日試射的是一種新型固體燃料導彈。專家分析，朝鮮或將針對此種導彈進行更多測試，為什麼？

美日韩联合军演 应对朝鲜导弹威胁

在朝鲜半岛东部海域，美国、韩国、日本4月17日进行了一次联合导弹防御演习。同一天，美韩还开始了为期11天的联合空中军演，将有约110架战机参加。同时，韩国和日本也恢复了高级外交官员与国防官员的安全会议。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹

2022年才过了一个月，朝鲜就已经进行了七次导弹试射。根据目前联合国安理会的制裁，朝鲜被禁止测试所有弹道导弹，而短程、中程和远程巡航导弹则不在此限。尽管遭禁，朝鲜本月的试射项目仍然包含了中程和短程的弹道导弹。此篇文章将带大家看看，近几年朝鲜曾经发射过的各种导弹。

相关内容

Yoon Suk Yeol, Südkoreas Präsident, spricht während einer Kabinettssitzung im Präsidialamt. +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论: 尹锡悦选边站，中韩关系改善难 26.04.2023

政治学者邓聿文指出，尹锡悦上台后，一改文在寅政府在美中之间采取相对平衡的做法，选择疏远中国、加入华盛顿的反中阵营。这不能仅归咎于领导人的个人偏好，而是韩国国内以及韩中关系出现了某些趋势性的变化。

North Korean leader Kim Jong Un attends a military parade to mark the 75th founding anniversary of North Korea's army, at Kim Il Sung Square in Pyongyang, North Korea February 8, 2023, in this photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

金正恩：朝鲜即将发射首枚间谍卫星 19.04.2023

据朝鲜官方媒体引述该国领导人金正恩称，其史上首枚军事间谍卫星已经完成了制造，准备在今后发射。不过报道并没有透露具体计划发射日期。早前，朝鲜公布的试验卫星所拍摄照片分辨率偏低，令不少分析人士怀疑其间谍卫星的能力。

South Korean President Yoon Suk Yeol, left, shakes hands with Japanese Prime Minister Fumio Kishida before their meeting in New York, Wednesday, Sept. 21, 2022. Yoon and Kishida agreed to accelerate efforts to mend ties frayed over Japan’s past colonial rule of the Korean Peninsula as they held their countries' first summit talks in nearly three years on the sidelines of the U.N. General Assembly in New York, Seoul officials said Thursday, Sept. 22, 2022. (Ahn Jung-won/Yonhap via AP)

韩国总统尹锡悦下周将访问日本 09.03.2023

韩国总统尹锡悦将于本月16日至17日访问日本。韩国总统室表示，相信尹锡悦此访将推动韩日领导人时隔12年重启交流，成为韩日关系改善和发展的重要里程碑。

广告

评论分析

Frankreich China l Chinesischer Botschafter Lu Shaye spricht zur Chinesischen Presse in Paris

长平观察：习仲勋“文革”受迫害是无稽之谈？

中国驻法大使卢沙野最近的言论引起轩然大波。时评作家长平认为，卢沙野令人震惊的表述透露了中共两大“玄机”。