朝鲜继续试射飞弹 美韩延长军演对应

（德国之声中文网）据韩联社报道，在韩美大规模空演的背景下下，朝鲜周五（11月4日）出动大量军机进行示威飞行和空对地射击。韩国联合参谋本部表示，军方当天上午11时许至下午3时许捕捉到约180条朝鲜军机航迹，之后紧急出动F-35A隐形战机等F80余架军机予以应对。

朝鲜连发飞弹

朝鲜继续保持2002年以来发射飞弹力度最强一周的攻势，于周四向附近海域发射了至少6枚导弹，包括一枚洲际弹道导弹。引发了疏散警告，并使日本北部的火车停运。

完成洲际弹道导弹发射试验之后，朝鲜在当天上午又发射了两枚短程弹道导弹，引起了朝鲜邻国和日本的迅速谴责。美国的反应是延长与韩国正在进行的联合空军演习。

韩国和日本军方表示，朝鲜随后又向其东部沿海水域发射了3枚短程导弹。日本防卫大臣滨田靖一说，这些导弹的飞行距离最远为500公里。而发射的时间点，是在朝鲜一名高级官员发表声明威胁要针对美韩军演进行报复的一个小时后。

韩国军方表示，继导弹之后，朝鲜还发射了约80发炮弹，射向两国于2018年在其东部和西部沿海建立的海上缓冲区的东部。

2022——创纪录之年

朝鲜2日发射了20多枚导弹，这是它在一天内发射导弹数量最多的一次。而朝鲜军方已经在2022年创造了该国年度弹道导弹发射数量的纪录。

自9月下旬以来，朝鲜进一步加大其核试验活动的力度。包括它所说的对韩国和美国目标的模拟核攻击。朝鲜曾表示它的试验是为了警告美国与盟国韩国和日本的军事演习，它将这些视为潜在入侵朝鲜的演习。

面对朝鲜越来越多的武器试验和与日俱增的核威胁，韩国和美国空军同意延长正在进行的联合空中演习，以加强其防御态势。

美国和韩国部队已经部署了200多架战机，包括先进的F-35战斗机，进行“警戒风暴”演习。该演习原本定于4日结束。韩国空军没有立即说明训练将持续多长时间，表示盟友们仍在讨论细节。

美韩延长军事演习同时，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）与韩国防长李钟燮在华盛顿召开第54次美韩安全协商会议。会议期间，双方不仅表达了继续强化美韩联盟、维持朝鲜半岛区域稳定的决心，也发表共同声明重申了维持台湾海峡和平稳定的重要性。今年5月，美国总统拜登与南韩总统尹锡悦会面后发表联合声明称，维持台湾海峡和平稳定是“印太区域安全与繁荣的基本要素。”

而从朝鲜方面来看，美国和其盟友才是亚太地区的不安全因素。在通过国家媒体发表的声明中，朝鲜高级军事官员朴钟川指责美国和其盟国通过延长其“挑衅性的军事行动”将紧张局势推至“无法控制的状态”。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



拜登政府的威慑

有专家向美联社表示，朝鲜正在升级其极限施压的政策，目的是迫使美国接受其核大国的地位，在谈判中以实力促成美方在经济和安全方面做出让步。

拜登政府在回应朝鲜最新一批的导弹试射行动时表示，它愿意采取“一切必要措施”，以确保美国本土以及韩国和日本的安全。它还警告说，如果朝鲜进行核弹爆炸试验，将产生未具体说明的“额外的成本和后果”。

美联社报道称，朝鲜自2017年9月以来首次通过引爆核试验装置来提高手中的筹码。几个月来美国和韩国有关方面一直在监测朝鲜可能的核爆试验准备工作。

美联社引述专家消息指出，朝鲜的下一次核试验将是其第七次核试验，该试验可能会使该国离它的目标更近一步，即拥有威胁到美国地区盟友和美国本土的全面武器库。

中国的“杠杆作用”

路透社援引一位美国政府官员报道称，平壤可能因为中国的原因而推迟了恢复核试验的进度。这位官员透露，朝鲜这样做的原因包括考虑到中共二十大的召开和朝鲜新冠疫情的现状。



他认为尤其是新冠的危机，使得朝鲜“更加关注他们可以从哪些方面获得支持，尤其是从中国”。

朝韩局势不断升级的同时，应美国、英国、法国、爱尔兰和阿尔巴尼亚的要求。联合国安理会定于4日下午举行紧急公开会议，讨论朝鲜的导弹试射问题。

同时，据路透社报道，一位美国政府高级官员日前表示，美国认为中国和俄罗斯可以起到杠杆作用，来说服朝鲜不要恢复核弹试验。



这位官员在接受路透社采访时说，虽然从5月开始，美国一直表示朝鲜可能自2017年以来首次恢复核爆试验，但美方尚不清楚朝鲜何时可能进行这样的试验。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？ 4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一切似曾相识 不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始 然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2009年：第二波！ 不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远 金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 金正恩子承父业 继续推进核武技术 2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2016年：第四次核试验 2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一年未过又来一发 2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2017年：掌握氢弹技术 2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 “导弹强国” 尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 小金，你葫芦里卖的什么药？ 回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。 作者: 雨涵



（美联社、路透社）

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