朝鲜经济特区有望在新的对俄贸易中复兴

（德国之声中文网）朝鲜的罗先经济特区（也称"罗津先锋经济特区"）于20世纪90年代建立，有大约20万人口，位于朝鲜与中国、俄罗斯的边境地区。这里有着公寓楼和满是进口商品的繁荣市场。

两位研究罗先经济特区的专家表示，在几乎阻断了所有贸易和旅游的更严厉国际制裁以及疫情导致边境完全关闭之前，这里曾是许多朝鲜人梦寐以求的目的地。

近几个月来，有明显迹象表明，该地区有望复兴，2018年以来首次有船只停靠在这里，卫星图像也显示港口和通往俄罗斯的铁路线的贸易量激增。

尽管中国的经济规模更庞大，与朝鲜的历史渊源也更深厚，似乎是罗先旅游业复苏的明显推动力，但专家们认为，朝鲜与俄罗斯不断加深的合作可能有着更直接的影响。

韩国政府运营的韩国统一研究院的朝鲜经济专家郑恩伊（Jeong Eunlee）说："现在，在乌克兰战争的背景下，朝鲜和俄罗斯的关系变得非常密切，俄罗斯可能向朝鲜输送更多的游客，这可以重振（罗先）旅游业。"

郑恩伊说，俄罗斯还可以通过罗先出售煤炭、石油和面粉，如果允许更多的朝鲜工人越过边境，他们就可以把俄罗斯的药品和其他商品寄回家，让亲戚出售。

俄罗斯联邦海关总署表示已经"暂时停止公布外贸统计数据"。

根据大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）的数据，中国占朝鲜2022年整体贸易的97%。

但俄罗斯于2022年12月恢复了对朝鲜的石油出口，联合国数据显示，截至4月，俄罗斯已向朝鲜出口了6.73万桶精炼石油，这是自2020年以来已知的首批此类出口。

东京帝京大学的朝鲜经济专家李燦雨（Lee Chan-woo）说，朝鲜伐木工人砍伐的俄罗斯木材可能会通过罗先转售给中国。

韩国非营利组织Hananuri资助了罗先的一家食品加工厂，该组织的赵成灿（Cho Sung-chan）预测，俄罗斯对罗先的影响将会扩大。"假设朝鲜和俄罗斯的蜜月期变得很长，朝鲜就可以通过罗先获得俄罗斯在食品、能源和基础设施方面的支持。"

俄罗斯自然资源部长科兹洛夫（Alexander Kozlov）11月在平壤与朝鲜官员会晤后在其Telegram频道上说，两国讨论了明年扩大贸易和测试肉类产品交付的问题。

通过罗先向俄运送军事物资？

根据美国、韩国官员的说法以及西方研究人员引用卫星图像的报告，自8月以来，与军事后勤系统有关的俄罗斯船只不断造访罗先的港口。报告表示，这些船只被怀疑是从朝鲜向俄罗斯运送军事物资。克里姆林宫则否认此类运输。

韩国军方官员告诉记者，朝鲜从罗先港向俄罗斯发送了约2000个集装箱，怀疑其中装有炮弹，还可能装有短程导弹。

2016年时的罗先港是一个繁忙的港口

韩国安全战略研究所（Korea Institute for Security Strategy）的高级研究员郑松学（Chung Songhak）分析了罗先附近的卫星图像，他说，自2022年底以来，罗先的豆满江站（Tumangang）附近一直有活动，而该站有铁路线可以通往俄罗斯。

郑松学依据卫星图像说，俄罗斯国防部长今年7月访问平壤后，出现了更多的火车车厢。

俄罗斯自然资源部长科兹洛夫说，朝鲜领导人金正恩9月访问俄罗斯时，讨论了重启罗先停滞不前的联合物流项目、修建连接俄罗斯的新公路桥，以及增加谷物供应等问题。

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朝鲜吸引外资的核心所在

金正恩的祖父金日成1991年将罗先指定为特区，当时正值苏联解体、中国进一步开放，此后朝鲜官员一直在努力吸引外资。

罗先是朝鲜29个经济开发区中历史最悠久、规模最大的，一直是朝鲜吸引外资的中心。据专家们和朝鲜政府出版物称，这里拥有朝鲜最早和最大的市场之一，是朝鲜第一个移动网络的所在地，也是朝鲜在2018年唯一一个将房屋买卖合法化的地方。

据韩国统一教育研究所（National Institute for Unification Education）称，由于基础设施不稳固和国际制裁，其他朝鲜经济开发区的成果不佳。

从事与朝鲜宗教交流工作的美籍韩裔牧师亚伯拉罕·崔（Abraham Choi）说，他上次2015年访问罗先时看到了中国和俄罗斯游客。不过他表示，目前还没有迹象表明有大批外国游客前往罗先旅游。

韩国媒体报道称，罗先与中国的边境已于2023年1月重新开放，卡车正驶入罗先。

日本帝京大学的朝鲜经济专家李燦雨说，无论哪个国家帮助朝鲜重振罗先，它都会在数年的大范围疫情限制之后为朝鲜人提供一个潜在的亮点。

李燦雨说："罗先受的打击比朝鲜其他地方更大，因为它曾经是开放的前沿阵地。现在，那里的许多商家都倒闭了，但只要边境重新完全开放，朝鲜人可能就会认为天堂可以回来了。"

（路透社）

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