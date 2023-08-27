朝鲜终于向其滞留海外的公民打开国门

（德国之声中文网）朝中社周日（8月27日）报道称，朝鲜已经采取行动进一步开放新冠疫情时期严格的边境管控措施，允许滞留在国外的朝鲜公民回国。此举标志着朝鲜在新冠疫情期间实施多年严格边境管制后的重大转变。

据朝中社报道，朝鲜国家紧急防疫指挥部发表声明称，这一决定符合朝鲜在全球疫情缓和的背景下修订的疫情管理方针。

声明表示：“返回的人员将在隔离病房接受为期一周的医学观察。”

为应对新冠疫情，朝鲜于2020年初关闭了其边境，但目前有越来越多的迹象表明，朝鲜在朝着重新开放国门的方向迈进。

中方和俄罗斯方面的官员出席了上个月在平壤举行的阅兵式。这是数年来首次有外国政要访问朝鲜。

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不久前，一个朝鲜运动员代表团被允许参加在哈萨克斯坦举行的跆拳道比赛。

另外在本周，朝鲜国营的高丽航空公司三年来首次开通了国际商业航班。中国外交部表示已经批准重启北京与平壤之间的商业航空旅行，每周三趟往返于平壤与北京。第一架客机已经于周二（8月22日）从平壤飞抵北京。

与此同时，朝鲜的货运列车和轮船的运输量过去一年里也在缓慢增长。

（路透社，法新社）

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