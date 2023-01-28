 朝鲜粮食严重短缺 开城传每日饿死数十人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2023

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朝鲜粮食严重短缺 开城传每日饿死数十人

据朝中社报道，朝鲜劳动党将于本月下旬召开中央委员会全体会议，讨论该国农业部门的“紧急 ”任务。韩联社报道，朝鲜近期粮食短缺问题严重，连受中央直接管理的开城都传出每天饿死数十人的消息。

朝中社发布的金正恩去年10月在咸州郡参观一个温室的照片

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（德国之声中文网）据朝鲜官媒报道，朝鲜劳动党中央委员会政治局2月5日召开会议，决定将于2月下旬召开中央委员会全体会议，讨论当前农业问题及农业发展目标。报道称，"制定正确的农业发展战略，在现阶段的斗争中采取有关措施立即耕作，促进社会主义建设的全面发展是一项重要的任务。在巩固和扩大党和人民奋斗成果方面，有必要找到实现农业发展变革的转折点。"

韩联社对此报道说，"朝鲜通常每年召开一两次中央委员会全体会议，而此次决定继去年底之后时隔两个月再次召开该会议，实属罕见。分析指出，这从侧面印证了朝鲜的粮食短缺问题十分严峻。"

上世纪90年来以来最严重的粮食危机

上个月，总部设在美国的朝鲜事务分析网站"北纬38度"在一份报告中说，"朝鲜的粮食供应很可能已经降到无法满足人类最低需求的地步，是继20世纪90年代饿死数十万人的大饥荒以来最严峻的粮食危机。"

报告说，"解决朝鲜长期的粮食不安全问题需要加强产权，开放和振兴工业和服务部门，并采用出口导向模式......朝鲜政权担心内部竞争和自己的灭亡，迄今不愿意进行改革。"

韩联社2月6日引述消息人士报道，朝鲜开城近期因粮食问题造成每天数十人饿死，加上寒潮肆虐导致民众饥寒交迫，自杀悲剧层出不穷。而开城是受中央直接管理的"特别市"，一向被视为"富裕地区"，由此可见朝鲜全境粮食形势何其严峻。报道还称，金正恩上月两度派高干到现场考察，第一次考察后金正恩指示"从2月起按照国定价格的半价供应粮食"，但不得民心，第二次决定无偿分配粮食。消息人士称，朝鲜各地方政府已接到"从本月开始上缴部分配粮"的指示，这应是为了弥补因开城赈饥而出现的粮食库存缺口。

韩国统一部发言人具炳杉6日在例行记者会上表示，将关注朝鲜粮食形势及内部动向。他介绍道，朝鲜2021年粮食产量469万吨，2022年产量减少约3.8%，为451万吨。

制裁、自我封锁、发射导弹

朝鲜因其核武器和弹道导弹计划受到严格的国际制裁。边境贸易又因自我封锁的防疫政策进一步受到抑制。近几个月来，相关封锁有所松动。朝鲜与俄罗斯及中国之间恢复了一些贸易往来，但数量有限。韩联社报道，去年12月底，朝鲜开始从中国大量进口大米，以缓解新冠疫情和自然灾害导致的粮食紧张。当时，咸镜北道地区已出现大量居民被饿死的情况。

朝鲜2022年发射了90多枚导弹

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分析认为，朝鲜粮食减产背后的原因有封锁边境、化肥进口减少以及自然灾害。去年底，朝鲜在金正恩的指示下，出台由官方直接生产、流通的"新粮食政策"，排斥集市的市场调节机制，导致粮食采购面临严重问题。此外，金正恩将原应用于解决粮食问题的财源大笔用于核导开发。2022年，朝鲜试射了90多枚弹道导弹和其他导弹，比以往任何一年都要多，耗费了大量财力。由于平壤政府穷兵黩武，近年来向朝鲜提供数百万美元援助的一些国家现已削减了援助。

（路透社、韩联社等）

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