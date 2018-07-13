朝鲜移交美军遗骸 相关谈判再次启动

如果这些遗骸通过DNA检验无误，这次行动将是美朝峰会共同声明中，第一项落实的条款。
(德国之声中文网) 周五，朝鲜将55具韩战中阵亡的美军遗骸归还给美国。美方以国旗包覆之后，运上C-16运输机，离开元山葛麻机场。
韩联社报道，宣称载有美军遗骸的飞机已经于当地时间下午1点抵达韩国的乌山美国空军基地。电视直播画面可以看到美国仪仗队在停机坪上相迎，向阵亡同袍致敬。
这些遗骸在韩国简单进行鉴定后，预计会送往夏威夷给法医与家属比对基因，并在下周三举行正式归国仪式。
「这么多年过去了，这对这么多家庭来说是重大的一刻。谢谢你金正恩。」特朗普在推特中说:「今天金正恩的举动为美军遗骸归国踩下第一步，我们也将继续搜索剩下的5300名殉战军人，让他们尽快返家。」
5月召开的美朝峰会上，特朗普与金正恩达成了多项协议，朝鲜归还美军遗骸也是其中之一。当去核的相关条款被外界诟病太过模糊时，遗骸返还是相对没有争议的一项。
朝鲜实践美朝峰会达成的协议，被视为是对特朗普展现善意的外交手段。
如果这次朝鲜返还的是货真价实的遗骸，而不是如某些揣测所说，拿一个遗骸分装多个容器甚至以假乱真，这次行动将是美朝峰会共同声明中，第一项落实的条款。
「在密集的协调之下，这次任务很成功。」韩美联合军司令部司令兼驻韩美军司令布鲁克斯(Vincent Brooks)在声明中这么说道。
但是也有美国官员没有这么乐观。「他们会先免费把一些遗骸还给我们，?很有效率地。?」前新墨西哥州州长比尔·理查森(Bill Richardson)曾经多次探访朝鲜: 「但是接下来他们就会说，『我们还要调查、要定位、要收集......』然后他们就会开始跟我们要钱，开始压榨我们。」
五角大厦表示，韩战期间大约有3.5万美国人丧生、7700人失踪。失踪人口中有5300名在朝鲜境内。
1990年到2005年之间，找到229具遗骸并从朝鲜送回美国，但是随即因为朝鲜发展核武，美朝关系转冷，相关任务中断。最后一次返还遗骸是2007年。
美国官员指出，朝鲜准备好归还的遗骸有200多具。
罗法/夏立民 (法新社、路透社)
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