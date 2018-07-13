朝鲜移交美军遗骸 相关谈判再次启动

(德国之声中文网) 周五，朝鲜将55具韩战中阵亡的美军遗骸归还给美国。美方以国旗包覆之后，运上C-16运输机，离开元山葛麻机场。

韩联社报道，宣称载有美军遗骸的飞机已经于当地时间下午1点抵达韩国的乌山美国空军基地。电视直播画面可以看到美国仪仗队在停机坪上相迎，向阵亡同袍致敬。

这些遗骸在韩国简单进行鉴定后，预计会送往夏威夷给法医与家属比对基因，并在下周三举行正式归国仪式。

「这么多年过去了，这对这么多家庭来说是重大的一刻。谢谢你金正恩。」特朗普在推特中说:「今天金正恩的举动为美军遗骸归国踩下第一步，我们也将继续搜索剩下的5300名殉战军人，让他们尽快返家。」

5月召开的美朝峰会上，特朗普与金正恩达成了多项协议，朝鲜归还美军遗骸也是其中之一。当去核的相关条款被外界诟病太过模糊时，遗骸返还是相对没有争议的一项。

朝鲜实践美朝峰会达成的协议，被视为是对特朗普展现善意的外交手段。

如果这次朝鲜返还的是货真价实的遗骸，而不是如某些揣测所说，拿一个遗骸分装多个容器甚至以假乱真，这次行动将是美朝峰会共同声明中，第一项落实的条款。

「在密集的协调之下，这次任务很成功。」韩美联合军司令部司令兼驻韩美军司令布鲁克斯(Vincent Brooks)在声明中这么说道。

韩国军队与联合国部队仪仗队在首尔朝鲜纪念公墓为阵亡美军举行仪式

但是也有美国官员没有这么乐观。「他们会先免费把一些遗骸还给我们，?很有效率地。?」前新墨西哥州州长比尔·理查森(Bill Richardson)曾经多次探访朝鲜: 「但是接下来他们就会说，『我们还要调查、要定位、要收集......』然后他们就会开始跟我们要钱，开始压榨我们。」

五角大厦表示，韩战期间大约有3.5万美国人丧生、7700人失踪。失踪人口中有5300名在朝鲜境内。

1990年到2005年之间，找到229具遗骸并从朝鲜送回美国，但是随即因为朝鲜发展核武，美朝关系转冷，相关任务中断。最后一次返还遗骸是2007年。

美国官员指出，朝鲜准备好归还的遗骸有200多具。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)