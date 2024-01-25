朝鲜称首次试射新型战略巡航导弹

（德国之声中文网）朝鲜周四（1月25日）宣称进行了新一代“战略”巡航导弹的首次发射试验。
朝鲜官方通讯社朝中社称，新型战略巡航导弹“火箭-3-31”（Pulhwasal-3-31）仍处于研发阶段，并说这次发射不会对邻国构成威胁。
“战略”通常是指具有核打击能力的武器。
报道称，这次试验是“不断更新武器系统过程的一部分，也是一项定期的强制性活动”。
该消息发布前一天，韩国军方称探测到朝鲜向其西海岸水域发射了数枚巡航导弹。
韩国国防部长：这是对韩国的严重威胁
韩国国防部长申元植谴责朝鲜发射导弹，认为这是对韩国的严重威胁。
朝鲜近几个月来加快了武器试验的步伐，此次巡航导弹发射是朝鲜今年已知的第二次导弹发射活动。
朝鲜于1月14日试射了第一枚固体燃料中程弹道导弹。
与弹道导弹不同，朝鲜的巡航导弹研发活动并未被联合国目前的制裁决定直接禁止。
与弹道导弹相比，巡航导弹多为喷气推进，飞行高度较低，因此更难探测和拦截。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
火星12型中程弹道导弹
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
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KN-24型短程弹道导弹
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
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本月第二度进行高超音速导弹试验
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
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2022年首度试验高超音速导弹
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
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潜射弹道导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
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从火车上发射导弹
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
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新型远程巡航导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
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新型战术制导炮弹
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
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北极星2号中程弹道导弹
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。
地区紧张局势加剧背后的原因
自2021年以来，朝鲜多次宣称试验从陆地和海上发射远程巡航导弹。
近几个月来，随着朝鲜领导人金正恩不断加强武器研发并发出挑衅性威胁，该地区的紧张局势不断升级。
作为回应，美国、韩国和日本一直在扩大联合军事演习。朝鲜这次导弹发射正值韩国在其东海岸进行为期10天的特种部队渗透演习。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
美军可进入更多菲律宾军事基地
美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
美防长：加强联盟以应对中国非法主张
在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
增加朝鲜半岛部署的军事设备
美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
调整美军在冲绳岛驻军
2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
重开驻所罗门群岛大使馆
美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
向台湾出售武器
美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。
与此同时，韩国总统尹锡悦警告说，如果朝鲜进行挑衅，韩国将以“数倍于朝鲜的力度”进行回击，并指出韩国军队拥有“压倒性的反应能力”。
本月早些时候，金正恩宣布关闭负责管理与韩国关系的主要政府机构。
平壤表示，朝韩两国目前正处于“尖锐对立”之中，如果朝鲜将韩国视为外交伙伴，那将是一个严重的错误。
（法新社、路透社）
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