朝鲜称金正恩视察高超音速中程导弹试射

（德国之声中文网）朝鲜官媒朝中社周三（4月3日）称，朝鲜成功试射了一枚新型的中长程固态燃料高超音速导弹；该国领导人金正恩监督了这次试射，并形容这是朝鲜的战略武器 ，展现出其国防科技的“绝对优势”。

据报导，金正恩说朝鲜已把“所有不同射程的战术、作战与战略级导弹，全部转为固态燃料、弹头可控、可具备核武能力的导弹”。

此前，韩国军方称周二（4月2日）早晨6时53分，发现从平壤地区发射一枚疑似中程弹道导弹，在朝鲜东部海岸落入海中。

韩方称，这枚导弹飞行大约600公里。日本防务省则估计这枚导弹飞行约650公里，最高飞行高度为100公里。据韩联社报道，朝方发射的导弹飞行时间不到10分钟，但飞行速度之快，与高超音速武器相当。

据朝鲜官媒报道，3月19日，朝鲜曾在地面测试一种用于新型中程高超音速导弹的固体燃料发动机，该国领导人金正恩到场监督。

韩国联合参谋本部发言人称，朝鲜周二发射的导弹可能与19日的固体燃料发动机测试有关。

高超音速导弹速度更快，更难被追踪和拦截。固体燃料无须在发射前注入，因此更难被发现和摧毁，使用也更迅速。

日美韩联合空中演习

日本首相岸田文雄谴责朝鲜此次发射导弹损害地区与国际和平稳定。

美国印太指挥部称，朝鲜此次发射导弹对其军队及盟友不构成直接危险，但谴责朝鲜此举非法且破坏稳定。

韩国总统尹锡悦表示，朝鲜可能企图在韩国国会议员选举前干扰韩国社会。他说，任何这样的企图都不会得逞，韩国对任何来自朝鲜的攻击行为都将作出坚定回应。

鉴于对俄罗斯与朝鲜加强军事关系的忧虑，美国及其主要亚洲盟国韩国、日本正在扩大安全合作。

周二，三国举行联合空中演习，美国B-52战略轰炸机参演。韩国表示，此次军演旨在加强遏制及对抗朝鲜导弹及核威胁的能力。据韩联社报道，军演是事先安排的日程，不是当天因朝鲜发射导弹而临时作出的决定。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

韩国制裁俄罗斯运送军事物资船只

美国、韩国和乌克兰官员曾指责朝鲜为俄罗斯提供导弹等武器用于乌克兰战争。平壤和莫斯科予以否认。

韩国外交部周二表示，对两艘在朝俄之间运送军事物资的俄罗斯船只实施制裁。此外，还有两个俄罗斯实体帮助朝鲜信息技术人员出国创汇以筹集核导研发资金，也受到制裁。

（综合报道）

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