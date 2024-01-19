朝鲜称进行“水下核武器系统”试验

（德国之声中文网）据朝中社周五（1月19日）报道，朝鲜进行了水下核武器系统试验。

朝鲜官媒朝中社报道说，朝鲜在东海水域进行了正在研发的”海啸（Haeil）-5-23”水下无人驾驶核武器系统的试验，但没有说明试验的具体时间。

朝中社报道的武器试验无法得到独立核实，有分析人士质疑朝鲜是否真的拥有这种武器。

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据朝中社报道，该武器系统的设计目的是通过水下爆炸产生巨大的辐射波，对海军舰群和主要港口发动突然袭击。

报道称，该无人驾驶武器机系统的首次测试于2023年3月进行。

朝鲜国防部发言人在一份声明中表示：“我军水下核应对态势正在进一步完善，其各种海上和水下反应行动将继续威慑美国及其盟国海军的敌对军事演习。”

韩国海军、美国海军和日本海上自卫队从1月15日至17日在济州以南公海上实施联合演练，包括航空母舰卡尔文森号等9艘舰艇参演，重点在增强应对朝鲜核导弹和水下威胁的能力。

朝中社周五还报道说，朝鲜外长崔善姬和一个政府代表团结束对俄罗斯的正式访问，已经返回朝鲜。

朝鲜外长崔善姬在访问莫斯科期间和俄罗斯外长拉夫罗夫讨论了“战略和战术合作”，以及落实9月会谈后达成的建立更紧密关系的协议。他还和俄罗斯总统普京会晤。

有报道称，朝鲜在俄罗斯侵略乌克兰的战争中向俄罗斯提供武器，以换取俄罗斯的核技术，从而推进平壤的核野心。

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白宫官员：朝鲜威胁可能发生“巨大变化”

周四，白宫负责军备控制与防扩散事务的高级官员瓦迪（PranayVaddi）表示，由于与莫斯科的合作，平壤的安全威胁在未来几年可能会发生“巨大变化”。

瓦迪告诉华盛顿智库战略与国际研究中心：“我们看到的是俄罗斯与朝鲜在军事领域前所未有的合作水平。”

他说：“我特别强调前所未有——我们以前从未见过这种情况。”

瓦迪说：“我认为，由于这种合作，朝鲜作为该地区安全威胁的性质可能在未来几年内发生巨大变化。”

（路透社、美联社）

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