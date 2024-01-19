朝鲜称进行“水下核武器系统”试验

（德国之声中文网）据朝中社周五（1月19日）报道，朝鲜进行了水下核武器系统试验。
朝鲜官媒朝中社报道说，朝鲜在东海水域进行了正在研发的”海啸（Haeil）-5-23”水下无人驾驶核武器系统的试验，但没有说明试验的具体时间。
朝中社报道的武器试验无法得到独立核实，有分析人士质疑朝鲜是否真的拥有这种武器。
美韩日刚刚进行了海军演习
据朝中社报道，该武器系统的设计目的是通过水下爆炸产生巨大的辐射波，对海军舰群和主要港口发动突然袭击。
报道称，该无人驾驶武器机系统的首次测试于2023年3月进行。
朝鲜国防部发言人在一份声明中表示：“我军水下核应对态势正在进一步完善，其各种海上和水下反应行动将继续威慑美国及其盟国海军的敌对军事演习。”
韩国海军、美国海军和日本海上自卫队从1月15日至17日在济州以南公海上实施联合演练，包括航空母舰卡尔文森号等9艘舰艇参演，重点在增强应对朝鲜核导弹和水下威胁的能力。
朝中社周五还报道说，朝鲜外长崔善姬和一个政府代表团结束对俄罗斯的正式访问，已经返回朝鲜。
朝鲜外长崔善姬在访问莫斯科期间和俄罗斯外长拉夫罗夫讨论了“战略和战术合作”，以及落实9月会谈后达成的建立更紧密关系的协议。他还和俄罗斯总统普京会晤。
有报道称，朝鲜在俄罗斯侵略乌克兰的战争中向俄罗斯提供武器，以换取俄罗斯的核技术，从而推进平壤的核野心。
白宫官员：朝鲜威胁可能发生“巨大变化”
周四，白宫负责军备控制与防扩散事务的高级官员瓦迪（PranayVaddi）表示，由于与莫斯科的合作，平壤的安全威胁在未来几年可能会发生“巨大变化”。
瓦迪告诉华盛顿智库战略与国际研究中心：“我们看到的是俄罗斯与朝鲜在军事领域前所未有的合作水平。”
他说：“我特别强调前所未有——我们以前从未见过这种情况。”
瓦迪说：“我认为，由于这种合作，朝鲜作为该地区安全威胁的性质可能在未来几年内发生巨大变化。”
（路透社、美联社）
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
火星12型中程弹道导弹
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
KN-24型短程弹道导弹
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
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本月第二度进行高超音速导弹试验
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
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2022年首度试验高超音速导弹
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
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潜射弹道导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
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从火车上发射导弹
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
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新型远程巡航导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
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新型战术制导炮弹
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
北极星2号中程弹道导弹
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。