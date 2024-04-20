朝鲜称进行巡航导弹“超大型”弹头试验

（德国之声中文网）朝鲜官方通讯社朝中社周六（4月20日）报道，朝鲜周五下午在朝鲜西海（又称黄海） 进行了巡航导弹“超大型”弹头试验，同时发射了“新型防空导弹”。

报道引述朝鲜政府的说法称，朝鲜周五试射了“Hwasal-1 Ra-3”战略巡航导弹和“Pyoljji-1-2” “新型防空导弹”。

朝中社称，相关试验是朝方为实现新型武器系统的性能及运用等技术快速开发而进行的经常性活动的一部分，与地区局势无关。

朝中社发布的照片显示，至少有两枚导弹从发射车上发射。

朝鲜最新公布的导弹发射车画面

据报道，朝鲜曾在2月份进行过类似的试验，但导弹的具体名称未有说明。

据称这种战略巡航导弹可携带核弹头。

韩国、日本和美国都没有报告这次试验，而这些国家通常都能侦测到此类大型试验。

朝鲜的国际关系

随着和首尔及华盛顿之间紧张局势的加剧，平壤近来加紧了武器试验。作为回应，美国和韩国也增加了在该地区的军事演习。

朝鲜拥有多枚弹道导弹，其中包括洲际导弹，目标直指美国本土。朝鲜还拥有越来越多的巡航导弹。

朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京是亲密盟友，两国关系不断加深。分析人士说，平壤可以从与莫斯科的军事合作中受益，尤其是在防空导弹技术方面。

（美联社、路透社）

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