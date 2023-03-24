 朝鲜称美韩军演“将朝鲜半岛推向核战边缘” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2023

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朝鲜称美韩军演“将朝鲜半岛推向核战边缘”

朝鲜官媒称，目前正在进行的联合军事演习加剧了朝鲜半岛的紧张局势。朝鲜最近加大了其导弹发射活动的力度。

韩国和美国3月13日展开“自由之盾”联合军演，这是双方5年来最大规模的联合演习

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（德国之声）朝鲜周四指责美国和韩国将朝鲜半岛推向核战争边缘，指的是两国正在举行的联合军事演习。

朝鲜国家官媒朝中社（KCNA）发表评论称，联合军演在加剧紧张局势升级。

该评论作者崔柱贤（Choe Ju Hyon）被朝中社称为"国际安全分析人士"。他称美韩联合军演是"将朝鲜半岛推向爆炸点的导火索"，并警告说，朝鲜将以"进攻行动"作为回应。

评论写道："美国及其追随者对朝鲜的鲁莽军事对抗歇斯底里，正在将朝鲜半岛的局势推向不可逆转的灾难……推向核战争的边缘。"

半岛紧张局势升级

美国和韩国自3月起开始了一系列年度春季军事演习，包括五年来首场大规模两栖登陆演习。朝鲜对此表示强烈反对并将其描述为入侵的预演。

周四的这篇评论写道："军演已将朝鲜半岛变成了一个的巨大火药库，随时可能被引爆。"

朝中社发布的照片显示金正恩3月27日视察一处展示导弹弹头的大厅

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朝鲜导弹发射活动在沉寂数年后呈指数级增长，此次军演正是在此背景之下进行。

2022年，平壤共发射了70多枚导弹。今年，朝鲜在10次不同的导弹发射活动中发射了至少20枚弹道导弹和巡航导弹。

 

（德新社、路透社）

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